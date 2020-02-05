5 февраля среда
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 6/10
usd 63.43
eur 70.13
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 6/10
usd 63.43
eur 70.13

Все новости

Все новости
Происшествия

Легковой автомобиль въехал в КАМАЗ на Мочищенском шоссе: пострадали два ребёнка

Пострадавшие дети были пассажирами ВАЗа

2 443
13 Обсудить

Поделиться

Авария произошла около 12 часов

Авария произошла около 12 часов

5 февраля в Заельцовском районе Новосибирска ВАЗ столкнулся с КАМАЗом напротив дома по улице Аэропорт, 51. В аварии пострадали девочка 2015 года рождения и мальчик 2010 года рождения. 

59-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ по Мочищенскому шоссе со стороны улицы Жуковского в сторону улицы Дальневосточная. 

— Совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ под управлением мужчины 1968 года рождения (52 года. — Прим.ред), который двигался в попутном направлении. В результате данного случая пострадали двое детей-пассажиров автомобиля ВАЗ, — сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

Детей экстренно доставили в больницу с ушибами внутренних органов брюшной полости. Сейчас уточняются обстоятельства данного происшествия.

У детей ушибы внутренних органов

У детей ушибы внутренних органов

В ГИБДД напоминают, что детей до 7 лет нужно перевозить в автокресле или автолюльке, а с 7 до 11 лет включительно возможно на заднем сиденье автомобиля, пристегнув штатным ремнем безопасности.

В январе на трассе под Новосибирском разбился микроавтобус. В нем находились трое детей — все они ехали без детских кресел. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

дтпавария с ребенкомгибдд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (13)

Фото пользователя
5 фев 2020 в 16:22

Непристегнутые 100 %! Люди, я понимаю: соображалка особо не работает. Но вы хоть задумайтесь, что можно очень быстро похоронить детей или самим оказаться сами знаете где. Пристёгивайтесь!

:))
5 фев 2020 в 16:26

Чего то не хрена не врубился.Ваз въехал в КАМАЗ, который двигался в попутном направлении? На фото я вижу КАМАЗ, большая часть которого находиться на полосе движения ваза.
Или он ехал с маячком, который видно на кабине?
Все равно не понятно, что он делал посреди дороги.Если допустить, что он загружался снегом с погрузчики, то как он ехал в попутном направлении, обычно едут задом.Короче не понял я не хрена.

Фото пользователя
5 фев 2020 в 16:23

мда, какая информативная статья. редактор так же учился? отвечая на экзаменах