Легковой автомобиль въехал в КАМАЗ на Мочищенском шоссе: пострадали два ребёнка

5 февраля в Заельцовском районе Новосибирска ВАЗ столкнулся с КАМАЗом напротив дома по улице Аэропорт, 51. В аварии пострадали девочка 2015 года рождения и мальчик 2010 года рождения.



59-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ по Мочищенскому шоссе со стороны улицы Жуковского в сторону улицы Дальневосточная.

— Совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ под управлением мужчины 1968 года рождения (52 года. — Прим.ред), который двигался в попутном направлении. В результате данного случая пострадали двое детей-пассажиров автомобиля ВАЗ, — сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.