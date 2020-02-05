Легковой автомобиль въехал в КАМАЗ на Мочищенском шоссе: пострадали два ребёнка

5 февраля в Заельцовском районе Новосибирска ВАЗ столкнулся с КАМАЗом напротив дома по улице Аэропорт, 51. В аварии пострадали девочка 2015 года рождения и мальчик 2010 года рождения.
59-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ по Мочищенскому шоссе со стороны улицы Жуковского в сторону улицы Дальневосточная.
— Совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ под управлением мужчины 1968 года рождения (52 года. — Прим.ред), который двигался в попутном направлении. В результате данного случая пострадали двое детей-пассажиров автомобиля ВАЗ, — сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.
Детей экстренно доставили в больницу с ушибами внутренних органов брюшной полости. Сейчас уточняются обстоятельства данного происшествия.
В ГИБДД напоминают, что детей до 7 лет нужно перевозить в автокресле или автолюльке, а с 7 до 11 лет включительно возможно на заднем сиденье автомобиля, пристегнув штатным ремнем безопасности.
В январе на трассе под Новосибирском разбился микроавтобус. В нем находились трое детей — все они ехали без детских кресел.