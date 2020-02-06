6 февраля четверг
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 63.17
eur 69.74
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 63.17
eur 69.74

Все новости

Все новости
Еда

В Новосибирске исчезла самая старая сеть суши-баров

Также сократилось количество микрокофеен, а вот пекарен и пиццерий стало больше

6 415
48 Обсудить

Поделиться

Заведение на площади «Маркса» было продано новому владельцу в прошлом году, а в январе прекратило работу&nbsp;

Заведение на площади «Маркса» было продано новому владельцу в прошлом году, а в январе прекратило работу 

В Новосибирске закрылись последние заведения сети «Суши-Терра» — некогда самого крупного новосибирского ресторанного проекта. Кроме того, в городе сократилось количество и микрокофеен. А вот булочные и пиццерии продолжают расти. 

НГС попросил 2ГИС подсчитать, насколько изменилось общее количество точек общепита разных форматов в январе. По некоторым категориям изменения выглядят довольно значительными, учитывая очень короткий рассматриваемый период.

Сильнее всего сократилось количество микрокофеен

Сильнее всего сократилось количество микрокофеен

Сильнее всего сократилось количество «точек безалкогольных напитков» (падение на 4%). Так, в 2ГИС называются преимущественно микрокофейни — точки, торгующие напитками навынос. В подавляющем своём большинстве в этом формате работают отдельные точки. Заметных сетевых проектов здесь всего несколько: сеть «Бодрый день» (17 точек), «Точка кофе» (8). В прошлом году в этом формате начала работать и сеть Kuzina, начавшая открывать маленькие заведения в переходах метро.

Первая «Суши Терра» открылась на улице Ленина в 2002 году

Первая «Суши Терра» открылась на улице Ленина в 2002 году

Сократилось также количество суши-баров (почти на 2%). Это падение, впрочем, обеспечила одна-единственная сеть «Суши-Терра» которая в январе закрыла свои последние точки. Сейчас от самой крупной некогда сети заведений японской кухни в 2ГИС остался только офис на улице Военной и служба доставки готовой еды.

— Работающих ресторанов под таким названием не осталось. Сейчас у нас есть только цех, в котором готовятся блюда для службы доставки, — сообщили НГС в офисе сети.

Последнее работавшее заведение сети находилось в ТРЦ «МЕГА». Сейчас на его месте висит большой баннер, обещающий появление здесь кафе TomYumBar. 

На месте «Суши-Терры» в «МЕГЕ» откроется заведение похожего формата

На месте «Суши-Терры» в «МЕГЕ» откроется заведение похожего формата

Первая «Суши-Терра» открылась в Новосибирске на улице Ленина (на первом этаже гостиницы «Центральная»), и всего за несколько лет этот проект превратился в довольно крупную по тем временам региональную сеть с заведениями в Кемерово, Красноярске, Омске и т. д. Впоследствии развитие сначала остановилось, а затем заведения начали постепенно закрываться одно за другим. Сейчас в базе 2ГИС заведения сети нет ни в Кемерово, ни в Красноярске, ни в Тюмени. 

Однако такая ситуация складывается далеко не во всех сферах общепита. Сразу две категории — пиццерии и пекарни — продемонстрировали стремительный (для одного месяца) рост, увеличившись почти на 5%.

Наибольший рост показали пиццерии и пекарни

Наибольший рост показали пиццерии и пекарни

Пекарни развиваются как за счет одиночных заведений, так и усилиями сетей. Быстрее всего в этом сегменте последнее время растет проект из Ижевска «Хлебница», который в Новосибирске работает по франчайзингу. У этой сети уже 21 точка.

В сегменте пиццерий продолжает расти федеральная сеть «Додо пицца», открывшая в январе свою девятую точку (на площади Карла Маркса), а барнаульская «Грильница» довела количество своих заведений до пяти, открыв в январе точку на улице Ленина, в самом центре.

Закрытие заведения, впрочем, не всегда успевает попасть в общую статистику 2ГИС. Так, компания DNK Food меньше чем за неделю открыла на месте своего кафе Morricone coffee&pizza сразу два других заведения более демократичного формата.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

открытия и закрытия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (48)

Фото пользователя
6 фев 2020 в 18:18

Суши очень опасно есть, в плане заражения инфекциями и паразитами. Но молодежь этого не понимает, им же главное сфотографировать еду и быстрее в интернет загрузить, собирая лайки (раньше мы называли так собак).

Фото пользователя
6 фев 2020 в 18:25

В Новосибирске вы никогда не попробуете настоящие СУШИ... Это надо пробовать только там ...в стране восходящего солнца. Хотя, мне и там не понравилось.

Фото пользователя
6 фев 2020 в 18:27

Капиталисты очень любят говорить:"Рынок всё порешит".Вот он и порешил.Люди стабильно беднеют.И начинают относиться к своим деньгам более трезво,стараясь на выбрасывать их на "понты".Тем более сейчас многие мажоры (те,которые из "Мажордочки или на скейтбордах-велосипедах катаются у памятника Ленину) создают кафе и рестораны,и они чрезмерно упорствуют на побочных вещах типа концепция,интерьер,реклама,CEO,таргетирование,совершенно забывая про ядро любого общепита-еду.Её размеры и качество.И многие действительно удивляются,узнав,что многие приходят в общепит с вполне реальной целью-поесть (или даже,прости Господи,пожрать),а не эфемерной "провести досуг".