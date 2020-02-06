В Новосибирске исчезла самая старая сеть суши-баров

Заведение на площади «Маркса» было продано новому владельцу в прошлом году, а в январе прекратило работу Фото: Стас Соколов

В Новосибирске закрылись последние заведения сети «Суши-Терра» — некогда самого крупного новосибирского ресторанного проекта. Кроме того, в городе сократилось количество и микрокофеен. А вот булочные и пиццерии продолжают расти.

НГС попросил 2ГИС подсчитать, насколько изменилось общее количество точек общепита разных форматов в январе. По некоторым категориям изменения выглядят довольно значительными, учитывая очень короткий рассматриваемый период.



Сильнее всего сократилось количество микрокофеен Фото: Стас Соколов

Сильнее всего сократилось количество «точек безалкогольных напитков» (падение на 4%). Так, в 2ГИС называются преимущественно микрокофейни — точки, торгующие напитками навынос. В подавляющем своём большинстве в этом формате работают отдельные точки. Заметных сетевых проектов здесь всего несколько: сеть «Бодрый день» (17 точек), «Точка кофе» (8). В прошлом году в этом формате начала работать и сеть Kuzina, начавшая открывать маленькие заведения в переходах метро.



Первая «Суши Терра» открылась на улице Ленина в 2002 году Фото: Стас Соколов

Сократилось также количество суши-баров (почти на 2%). Это падение, впрочем, обеспечила одна-единственная сеть «Суши-Терра» которая в январе закрыла свои последние точки. Сейчас от самой крупной некогда сети заведений японской кухни в 2ГИС остался только офис на улице Военной и служба доставки готовой еды. — Работающих ресторанов под таким названием не осталось. Сейчас у нас есть только цех, в котором готовятся блюда для службы доставки, — сообщили НГС в офисе сети. Последнее работавшее заведение сети находилось в ТРЦ «МЕГА». Сейчас на его месте висит большой баннер, обещающий появление здесь кафе TomYumBar.

На месте «Суши-Терры» в «МЕГЕ» откроется заведение похожего формата Фото: Стас Соколов

Первая «Суши-Терра» открылась в Новосибирске на улице Ленина (на первом этаже гостиницы «Центральная»), и всего за несколько лет этот проект превратился в довольно крупную по тем временам региональную сеть с заведениями в Кемерово, Красноярске, Омске и т. д. Впоследствии развитие сначала остановилось, а затем заведения начали постепенно закрываться одно за другим. Сейчас в базе 2ГИС заведения сети нет ни в Кемерово, ни в Красноярске, ни в Тюмени.

Однако такая ситуация складывается далеко не во всех сферах общепита. Сразу две категории — пиццерии и пекарни — продемонстрировали стремительный (для одного месяца) рост, увеличившись почти на 5%.



Наибольший рост показали пиццерии и пекарни Фото: Стас Соколов