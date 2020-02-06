В Новосибирске исчезла самая старая сеть суши-баров

В Новосибирске закрылись последние заведения сети «Суши-Терра» — некогда самого крупного новосибирского ресторанного проекта. Кроме того, в городе сократилось количество и микрокофеен. А вот булочные и пиццерии продолжают расти.
НГС попросил 2ГИС подсчитать, насколько изменилось общее количество точек общепита разных форматов в январе. По некоторым категориям изменения выглядят довольно значительными, учитывая очень короткий рассматриваемый период.
Сильнее всего сократилось количество «точек безалкогольных напитков» (падение на 4%). Так, в 2ГИС называются преимущественно микрокофейни — точки, торгующие напитками навынос. В подавляющем своём большинстве в этом формате работают отдельные точки. Заметных сетевых проектов здесь всего несколько: сеть «Бодрый день» (17 точек), «Точка кофе» (8). В прошлом году в этом формате начала работать и сеть Kuzina, начавшая открывать маленькие заведения в переходах метро.
Сократилось также количество суши-баров (почти на 2%). Это падение, впрочем, обеспечила одна-единственная сеть «Суши-Терра» которая в январе закрыла свои последние точки. Сейчас от самой крупной некогда сети заведений японской кухни в 2ГИС остался только офис на улице Военной и служба доставки готовой еды.
— Работающих ресторанов под таким названием не осталось. Сейчас у нас есть только цех, в котором готовятся блюда для службы доставки, — сообщили НГС в офисе сети.
Последнее работавшее заведение сети находилось в ТРЦ «МЕГА». Сейчас на его месте висит большой баннер, обещающий появление здесь кафе TomYumBar.
Первая «Суши-Терра» открылась в Новосибирске на улице Ленина (на первом этаже гостиницы «Центральная»), и всего за несколько лет этот проект превратился в довольно крупную по тем временам региональную сеть с заведениями в Кемерово, Красноярске, Омске и т. д. Впоследствии развитие сначала остановилось, а затем заведения начали постепенно закрываться одно за другим. Сейчас в базе 2ГИС заведения сети нет ни в Кемерово, ни в Красноярске, ни в Тюмени.
Однако такая ситуация складывается далеко не во всех сферах общепита. Сразу две категории — пиццерии и пекарни — продемонстрировали стремительный (для одного месяца) рост, увеличившись почти на 5%.
Пекарни развиваются как за счет одиночных заведений, так и усилиями сетей. Быстрее всего в этом сегменте последнее время растет проект из Ижевска «Хлебница», который в Новосибирске работает по франчайзингу. У этой сети уже 21 точка.
В сегменте пиццерий продолжает расти федеральная сеть «Додо пицца», открывшая в январе свою девятую точку (на площади Карла Маркса), а барнаульская «Грильница» довела количество своих заведений до пяти, открыв в январе точку на улице Ленина, в самом центре.
Закрытие заведения, впрочем, не всегда успевает попасть в общую статистику 2ГИС. Так, компания DNK Food меньше чем за неделю открыла на месте своего кафе Morricone coffee&pizza сразу два других заведения более демократичного формата.