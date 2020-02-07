Просят установить приложение: изучаем хитрые уловки телефонных мошенников — инструкция от МВД

Сотрудники банка никогда не просят конфиденциальные сведения: полные реквизиты карты (номер карты, ПИН- и CVV-код), СМС-пароли банка и не требуют совершать операций с картой

Полиция Новосибирской области подсчитала, сколько за 2019 год в Новосибирской области произошло преступлений с использованием банковских карт — всего было зарегистрировано 504 правонарушения.



В полиции рассказывают, что не всегда получается установить личности преступников быстро. Это зависит от их схемы, а также от оперативности обращения в полицию.

Одна из распространенных схем: звонить от имени сотрудника банка и предлагать установить «приложение поддержки», которое дает возможность удаленно подключиться к личному банковскому кабинету человека. Такое произошло с жительницей Новосибирска Светланой Бачуриной. Злоумышленники ввели девушку в заблуждение и заставили скачать приложение, с помощью которого оформили на неё кредит в 86 тысяч рублей.



Мы публикуем советы от МВД Новосибирской области о том, как не стать жертвой телефонных мошенников.