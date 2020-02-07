Просят установить приложение: изучаем хитрые уловки телефонных мошенников — инструкция от МВД

1
Как работают мошенники?
По информации полиции, мошенники могут потребовать перечислить деньги на карту или номер мобильного телефона, попытаться получить от гражданина сведения о банковской карте, предложить пройти к банкомату и совершить какие-либо операции, попросить сообщить коды, которые приходят на телефон.
Но чаще всего общение с мошенниками происходит дистанционно.
— В случае получения входящего звонка необходимо прекратить разговор, даже если собеседник вселяет уверенность в своей правдивости. Мошенники обладают психологическими приемами введения в заблуждение либо обладают информацией о потерпевшем, — объяснили в МВД.
2
Какими способами крадут деньги с банковских карт?
Существует две наиболее распространенные схемы, по которым сейчас работают мошенники.
В обоих случаях клиенту банка звонят по телефону и представляются сотрудниками банка.
В первом случае клиенту звонят от имени «службы безопасности банка». «Сотрудники» банка сообщают о блокировке карты и необходимости её разблокировать. Человеку предлагается ввести код разблокировки карты в банкомате или терминале оплаты услуг. Для этого ему во время нескольких телефонных звонков указывается команда для ввода в банкомате (набор цифр, в котором зашифрован счет или номер телефона преступника) о переводе денег на счета злоумышленника.
Второй способ похож на первый: клиенту банка звонят от имени «службы безопасности банка» и просят установить приложение, чтобы избежать кражи денег со счёта.
3
Как себя обезопасить?
Никому и никогда не сообщайте ПИН-коды, CVV (CVR) и коды подтверждения операций, поступающие через СМС.
Если вы получили СМС из банка с уведомлением о приостановлении обслуживания карты или списании средств, самостоятельно перезвоните в банк и уточните информацию.
Используйте только официальный номер службы поддержки банка (номер, как правило, указан на обратной стороне банковской карты). То же самое стоит делать при звонках из «службы безопасности» банка.
В случае утраты карты или подозрения, что данные карты стали известны третьим лицам, немедленно позвоните в банк для блокировки карты.
Не устанавливайте дополнительных мобильных приложений, даже если вас об этом попросили «сотрудники» банка.