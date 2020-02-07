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Город Инструкция

Просят установить приложение: изучаем хитрые уловки телефонных мошенников — инструкция от МВД

Рассказываем о самых распространенных схемах обмана

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Сотрудники банка никогда&nbsp;не просят конфиденциальные сведения: полные реквизиты карты (номер карты, ПИН- и CVV-код), СМС-пароли банка и не требуют совершать операций с картой

Сотрудники банка никогда не просят конфиденциальные сведения: полные реквизиты карты (номер карты, ПИН- и CVV-код), СМС-пароли банка и не требуют совершать операций с картой

Полиция Новосибирской области подсчитала, сколько за 2019 год в Новосибирской области произошло преступлений с использованием банковских карт — всего было зарегистрировано 504 правонарушения.

В полиции рассказывают, что не всегда получается установить личности преступников быстро. Это зависит от их схемы, а также от оперативности обращения в полицию. 

Одна из распространенных схем: звонить от имени сотрудника банка и предлагать установить «приложение поддержки», которое дает возможность удаленно подключиться к личному банковскому кабинету человека. Такое произошло с жительницей Новосибирска Светланой Бачуриной. Злоумышленники ввели девушку в заблуждение и заставили скачать приложение, с помощью которого оформили на неё кредит в 86 тысяч рублей.

Мы публикуем советы от МВД Новосибирской области о том, как не стать жертвой телефонных мошенников. 

1

Как работают мошенники?

По информации полиции, мошенники могут потребовать перечислить деньги на карту или номер мобильного телефона, попытаться получить от гражданина сведения о банковской карте, предложить пройти к банкомату и совершить какие-либо операции, попросить сообщить коды, которые приходят на телефон. 

Но чаще всего общение с мошенниками происходит дистанционно. 

— В случае получения входящего звонка необходимо прекратить разговор, даже если собеседник вселяет уверенность в своей правдивости. Мошенники обладают психологическими приемами введения в заблуждение либо обладают информацией о потерпевшем, — объяснили в МВД.

В случае подозрительного звонка из банка следует сразу прекратить разговор и перезвонить по официальному номеру банка

В случае подозрительного звонка из банка следует сразу прекратить разговор и перезвонить по официальному номеру банка

2

Какими способами крадут деньги с банковских карт?

Существует две наиболее распространенные схемы, по которым сейчас работают мошенники. 

В обоих случаях клиенту банка звонят по телефону и представляются сотрудниками банка.

В первом случае клиенту звонят от имени «службы безопасности банка». «Сотрудники» банка сообщают о блокировке карты и необходимости её разблокировать. Человеку предлагается ввести код разблокировки карты в банкомате или терминале оплаты услуг. Для этого ему во время нескольких телефонных звонков указывается команда для ввода в банкомате (набор цифр, в котором зашифрован счет или номер телефона преступника) о переводе денег на счета злоумышленника.

Второй способ похож на первый: клиенту банка звонят от имени «службы безопасности банка» и просят установить приложение, чтобы избежать кражи денег со счёта. 

3

Как себя обезопасить?

Никому и никогда не сообщайте ПИН-коды, CVV (CVR) и коды подтверждения операций, поступающие через СМС. 

Если вы получили СМС из банка с уведомлением о приостановлении обслуживания карты или списании средств, самостоятельно перезвоните в банк и уточните информацию

Используйте только официальный номер службы поддержки банка (номер, как правило, указан на обратной стороне банковской карты). То же самое стоит делать при звонках из «службы безопасности» банка.

В случае утраты карты или подозрения, что данные карты стали известны третьим лицам, немедленно позвоните в банк для блокировки карты

Не устанавливайте дополнительных мобильных приложений, даже если вас об этом попросили «сотрудники» банка. 

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мошенничествомвдбанкбанковская карта
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КОММЕНТАРИИ (19)

7 фев 2020 в 10:35

Позвонили мне как-то раз такие мошенники. Разговор у нас, в итоге, затянулся минут на 40. В конце они сами трубку кинули 😁😁😁

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7 фев 2020 в 10:31

Ха! У меня простой кнопочный телефон, в этом плане я лучше всех защищена. И деньги храню на сберкнижке, так надежнее.

7 фев 2020 в 10:52

банки ни когда не звонят, что бы сообщить что ваша карта заблокирована, им до это го начхать. они звонят только что бы кредит втюхать.😜