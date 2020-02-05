Автомобили с шипами заставят ездить медленнее на 20 км/ч

Автомобилям с шипованными шинами предложили снизить разрешенную скорость. Такая инициатива прозвучала на круглом столе в Госдуме, где обсуждали проблемы влияния шипов на состояние дорог.
Автор идеи — представитель РосдорНИИ Николай Беляев. Он считает, что при наличии шипованной резины водителей можно обязать ездить медленнее на 20 км/ч. Например, на автомагистралях скорость предлагается снизить со 110 до 90 км/ч.
Как сообщает газета «Коммерсант», дорожники поддержали эту идею. Предполагается, что такое ограничение снизит вред шипов на дорожное покрытие. Сейчас чиновники и дорожные службы жалуются на образование колеи и частую замену асфальта.
На круглом столе обсуждались и другие идеи. Госкомпания «Автодор» предлагает вернуться к вопросу о введении штрафа за шины не по сезону и разрешить каждому региону самостоятельно устанавливать период использования зимних покрышек. Также есть идея вернуть на заднее стекло знак «Шипы», снова отмененный в 2018 году, чтобы дорожные камеры могли распознавать автомобили с шипами.
Какие шины стоят на вашем автомобиле?
Эксперимент по ограничению использования шипованных покрышек могут провести в Москве — местные власти не против такой идеи. Почти все эксперты считают, что в большинстве случаев водителям не нужны шины с шипами. В условиях мегаполиса они вряд ли имеют преимущество перед нешипованными покрышками, при этом износ дорог увеличивается в несколько раз.
В ближайшие несколько месяцев все или часть представленных предложений войдут в новый законопроект. Что из этого будет принято — покажет время.
С 2018 года российские водители обязаны ездить на шинах по сезону, но штрафа за нарушение правила пока что нет.
Здесь мы рассказываем о преимуществах шипованных шин над липучкой, и наоборот.