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Автомобили с шипами заставят ездить медленнее на 20 км/ч

Шипованные шины не повышают безопасность, зато сильно портят дороги

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В России хотят бороться с шипованными шинами, потому что они портят дороги

В России хотят бороться с шипованными шинами, потому что они портят дороги

Автомобилям с шипованными шинами предложили снизить разрешенную скорость. Такая инициатива прозвучала на круглом столе в Госдуме, где обсуждали проблемы влияния шипов на состояние дорог.

Автор идеи — представитель РосдорНИИ Николай Беляев. Он считает, что при наличии шипованной резины водителей можно обязать ездить медленнее на 20 км/ч. Например, на автомагистралях скорость предлагается снизить со 110 до 90 км/ч.

Как сообщает газета «Коммерсант», дорожники поддержали эту идею. Предполагается, что такое ограничение снизит вред шипов на дорожное покрытие. Сейчас чиновники и дорожные службы жалуются на образование колеи и частую замену асфальта.

На круглом столе обсуждались и другие идеи. Госкомпания «Автодор» предлагает вернуться к вопросу о введении штрафа за шины не по сезону и разрешить каждому региону самостоятельно устанавливать период использования зимних покрышек. Также есть идея вернуть на заднее стекло знак «Шипы», снова отмененный в 2018 году, чтобы дорожные камеры могли распознавать автомобили с шипами.

Какие шины стоят на вашем автомобиле?

    Эксперимент по ограничению использования шипованных покрышек могут провести в Москве — местные власти не против такой идеи. Почти все эксперты считают, что в большинстве случаев водителям не нужны шины с шипами. В условиях мегаполиса они вряд ли имеют преимущество перед нешипованными покрышками, при этом износ дорог увеличивается в несколько раз. 

    В ближайшие несколько месяцев все или часть представленных предложений войдут в новый законопроект. Что из этого будет принято — покажет время.

    С 2018 года российские водители обязаны ездить на шинах по сезону, но штрафа за нарушение правила пока что нет. 

    Здесь мы рассказываем о преимуществах шипованных шин над липучкой, и наоборот.

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    шипованная резинаавтозаконзнак «Шипы»
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    КОММЕНТАРИИ (67)

    5 фев 2020 в 15:09

    Кто знает где купить то, что курят в госдуме?

    5 фев 2020 в 15:06

    а может лучше не класть асфальт в снег и дождь, обязать ремонтировать дороги по гарантии и использовать технологии европейские, а не госты 70х годов?

    дыкъ
    5 фев 2020 в 15:13

    Конечно это вранье, что шипы не повышают безопасность - может в москве и не повышают, если там дорог покрытых льдом не бывает, а москвичам, как обычно, в голову не приходит, что кто-то дальше мкада живет. Ну поубивается куча водителей - местные комментаторы порадуются, дорожникам это все без разницы, меньше народа - больше экономия на ремонте, тоньше асфальт можно класть. Гибдд на штрафах дополнительно заработает.. В общем - совершенно не удивляет такая инициатива.