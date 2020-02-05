Автомобили с шипами заставят ездить медленнее на 20 км/ч

В России хотят бороться с шипованными шинами, потому что они портят дороги Фото: Nokian Tyres

Автомобилям с шипованными шинами предложили снизить разрешенную скорость. Такая инициатива прозвучала на круглом столе в Госдуме, где обсуждали проблемы влияния шипов на состояние дорог.

Автор идеи — представитель РосдорНИИ Николай Беляев. Он считает, что при наличии шипованной резины водителей можно обязать ездить медленнее на 20 км/ч. Например, на автомагистралях скорость предлагается снизить со 110 до 90 км/ч.

Как сообщает газета «Коммерсант», дорожники поддержали эту идею. Предполагается, что такое ограничение снизит вред шипов на дорожное покрытие. Сейчас чиновники и дорожные службы жалуются на образование колеи и частую замену асфальта.



На круглом столе обсуждались и другие идеи. Госкомпания «Автодор» предлагает вернуться к вопросу о введении штрафа за шины не по сезону и разрешить каждому региону самостоятельно устанавливать период использования зимних покрышек. Также есть идея вернуть на заднее стекло знак «Шипы», снова отмененный в 2018 году, чтобы дорожные камеры могли распознавать автомобили с шипами.

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