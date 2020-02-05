5 февраля среда
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 5/10
usd 63.43
eur 70.13
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 5/10
usd 63.43
eur 70.13

Все новости

Все новости
Недвижимость Подробности

Пока виртуальный: 2ГИС «построил» в Новосибирске первый небоскрёб

Вместо привычной 5-этажки в справочнике появился «малоэтажный жилой дом» высотой 45 этажей

1 945
6 Обсудить

Поделиться

Небоскрёбом оказалась часть «сталинки»

Небоскрёбом оказалась часть «сталинки»

Справочник 2ГИС нанёс на карту Новосибирска первый небоскрёб — им стал 45-этажный дом, которого не существует. В компании появление высотного здания назвали ошибкой.

Небоскрёбом отметили крыло 4-этажного жилого дома на улице Мичурина, 7. Дом построили в 1935 году для сотрудников управления «Аэрофлота», здание которого находится на Красном проспекте, 44.

Внезапная высотная доминанта у дома отмечена только в онлайн-версии и в мобильном приложении 2ГИС. Как пояснили в компании, ошибка в справочнике появилась несколько дней назад — фактически это опечатка при вводе данных на местности.

Часть здания осталась обычного размера, а другую отметили как высотку

Часть здания осталась обычного размера, а другую отметили как высотку

— Сегодня утром ошибку исправили во внутренней системе данных, и в ближайшие дни с очередным обновлением этажность здания будет исправлена в продуктах 2ГИС, — добавили в пресс-службе 2ГИС.

Первая в городе 45-этажка по плану должна появиться возле театра «Глобус» — городские власти согласовали новую предельную этажность для здания летом прошлого года. До сих пор в городе строили дома не выше 27 этажей.

Сегодня самыми высокими зданиями Новосибирска считаются жилой дом компании «Кварсис» на улице Семьи Шамшиных, 20, дом на Линейной, 53, который построила компания «СК-Инвест», и «Бэтмен» на Коммунистической, 50.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

2ГИС
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

пенсионерка
5 фев 2020 в 18:37

Небоскребы мне нравится спросите еще? небоскребы нравятся? У меня нет денег даже на тележку, чтобы на даче возить все что нужно на ОТ, денег на покупку тележки нет, пенсия 9 с копейками.

Фото пользователя
5 фев 2020 в 18:33

Дубль ГИС жжет, как обычно 😂😂😂 Навигатор 2ГИС - это сплошная ошибка 😂😂😂

+++
5 фев 2020 в 18:47

Ну надеюсь что Ак! не обвинит в этом рсп дубльгиса?