Пока виртуальный: 2ГИС «построил» в Новосибирске первый небоскрёб

Справочник 2ГИС нанёс на карту Новосибирска первый небоскрёб — им стал 45-этажный дом, которого не существует. В компании появление высотного здания назвали ошибкой.
Небоскрёбом отметили крыло 4-этажного жилого дома на улице Мичурина, 7. Дом построили в 1935 году для сотрудников управления «Аэрофлота», здание которого находится на Красном проспекте, 44.
Внезапная высотная доминанта у дома отмечена только в онлайн-версии и в мобильном приложении 2ГИС. Как пояснили в компании, ошибка в справочнике появилась несколько дней назад — фактически это опечатка при вводе данных на местности.
— Сегодня утром ошибку исправили во внутренней системе данных, и в ближайшие дни с очередным обновлением этажность здания будет исправлена в продуктах 2ГИС, — добавили в пресс-службе 2ГИС.
Первая в городе 45-этажка по плану должна появиться возле театра «Глобус» — городские власти согласовали новую предельную этажность для здания летом прошлого года. До сих пор в городе строили дома не выше 27 этажей.
Сегодня самыми высокими зданиями Новосибирска считаются жилой дом компании «Кварсис» на улице Семьи Шамшиных, 20, дом на Линейной, 53, который построила компания «СК-Инвест», и «Бэтмен» на Коммунистической, 50.