Пока виртуальный: 2ГИС «построил» в Новосибирске первый небоскрёб

Справочник 2ГИС нанёс на карту Новосибирска первый небоскрёб — им стал 45-этажный дом, которого не существует. В компании появление высотного здания назвали ошибкой.



Небоскрёбом отметили крыло 4-этажного жилого дома на улице Мичурина, 7. Дом построили в 1935 году для сотрудников управления «Аэрофлота», здание которого находится на Красном проспекте, 44.



Внезапная высотная доминанта у дома отмечена только в онлайн-версии и в мобильном приложении 2ГИС. Как пояснили в компании, ошибка в справочнике появилась несколько дней назад — фактически это опечатка при вводе данных на местности.

