«Не отдавай нас Ригине»: опекуны девочек-двойняшек, которых возвращают родной матери, пришли в суд

В областном суде начали рассматривать апелляцию приёмной семьи Куприяновых, у которых отбирают двух детей. Ранее кровная мама девочек-двойняшек через Кировский районный суд восстановилась в родительских правах спустя пять лет после их лишения. Куприяновы не хотят отдавать детей — девочки даже не помнят своих биологических родителей. На этой неделе, 4 февраля, состоялось первое заседание в Новосибирском областном суде, где побывала и корреспондент НГС.
Рассматривать апелляцию семьи Куприяновых должны были начать в 10:10. Но сторонам пришлось ждать час, пока придёт прокурор. В это время каждая семья — приемная и биологическая — находилась в разных концах коридора. Сергей и Ольга Куприяновы с юристом и двумя представителями общественности в одном конце, Ригина Тумашова (биологическая мать девочек — прим.ред.) со своим защитником в другом. Все волновались и нервничали.
Ригина Тумашова пришла одна, без старшей дочери и мужа, только со своим адвокатом. Она отказалась общаться с журналистом.
— Потому что вы пишите неправду. Без комментариев, — объяснила женщина.
Уточнить, когда и где именно были искажены её слова, она не смогла.
Заседание продлилось почти час. В процессе также принимали участие прокурор и представители органов опеки. Сотрудники отдела опеки и попечительства Кировского района устроили крик на весь коридор областного суда с требованием прекратить фотосъёмку. Судебные приставы ознакомились с разрешением на съёмку, которое было получено корреспондентами от и.о. председателя Новосибирского областного суда, и отошли к своему посту. Сотрудники опеки после этого ушли в другой конец коридора.
— Тщательно рассматривали дело. Очень много вопросов была задано стороне Ригины Тумашовой, на которые, в принципе, ответов у неё не было. О заработной плате, что она не может предоставить справку, что она действительно получает её. Про дом, что всё-таки она его не купила — ей дало государство этот дом. О воспитании детей — кто будет заниматься. На что она тоже не смогла ответить, сказала, что либо брат, либо 90-летняя бабушка будут заниматься, потому что она работает, — кратко пересказала, что было во время судебного заседания Ольга Куприянова.
Куприяновы согласились, чтобы Ригина Тумашова при психологах встретилась с девочками.
— Один раз мы сходили на встречу с ней вместе с детьми с подачи опеки. Таня отказалась общаться с ней совсем. Тумашова обняла Лизу и той стало плохо. Столько времени прошло с 20 января, дети до сих пор плачут: «Не отдавай нас Ригине». Лиза до сих пор находится в плохом состоянии, постоянно требуется медицинская помощь. Потрясение произошло и усугубилась её астма. Нервы у ребёнка сдали, — добавила Куприянова.
Ни она, ни её муж Сергей не намерены больше соглашаться на такие встречи.
— На заседании были заслушаны лица, участвующие в деле, все выразили свою позицию. И итогом этого судебного заседания стало назначение экспертизы по нашему ходатайству. Будет проведена наркологическая экспертиза Тумашовой и психолого-психиатрическая экспертизы её и девочек, — рассказала юрист Вероника Белоусова, которая защищает интересы Куприяновых.
Оплачивать экспертизы будут ответчики — Куприяновы, которым придётся по предварительным подсчётам заплатить около 100 тысяч рублей. Но семья хочет доказать, что девочкам будет опасно находиться с биологической матерью.
Вероника Белоусова объяснила, что суд задавал вопросы не только Тумашовой и Куприяновым, но и представителям органов опеки Кировского района.
— Опека не смогла ответить на важные вопросы суда. Дословно не помню его формулировку, но смысл был такой — на основании чего принималось решение о том, что Тумашовой можно передать детей. И почему не проверены были её доходы, кто будет сидеть с детьми, её психическое состояние. Внятные ответы суд не получил, — рассказала юрист.
На экспертизы должно уйти около трёх месяцев, поэтому дело пока приостановлено.
О том, что у известной новосибирской приёмной семьи Сергея и Ольги Куприяновых отбирают двух детей стало известно в начале декабря прошлого года. Кровная мама девочек-двойняшек восстановилась в родительских правах спустя пять лет после их лишения. Куприяновы не согласились отдавать детей. Они испугались, что в глухом селе Алтайского края девочки погибнут. Журналист НГС разговаривала с двумя мамами — приёмной и биологической — и попыталась разобраться в этой непростой ситуации.