«Не отдавай нас Ригине»: опекуны девочек-двойняшек, которых возвращают родной матери, пришли в суд

Кировский районный суд решил отдать маленьких Таню и Лизу кровной матери. Опекуны с решением не согласились и подали апелляцию. Теперь дело рассматривает Новосибирский областной суд Фото: Густаво Зырянов, Александ Ощепков

В областном суде начали рассматривать апелляцию приёмной семьи Куприяновых, у которых отбирают двух детей. Ранее кровная мама девочек-двойняшек через Кировский районный суд восстановилась в родительских правах спустя пять лет после их лишения. Куприяновы не хотят отдавать детей — девочки даже не помнят своих биологических родителей. На этой неделе, 4 февраля, состоялось первое заседание в Новосибирском областном суде, где побывала и корреспондент НГС.

Рассматривать апелляцию семьи Куприяновых должны были начать в 10:10. Но сторонам пришлось ждать час, пока придёт прокурор. В это время каждая семья — приемная и биологическая — находилась в разных концах коридора. Сергей и Ольга Куприяновы с юристом и двумя представителями общественности в одном конце, Ригина Тумашова (биологическая мать девочек — прим.ред.) со своим защитником в другом. Все волновались и нервничали.

Ригина Тумашова не захотела разговаривать с журналистами Фото: Густаво Зырянов

Ригина Тумашова пришла одна, без старшей дочери и мужа, только со своим адвокатом. Она отказалась общаться с журналистом.

— Потому что вы пишите неправду. Без комментариев, — объяснила женщина. Уточнить, когда и где именно были искажены её слова, она не смогла.

Биологическая мама детей решила восстановиться в правах спустя пять лет Фото: Густаво Зырянов

Заседание продлилось почти час. В процессе также принимали участие прокурор и представители органов опеки. Сотрудники отдела опеки и попечительства Кировского района устроили крик на весь коридор областного суда с требованием прекратить фотосъёмку. Судебные приставы ознакомились с разрешением на съёмку, которое было получено корреспондентами от и.о. председателя Новосибирского областного суда, и отошли к своему посту. Сотрудники опеки после этого ушли в другой конец коридора.

Заседание продлилось около часа Фото: Густаво Зырянов

— Тщательно рассматривали дело. Очень много вопросов была задано стороне Ригины Тумашовой, на которые, в принципе, ответов у неё не было. О заработной плате, что она не может предоставить справку, что она действительно получает её. Про дом, что всё-таки она его не купила — ей дало государство этот дом. О воспитании детей — кто будет заниматься. На что она тоже не смогла ответить, сказала, что либо брат, либо 90-летняя бабушка будут заниматься, потому что она работает, — кратко пересказала, что было во время судебного заседания Ольга Куприянова.



Куприяновы согласились, чтобы Ригина Тумашова при психологах встретилась с девочками. — Один раз мы сходили на встречу с ней вместе с детьми с подачи опеки. Таня отказалась общаться с ней совсем. Тумашова обняла Лизу и той стало плохо. Столько времени прошло с 20 января, дети до сих пор плачут: «Не отдавай нас Ригине». Лиза до сих пор находится в плохом состоянии, постоянно требуется медицинская помощь. Потрясение произошло и усугубилась её астма. Нервы у ребёнка сдали, — добавила Куприянова.

Ни она, ни её муж Сергей не намерены больше соглашаться на такие встречи.

Сергей и Ольга Куприяновы разрешили один раз биологической матери увидится с детьми под присмотром психологов. После этого, по их словам, у девочек обострились проблемы со здоровьем Фото: Густаво Зырянов

— На заседании были заслушаны лица, участвующие в деле, все выразили свою позицию. И итогом этого судебного заседания стало назначение экспертизы по нашему ходатайству. Будет проведена наркологическая экспертиза Тумашовой и психолого-психиатрическая экспертизы её и девочек, — рассказала юрист Вероника Белоусова, которая защищает интересы Куприяновых.

Оплачивать экспертизы будут ответчики — Куприяновы, которым придётся по предварительным подсчётам заплатить около 100 тысяч рублей. Но семья хочет доказать, что девочкам будет опасно находиться с биологической матерью.

Вероника Белоусова объяснила, что суд задавал вопросы и представителям органов опеки Кировского района — те затруднялись на них ответить Фото: Густаво Зырянов

Вероника Белоусова объяснила, что суд задавал вопросы не только Тумашовой и Куприяновым, но и представителям органов опеки Кировского района.

— Опека не смогла ответить на важные вопросы суда. Дословно не помню его формулировку, но смысл был такой — на основании чего принималось решение о том, что Тумашовой можно передать детей. И почему не проверены были её доходы, кто будет сидеть с детьми, её психическое состояние. Внятные ответы суд не получил, — рассказала юрист.

Ригина Тумашова после заседания также отказалась давать какие-либо комментарии Фото: Густаво Зырянов