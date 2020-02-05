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«Цена сегодня такая, завтра дороже»: новосибирцы решили заработать на медицинских масках через Avito

В Новосибирске продолжается ажиотаж, связанный с медицинскими масками

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В основном через сайт маски продают крупными партиями

В основном через сайт маски продают крупными партиями

На Avito появились десятки объявлений о продаже медицинских масок — они были опубликованы на сайте не более недели назад, многие объявления от физических лиц. 

Цена на маски варьируется от 7 до 25 рублей за штуку, однако мелкими партиями почти никто из продавцов не занимается — продажи начинаются от 100 штук и доходят до 1000.

— Продаю 110.000 срочно. Торга нет. Цена только сегодня такая, завтра дороже, — говорится в одном из объявлений. Его автор продаёт маски по 9 рублей за штуку.

Некоторые объявления сопровождаются надписями на китайском

Некоторые объявления сопровождаются надписями на китайском

Как рассказала корреспонденту НГС одна из продавцов на Avito в Новосибирске, медицинскими масками она решила заняться недавно и весьма успешно. По её словам, весь товар у неё скупили за неделю.

— Вечером уйдёт последняя партия — 200 штук. Были крупные поставки в Монголию, потом в Китай. Оптовики распродали основные поставки. Ещё в Казахстан ушла партия, — пояснила она.

В своём объявлении она предлагала маски по 5 рублей за штуку.

Другой продавец — Михаил — рассказал, что продажи идут не так хорошо, как он думал, пока никто не приобрёл у него товар.

— Спрос на маски, конечно, есть, он, скажем, более актуальным стал. Маски активно раскупают, но мы ещё ничего не продали — цена отпугивает, — пояснил он.

В его объявлении маски продаются от 1000 штук по цене 25 рублей за штуку.

Цены на маски колеблются, их продают и физические лица, и компании

Цены на маски колеблются, их продают и физические лица, и компании

Дефицит медицинских масок в новосибирских аптеках наблюдался ещё в конце января, а на те, которые можно было всё же найти в аптеках, поставщики подняли цену в два-три раза.

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медицинские маски«Авито»
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КОММЕНТАРИИ (28)

5 фев 2020 в 15:03

Эффективность этих масок в случае с короновирусом - 0,1%. Нужен лепестковый респиратор. А ещё нужна защита на глаза.
Блажен, кто верует.

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5 фев 2020 в 15:17

Виним власть, виним всех вокруг в своей стремной жизни......а сами ,пользуясь ситуацией , пытаемся наживиться за счёт особо мнительных граждан.

Кто ж вам виноват в вашей никчемной жизни, люди......если у вас ни стыда . ни совести за душонкой не осталось.

5 фев 2020 в 15:07

Дичь какая.. маски нужны заболевшим, чтоб меньше заразы распространять.Для здоровых они бесполезны, уже сто раз говорено было ж.