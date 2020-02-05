«Цена сегодня такая, завтра дороже»: новосибирцы решили заработать на медицинских масках через Avito

В основном через сайт маски продают крупными партиями Фото: Ольга Бурлакова

На Avito появились десятки объявлений о продаже медицинских масок — они были опубликованы на сайте не более недели назад, многие объявления от физических лиц. Цена на маски варьируется от 7 до 25 рублей за штуку, однако мелкими партиями почти никто из продавцов не занимается — продажи начинаются от 100 штук и доходят до 1000. — Продаю 110.000 срочно. Торга нет. Цена только сегодня такая, завтра дороже, — говорится в одном из объявлений. Его автор продаёт маски по 9 рублей за штуку.

Некоторые объявления сопровождаются надписями на китайском Фото: avito.ru

Как рассказала корреспонденту НГС одна из продавцов на Avito в Новосибирске, медицинскими масками она решила заняться недавно и весьма успешно. По её словам, весь товар у неё скупили за неделю.



— Вечером уйдёт последняя партия — 200 штук. Были крупные поставки в Монголию, потом в Китай. Оптовики распродали основные поставки. Ещё в Казахстан ушла партия, — пояснила она.

В своём объявлении она предлагала маски по 5 рублей за штуку.

Другой продавец — Михаил — рассказал, что продажи идут не так хорошо, как он думал, пока никто не приобрёл у него товар.

— Спрос на маски, конечно, есть, он, скажем, более актуальным стал. Маски активно раскупают, но мы ещё ничего не продали — цена отпугивает, — пояснил он.

В его объявлении маски продаются от 1000 штук по цене 25 рублей за штуку.



Цены на маски колеблются, их продают и физические лица, и компании Фото: avito.ru