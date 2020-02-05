Две станции метро и перехватывающая парковка: новый автовокзал хотят сделать крупным транспортным узлом

— Предусмотрено строительство двух станций метро, «Гусинобродская» и «Молодежная», и депо метрополитена. Это первоочередные станции. [Планируется] создание сети крупных транспортных узлов. Крупнейшие будут на станции «Молодежная» в совокупности с автовокзалом, трамваем и перехватывающей парковкой для людей, приезжающих с пригорода в город, где можно пересесть на общественный транспорт. В части развития трамвая предусмотрен запуск трамвайной линии от метро «Золотая нива» до нового автовокзала, до рынка «Восход», до начала кладбища. Продолжение трамвайной линии в Каменский сельсовет, на Плющихинский жилмассив, — заявил главный архитектор проекта МБУ Новосибирска «Институт градостроительного правления» Алексей Нестёркин.

Две станции метро в Новосибирске планируют построить на пути к новому автовокзалу на Гусинобродском шоссе — эта идея сегодня, 5 февраля, прозвучала на обсуждении генплана по строительству в Октябрьском районе.

Нестёркин позже пояснил корреспонденту НГС, что точных дат строительства пока нет, по словам архитектора, это вопрос финансирования. Кроме того, до марта в проект могут быть внесены правки с учетом замечаний жителей района, которые прозвучали на слушаниях.

— [Жители задавали] нормальные вопросы. Для этого и проводятся мероприятия, чтобы узнать мнение людей, которые знают свою территорию, в чем-то поправить нас. Потому что вопросы, которые звучали, они жизненные. Люди про свой район, микрорайон знают больше, чем все остальные. Будут внесены правки. До публикации заключения, то есть до начала марта, у нас есть время, — рассказал Нестёркин.



Метро в Новосибирске начали строить 40 лет назад. Последний раз новосибирцы были на открытии в феврале 2011 года станции «Золотая Нива», которую строили пять лет. Это 13-я станция Новосибирского метрополитена. Окончательно ее открыли со второй попытки.



Недавно Анатолий Локоть рассказал о планах по строительству метрополитена — по его словам, в городе появится 6 новых станций. Это «Молодёжная» и «Гусинобродская», «Автовокзал». На Ленинской линии, помимо станции «Спортивной», — «Площадь Станиславского», «Троллейная» и «Северная».