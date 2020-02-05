Две станции метро и перехватывающая парковка: новый автовокзал хотят сделать крупным транспортным узлом

Две станции метро в Новосибирске планируют построить на пути к новому автовокзалу на Гусинобродском шоссе — эта идея сегодня, 5 февраля, прозвучала на обсуждении генплана по строительству в Октябрьском районе.
— Предусмотрено строительство двух станций метро, «Гусинобродская» и «Молодежная», и депо метрополитена. Это первоочередные станции. [Планируется] создание сети крупных транспортных узлов. Крупнейшие будут на станции «Молодежная» в совокупности с автовокзалом, трамваем и перехватывающей парковкой для людей, приезжающих с пригорода в город, где можно пересесть на общественный транспорт. В части развития трамвая предусмотрен запуск трамвайной линии от метро «Золотая нива» до нового автовокзала, до рынка «Восход», до начала кладбища. Продолжение трамвайной линии в Каменский сельсовет, на Плющихинский жилмассив, — заявил главный архитектор проекта МБУ Новосибирска «Институт градостроительного правления» Алексей Нестёркин.
Нестёркин позже пояснил корреспонденту НГС, что точных дат строительства пока нет, по словам архитектора, это вопрос финансирования. Кроме того, до марта в проект могут быть внесены правки с учетом замечаний жителей района, которые прозвучали на слушаниях.
— [Жители задавали] нормальные вопросы. Для этого и проводятся мероприятия, чтобы узнать мнение людей, которые знают свою территорию, в чем-то поправить нас. Потому что вопросы, которые звучали, они жизненные. Люди про свой район, микрорайон знают больше, чем все остальные. Будут внесены правки. До публикации заключения, то есть до начала марта, у нас есть время, — рассказал Нестёркин.
Метро в Новосибирске начали строить 40 лет назад. Последний раз новосибирцы были на открытии в феврале 2011 года станции «Золотая Нива», которую строили пять лет. Это 13-я станция Новосибирского метрополитена. Окончательно ее открыли со второй попытки.
Недавно Анатолий Локоть рассказал о планах по строительству метрополитена — по его словам, в городе появится 6 новых станций. Это «Молодёжная» и «Гусинобродская», «Автовокзал». На Ленинской линии, помимо станции «Спортивной», — «Площадь Станиславского», «Троллейная» и «Северная».
Сегодня на обсуждениях генплана Нестёркин уточнил, что станции планируют построить к 2030 году.