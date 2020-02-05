Секретная матрёшка: показываем, в чём привозят в Новосибирск анализы людей с подозрением на коронавирус

По просьбе НГС в Центре гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области показали, как пробы людей привозят для анализа на коронавирус

Ситуация с китайским коронавирусом заставляет нервничать людей по всему миру. Особо тревожно новосибирцам, так как именно в нашем городе располагается центр вирусологии «Вектор», который сейчас экстренно разрабатывает вакцину и анализирует биологические материалы людей с подозрением на коронавирус (анализы к нам везут в том числе и из других стран). Как именно пробы привозят в наш город и насколько это безопасно — смотрите в нашем фоторепортаже.



В Центре гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области согласились показать, как именно упаковываются взятые у людей пробы и доставляются к нам в город. В саму лабораторию доступ посторонним закрыт.