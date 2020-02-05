Секретная матрёшка: показываем, в чём привозят в Новосибирск анализы людей с подозрением на коронавирус

Ситуация с китайским коронавирусом заставляет нервничать людей по всему миру. Особо тревожно новосибирцам, так как именно в нашем городе располагается центр вирусологии «Вектор», который сейчас экстренно разрабатывает вакцину и анализирует биологические материалы людей с подозрением на коронавирус (анализы к нам везут в том числе и из других стран). Как именно пробы привозят в наш город и насколько это безопасно — смотрите в нашем фоторепортаже.
В Центре гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области согласились показать, как именно упаковываются взятые у людей пробы и доставляются к нам в город. В саму лабораторию доступ посторонним закрыт.
— Съёмка фотоматериалов проведена на базе лаборатории особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области». Для съёмки использовались стерильные пробирки без биологического материала. Работы с образцами биологического материала осуществляются в соответствии с требованиями санитарного законодательства по отношению к микроорганизмам II группы патогенности, — рассказали корреспонденту НГС в Центре гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области.
— Упаковка проб осуществляется по принципу матрёшки, — рассказали в центре.
В ответе центра говорится, что крышки пробирок запечатывают пластификаторами, например, парафилм — это тонкая плёнка из специального материала, который часто применяется в лабораториях.
В ответе центра используется такое словосочетание, как «гигроскопичный материал» — это материал, способный поглощать влагу из воздуха. Дезинфектант — это дезинфицирующее средство.
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