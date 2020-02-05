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Секретная матрёшка: показываем, в чём привозят в Новосибирск анализы людей с подозрением на коронавирус

В Центре гигиены и эпидемиологии региона объяснили, почему не стоит опасаться его транспортировки

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По просьбе НГС в&nbsp;Центре гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области показали, как пробы людей привозят для анализа на коронавирус<br>

По просьбе НГС в Центре гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области показали, как пробы людей привозят для анализа на коронавирус

Ситуация с китайским коронавирусом заставляет нервничать людей по всему миру. Особо тревожно новосибирцам, так как именно в нашем городе располагается центр вирусологии «Вектор», который сейчас экстренно разрабатывает вакцину и анализирует биологические материалы людей с подозрением на коронавирус (анализы к нам везут в том числе и из других стран). Как именно пробы привозят в наш город и насколько это безопасно — смотрите в нашем фоторепортаже.

В Центре гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области согласились показать, как именно упаковываются взятые у людей пробы и доставляются к нам в город. В саму лабораторию доступ посторонним закрыт.

— Съёмка фотоматериалов проведена на базе лаборатории особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области». Для съёмки использовались стерильные пробирки без биологического материала. Работы с образцами биологического материала осуществляются в соответствии с требованиями санитарного законодательства по отношению к микроорганизмам II группы патогенности, — рассказали корреспонденту НГС в Центре гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области.

— Упаковка проб осуществляется по принципу матрёшки, — рассказали в центре.

Забор, упаковку проб от больного проводят с соблюдением требований биобезопасности в условиях изолированного помещения. Пробы упаковывают по принципу матрёшки. Пробы от больного помещаются в герметичные пробирки из особо устойчивого пластика с завинчивающимися крышками

Забор, упаковку проб от больного проводят с соблюдением требований биобезопасности в условиях изолированного помещения. Пробы упаковывают по принципу матрёшки. Пробы от больного помещаются в герметичные пробирки из особо устойчивого пластика с завинчивающимися крышками

В ответе центра говорится, что крышки пробирок запечатывают пластификаторами, например, парафилм — это тонкая плёнка из специального материала, который часто применяется в лабораториях.

Крышки пробирок парафинируют различными пластификаторами&nbsp;(парафилм и другие), обеспечивая этим ещё большую герметичность

Крышки пробирок парафинируют различными пластификаторами (парафилм и другие), обеспечивая этим ещё большую герметичность

В ответе центра используется такое словосочетание, как «гигроскопичный материал» — это материал, способный поглощать влагу из воздуха. Дезинфектант — это дезинфицирующее средство.

Пробирки помещают в герметичные пластиковые пакеты с замками, содержащие вату (или иной гигроскопичный материал, пропитанный дезинфектантом)

Пробирки помещают в герметичные пластиковые пакеты с замками, содержащие вату (или иной гигроскопичный материал, пропитанный дезинфектантом)

Второй герметичный пластиковый пакет с замком надевается на первый в обратном направлении, чтобы создать дополнительный барьер

Второй герметичный пластиковый пакет с замком надевается на первый в обратном направлении, чтобы создать дополнительный барьер

Герметично закрытые упаковки помещают в герметичный металлический контейнер для транспортировки биологических материалов, который обрабатывают снаружи сначала дезсредством, а затем УФО (ультрафиолетовым облучением)

Герметично закрытые упаковки помещают в герметичный металлический контейнер для транспортировки биологических материалов, который обрабатывают снаружи сначала дезсредством, а затем УФО (ультрафиолетовым облучением)

Металлический контейнер помещают в транспортный контейнер с охлаждающими термоэлементами

Металлический контейнер помещают в транспортный контейнер с охлаждающими термоэлементами

Транспортный контейнер опечатывается и маркируется. Должным образом упакованные образцы отправляются в ГНЦ ВБ «Вектор» специальным транспортом с сопровождающими. Водитель и сопровождающие одеты в защитную одежду, обучены правилам обращения с биологически опасными объектами и допущены к их транспортированию и передаче. Перед выдачей из ГНЦ ВБ «Вектор» многоразовые металлические и транспортные контейнеры обеззараживаются должным образом<br>

Транспортный контейнер опечатывается и маркируется. Должным образом упакованные образцы отправляются в ГНЦ ВБ «Вектор» специальным транспортом с сопровождающими. Водитель и сопровождающие одеты в защитную одежду, обучены правилам обращения с биологически опасными объектами и допущены к их транспортированию и передаче. Перед выдачей из ГНЦ ВБ «Вектор» многоразовые металлические и транспортные контейнеры обеззараживаются должным образом

На данный момент известно о двух случаях инфицирования коронавирусом в России.

Накануне НГС встречал туристов, прилетевших из Китая: они рассказали, есть ли там паника из-за коронавируса.

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Ситуация с заболеваемостью в Китае не отпугнула новосибирских туристов от поездок в эту страну. Мы поговорили с теми, кто собирается в ближайшее время поехать в Китай. Вот их истории.

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коронавирусКитай«Вектор»
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КОММЕНТАРИИ (15)

Superстар
5 фев 2020 в 13:47

У нас вирус выкосит полстраны, потому что полный бардак в медицине. У нас не будут бороться как китайцы. Наглядный пример спортсменки Полины.

NF77
5 фев 2020 в 13:46

Сколько жути по СМИ гонят, у меня знакомая в Малайзию поехала с пересадкой в Гонконге - все спокойно, без паники, проверяют только китайцев , вызывающих подозрение. А у нас в стране этой болезни боятся больше чем в самой Ухани!!!

Фото пользователя
5 фев 2020 в 14:01

Коронавирус все расставит на свои места. Сейчас слушал на СильверРейне мужика одного, он рассказывал как в Нерезиновске в 60 х годах с чумой справились. Не думаю что сейчас с показухой такой и с недоверием к власти что то будет подобное.
Только вот проблема для них в чем: в отдельно взятой Нерезиновске нельзя жить без короновируса, когда он по всей РФке будет. И тюменская резервация охраняемая Росгвардейцами не спасет