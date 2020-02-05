Подняли на 5 рублей: в двух новосибирских маршрутках повысили цены на проезд

В двух новосибирских маршрутках выросли цены на проезд — рост цен объясняют необходимостью повысить зарплату и закупить новое оборудование.

Проезд подорожал в маршрутке № 25 (Микрорайон Стрижи — ПКиО Заельцовский) и № 65 (метро «Заельцовская» — Лобачевского).



С 1 февраля в 25-м маршруте (микрорайон Стрижи — ПКиО Заельцовский) тариф вырос на 5 рублей (теперь полный тариф — 35 рублей вместо 30, а проезд от площади Калинина до Заельцовского парка подорожал с 20 до 25 рублей.

— Подорожал в связи с тем, что людям нужно заработную плату повышать. И у нас дополнительные новшества вводятся государством, которые требуют, соответственно, дополнительных затрат, — объяснил повышение тарифов заместитель директора ООО «Автолига» (компании, обслуживающей маршрут) Константин Смышляев. К дополнительным новшествам он отнёс требование с 1 июля оборудовать городской транспорт тахографами и онлайн-кассами и организовать их обслуживание.