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Подняли на 5 рублей: в двух новосибирских маршрутках повысили цены на проезд

Оба маршрута проходят через площадь Калинина

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Перевозчики повысили проезд на 5 рублей

Перевозчики повысили проезд на 5 рублей

В двух новосибирских маршрутках выросли цены на проезд — рост цен объясняют необходимостью повысить зарплату и закупить новое оборудование. 

Проезд подорожал в маршрутке № 25 (Микрорайон Стрижи — ПКиО Заельцовский) и № 65 (метро «Заельцовская» — Лобачевского). 

С 1 февраля в 25-м маршруте (микрорайон Стрижи — ПКиО Заельцовский) тариф вырос на 5 рублей (теперь полный тариф — 35 рублей вместо 30, а проезд от площади Калинина до Заельцовского парка подорожал с 20 до 25 рублей. 

— Подорожал в связи с тем, что людям нужно заработную плату повышать. И у нас дополнительные новшества вводятся государством, которые требуют, соответственно, дополнительных затрат, — объяснил повышение тарифов заместитель директора ООО «Автолига» (компании, обслуживающей маршрут) Константин Смышляев. К дополнительным новшествам он отнёс требование с 1 июля оборудовать городской транспорт тахографами и онлайн-кассами и организовать их обслуживание. 

Со 2 февраля на 5 рублей выросли цены на проезд в маршрутке № 65 (метро «Заельцовская» — Лобачевского), подтвердили в ООО ПАТП-1118, обслуживающем этот маршрут. 

Цены на маршрутки стали расти вслед за повышением тарифов на городском общественном транспорте в декабре прошлого года. Позже эксперты рассказали НГС об истинных причинах повышения стоимости проезда в Новосибирске — они вспомнили, сколько стоил проезд в 2014 году, и объяснили, почему его повышают каждый год.

Новость об очередном повышении цен на проезд в общественном транспорте вызвала бурю гнева у горожан. Мы выбрали самые говорящие комментарии.

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тарифы на транспортмаршрутки
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КОММЕНТАРИИ (26)

Гость
5 фев 2020 в 13:19

Давно пора. Тарифы необоснованно низкие.

Гость
5 фев 2020 в 13:19

Если на маршрутках нет пандусов для инвалидов колясочников, то тариф подняли не обоснованно.

Фото пользователя
5 фев 2020 в 13:26

Главное чтоб яжематеря и РСП и прицепами не лезли в маршрутку "а ну ка все расступились и место освободили, у меня ребенок"