Подняли на 5 рублей: в двух новосибирских маршрутках повысили цены на проезд

В двух новосибирских маршрутках выросли цены на проезд — рост цен объясняют необходимостью повысить зарплату и закупить новое оборудование.
Проезд подорожал в маршрутке
С 1 февраля в 25-м маршруте (микрорайон Стрижи — ПКиО Заельцовский) тариф вырос на 5 рублей (теперь полный тариф — 35 рублей вместо 30, а проезд от площади Калинина до Заельцовского парка подорожал с 20 до 25 рублей.
— Подорожал в связи с тем, что людям нужно заработную плату повышать. И у нас дополнительные новшества вводятся государством, которые требуют, соответственно, дополнительных затрат, — объяснил повышение тарифов заместитель директора ООО «Автолига» (компании, обслуживающей маршрут) Константин Смышляев. К дополнительным новшествам он отнёс требование с 1 июля оборудовать городской транспорт тахографами и онлайн-кассами и организовать их обслуживание.
Со 2 февраля на 5 рублей выросли цены на проезд в маршрутке
Цены на маршрутки стали расти вслед за повышением тарифов на городском общественном транспорте в декабре прошлого года. Позже эксперты рассказали НГС об истинных причинах повышения стоимости проезда в Новосибирске — они вспомнили, сколько стоил проезд в 2014 году, и объяснили, почему его повышают каждый год.
Новость об очередном повышении цен на проезд в общественном транспорте вызвала бурю гнева у горожан. Мы выбрали самые говорящие комментарии.