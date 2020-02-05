«Как вам Локоть?»: в сугроб возле Димитровского моста воткнули неоднозначную табличку

В Новосибирске на пути от Димитровского моста в сторону центра появилась небольшая табличка с надписью «Как вам Локоть?». Табличку поставили в сугроб возле дороги.



Корреспондент НГС обратился за комментарием к пресс-секретарю Анатолия Локтя Глебу Черепанову, а также попросил уточнить информацию об итогах введённого почти две недели назад в Новосибирске режима ЧС — как удалось за это время решить проблему с уборкой снега.



— Введённый режим ЧС позволил в два раза увеличить количество спецтехники, которая привлекается не только для уборки, но и — это очень важно — для вывоза снега с территории города. Потому что вывоз снега — мероприятие не только связанное с поддержанием дорог, тротуаров, проездов в надлежащем состоянии, но это и противопадковые мероприятия, что я всегда подчёркиваю. А снега выпало очень много, поэтому надо готовиться к весеннему периоду, — сообщил сегодня, 5 февраля, мэр Анатолий Локоть во время пресс-подхода в мэрии.