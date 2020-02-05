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Город

«Как вам Локоть?»: в сугроб возле Димитровского моста воткнули неоднозначную табличку

В Новосибирске уже почти две недели действует режим ЧС из-за снега

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Неизвестные установили плакат на въезде Димитровского моста

Неизвестные установили плакат на въезде Димитровского моста

В Новосибирске на пути от Димитровского моста в сторону центра появилась небольшая табличка с надписью «Как вам Локоть?». Табличку поставили в сугроб возле дороги.

Корреспондент НГС обратился за комментарием к пресс-секретарю Анатолия Локтя Глебу Черепанову, а также попросил уточнить информацию об итогах введённого почти две недели назад в Новосибирске режима ЧС — как удалось за это время решить проблему с уборкой снега.

— Введённый режим ЧС позволил в два раза увеличить количество спецтехники, которая привлекается не только для уборки, но и — это очень важно — для вывоза снега с территории города. Потому что вывоз снега — мероприятие не только связанное с поддержанием дорог, тротуаров, проездов в надлежащем состоянии, но это и противопадковые мероприятия, что я всегда подчёркиваю. А снега выпало очень много, поэтому надо готовиться к весеннему периоду, — сообщил сегодня, 5 февраля, мэр Анатолий Локоть во время пресс-подхода в мэрии. 

По его словам, увеличение техники в два раза положительно сказалось на качестве уборки в городе, но «нужно увеличивать скорость». Он также напомнил, что до конца поставленного им срока, за который Новосибирск должен быть убран от снега, осталась примерно неделя.

— Надеюсь, что к концу этой недели все основные вопросы относительно уборки снега по городу будут решены, — добавил глава города.

Вопрос об отношении Анатолия Локтя к появившейся табличке оставили без ответа.

Небольшой плакат сложно заметить издалека

Небольшой плакат сложно заметить издалека

По данным пресс-центра мэрии, за минувшие сутки дорожники вывезли 22 тысячи кубометра снега и очистили 375 км тротуаров. Сегодня на уборку дорог от снега выйдет 220 единиц спецтехники.

— За прошедшие сутки выход снегоуборочной техники составил 246 единиц в дневную смену, 304 единицы в ночную смену. Дополнительно было задействовано 90 единиц привлеченной самосвальной техники для вывоза снега с улиц города, — передали в пресс-центре.

Вы тоже заметили в Новосибирске такие плакаты? Вам известно, кто их установил? Присылайте к нам в редакцию фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. 

В конце января прокуратура возбудила два уголовных дела из-за некачественной уборки снега в городе. 31 января мэр Анатолий Локоть потребовал в ближайшие 1,5 недели решить проблему с уборкой снега на улицах Новосибирска, а также рассказал, что с начала зимы дорожники вывезли более миллиона кубометров снега.

Однако новосибирцы продолжают жаловаться на скопившийся на обочинах снег и нечищеные крыши и дворы. Из-за снега на крыше пятиэтажки по улице Народной просела кровля — её временно закрыли баннером.

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сугробснегАнатолий Локоть
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КОММЕНТАРИИ (161)

Колено
5 фев 2020 в 12:54

Правильно сделали, что установили. Всё утопает в снегу, а возле здания мэрии вчера лёгкий "пушок" чистили 8 дворников
8!!!!
Подлокотников в отставку!!!!

Царь просто Царь
5 фев 2020 в 12:56

Меня всю эту снежную зиму терзает один вопрос ....- как же там поживают снегоплавильные станции которые круто пиарили все прошлые зимы и в которые вложили десятки миллионов рублей , в том числе бюджетных денег ???
я ради интереса узнавал в прошлом году , так многие ТСЖ отказывались возить туда снег так как у них машина снега на приёмку стоила 2000 - 2100 руб , а просто отвезти в согласованный отвал 700 руб. Соответственно к ним не возили . А как в этом году то ? И Локоть молчит и Травников молчит ? ЧТО С НИМИ ПРОИСХОДИТ ?? с машинами этими ...

Михаил
5 фев 2020 в 12:56

пора создавать петицию за отставку мера.