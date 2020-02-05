«Как вам Локоть?»: в сугроб возле Димитровского моста воткнули неоднозначную табличку

В Новосибирске на пути от Димитровского моста в сторону центра появилась небольшая табличка с надписью «Как вам Локоть?». Табличку поставили в сугроб возле дороги.
Корреспондент НГС обратился за комментарием к пресс-секретарю Анатолия Локтя Глебу Черепанову, а также попросил уточнить информацию об итогах введённого почти две недели назад в Новосибирске режима ЧС — как удалось за это время решить проблему с уборкой снега.
— Введённый режим ЧС позволил в два раза увеличить количество спецтехники, которая привлекается не только для уборки, но и — это очень важно — для вывоза снега с территории города. Потому что вывоз снега — мероприятие не только связанное с поддержанием дорог, тротуаров, проездов в надлежащем состоянии, но это и противопадковые мероприятия, что я всегда подчёркиваю. А снега выпало очень много, поэтому надо готовиться к весеннему периоду, — сообщил сегодня, 5 февраля, мэр Анатолий Локоть во время пресс-подхода в мэрии.
По его словам, увеличение техники в два раза положительно сказалось на качестве уборки в городе, но «нужно увеличивать скорость». Он также напомнил, что до конца поставленного им срока, за который Новосибирск должен быть убран от снега, осталась примерно неделя.
— Надеюсь, что к концу этой недели все основные вопросы относительно уборки снега по городу будут решены, — добавил глава города.
Вопрос об отношении Анатолия Локтя к появившейся табличке оставили без ответа.
По данным пресс-центра мэрии, за минувшие сутки дорожники вывезли 22 тысячи кубометра снега и очистили 375 км тротуаров. Сегодня на уборку дорог от снега выйдет 220 единиц спецтехники.
— За прошедшие сутки выход снегоуборочной техники составил 246 единиц в дневную смену, 304 единицы в ночную смену. Дополнительно было задействовано 90 единиц привлеченной самосвальной техники для вывоза снега с улиц города, — передали в пресс-центре.
Вы тоже заметили в Новосибирске такие плакаты? Вам известно, кто их установил? Присылайте к нам в редакцию фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру
В конце января прокуратура возбудила два уголовных дела из-за некачественной уборки снега в городе. 31 января мэр Анатолий Локоть потребовал в ближайшие 1,5 недели решить проблему с уборкой снега на улицах Новосибирска, а также рассказал, что с начала зимы дорожники вывезли более миллиона кубометров снега.
Однако новосибирцы продолжают жаловаться на скопившийся на обочинах снег и нечищеные крыши и дворы. Из-за снега на крыше пятиэтажки по улице Народной просела кровля — её временно закрыли баннером.