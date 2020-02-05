«Самому старшему жениху — 93 года»: ЗАГСы посчитали, сколько новосибирцев сыграли свадьбу в прошлом году

В управлении ЗАГС Новосибирской области рассказали о возрасте самых взрослых молодожёнов, которые поженились в 2019 году.
— Самой старшей невесте на момент регистрации брака исполнилось 85 лет, самому старшему жениху — 93 года, — сообщили НГС.
Всего в области зарегистрировали 19 тысяч 406 браков.
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В ЗАГСе не назвали возраст самых молодых новобрачных, однако подчеркнули, что в регионе нельзя жениться и выходить замуж до 16 лет. Также в управлении сообщили, что за прошлый год в Новосибирской области родились 30 тысяч 421 ребёнок. При этом 277 детей родили девушки в возрасте 14–17 лет.
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