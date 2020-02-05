«Самому старшему жениху — 93 года»: ЗАГСы посчитали, сколько новосибирцев сыграли свадьбу в прошлом году

Ржака 5 фев 2020 в 12:28

Мужчина, который строит отношения и женится на разведённой женщине с ребёнком или без ребёнка (РБП от РСП отличается только отсутствием прицепа), неважно официальный брак это, сожительство, гражданский брак или просто встречается - это равносильно тому, что быть "Аленякой ". Вот представьте, что вы пришли в ресторан и сели за только что освободившийся столик. Вы же не будете за кем-то доедать остатки еды, объедки, допивать его напитки, пользоваться использованными приборами салфетками. Выглядит отвратительно. Тоже самое и отношения с РСП, но здесь все ещё хуже. Она побывала в эксплуатации у других мужчин, происходил обмен энергиями во время секса, . Теперь она тебя целует и признается тебе в любви. она уже любила, была осеменена/оплодотворена до тебя другим(и) мужчиной, рожала и/или делала аборты, испытала разочарование в мужчинах после развода. Мышление женщины после развода меняется, её психика после этого уже деформирована, мужчина для нее только козел, алень, ресурс. Все самые важные, чистые и искренние качества девушка всегда оставляет в своих первых отношениях.Чем больше этих отношений следует впереди, тем меньшее останется самому крайнему хахалю как ментально, так и физически. И как ты после всего этого собираешься с ней быть? Не верь их сладким речам, словам, мол, какой ты настоящий мужчина, ураган в постели, мужик, стал бы хорошим отцом ее прицепам...это враньё...