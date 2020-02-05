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Он и она

«Самому старшему жениху — 93 года»: ЗАГСы посчитали, сколько новосибирцев сыграли свадьбу в прошлом году

Также стало известно количество девушек, ставших мамами до 18 лет

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Всего в регионе в 2019 году заключили <nobr class="_">19 406</nobr> браков

Всего в регионе в 2019 году заключили 19 406 браков

В управлении ЗАГС Новосибирской области рассказали о возрасте самых взрослых молодожёнов, которые поженились в 2019 году.

— Самой старшей невесте на момент регистрации брака исполнилось 85 лет, самому старшему жениху — 93 года, — сообщили НГС.

Всего в области зарегистрировали 19 тысяч 406 браков. 

Вы знаете молодожёнов, которые решились на брак в очень взрослом возрасте? Или, может быть, сами решили сыграть свадьбу уже на пенсии? Расскажите нам об этом через WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157–00–00, почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

В ЗАГСе не назвали возраст самых молодых новобрачных, однако подчеркнули, что в регионе нельзя жениться и выходить замуж до 16 лет. Также в управлении сообщили, что за прошлый год в Новосибирской области родились 30 тысяч 421 ребёнок. При этом 277 детей родили девушки в возрасте 14–17 лет.

Ранее НГС писал о самых редких и необычных именах новосибирцев в 2019 году.

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свадьбабракЗАГС
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КОММЕНТАРИИ (74)

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5 фев 2020 в 12:28

Мужчина, который строит отношения и женится на разведённой женщине с ребёнком или без ребёнка (РБП от РСП отличается только отсутствием прицепа), неважно официальный брак это, сожительство, гражданский брак или просто встречается - это равносильно тому, что быть "Аленякой ". Вот представьте, что вы пришли в ресторан и сели за только что освободившийся столик. Вы же не будете за кем-то доедать остатки еды, объедки, допивать его напитки, пользоваться использованными приборами салфетками. Выглядит отвратительно. Тоже самое и отношения с РСП, но здесь все ещё хуже. Она побывала в эксплуатации у других мужчин, происходил обмен энергиями во время секса, . Теперь она тебя целует и признается тебе в любви. она уже любила, была осеменена/оплодотворена до тебя другим(и) мужчиной, рожала и/или делала аборты, испытала разочарование в мужчинах после развода. Мышление женщины после развода меняется, её психика после этого уже деформирована, мужчина для нее только козел, алень, ресурс. Все самые важные, чистые и искренние качества девушка всегда оставляет в своих первых отношениях.Чем больше этих отношений следует впереди, тем меньшее останется самому крайнему хахалю как ментально, так и физически. И как ты после всего этого собираешься с ней быть? Не верь их сладким речам, словам, мол, какой ты настоящий мужчина, ураган в постели, мужик, стал бы хорошим отцом ее прицепам...это враньё...

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5 фев 2020 в 12:22

90% Аленей взяли в жены рспэх...

5 фев 2020 в 12:20

А сколько РСПэшек в городе, почему не посчитали?