«Самая настоящая большая и злая сова»: новосибирские волонтёры выхаживают самца неясыти

У неясыти была черепно-мозговая травма и небольшая травма глаза, но птица быстро от них оправилась

— Анализы у птицы раскрыли ее «внутренний мир» с неожиданной стороны. У нее оказались не только внешние, но и внутренние паразиты в большом количестве, которые как раз негативно и влияли на общее состояние ее здоровья. Паразиты не только питаются животным, но и размножаются и отравляют организм продуктами жизнедеятельности, — пояснила корреспонденту НГС пресс-секретарь центра Алиса Богомолова.

К новосибирским волонтёрам из Центра реабилитации диких животных поступила «самая настоящая большая и злая сова» — молодой самец длиннохвостой неясыти. Птица врезалась в окно и была атакована воронами. Если от внешних травм сова довольно быстро оправилась, то результаты анализов оставляли желать лучшего.

Специалисты отметили, что из-за паразитов у самца неясыти возникли проблемы с дыхательной системой и ЖКТ.

— Благо мужчина у нас оказался весьма упитанный и крайне боевой. Но, будь он истощён и ослаблен, шансов на спасение было бы куда меньше, — добавили волонтёры.

Сову уже обработали от паразитов, но ест она пока только с рук. Через две недели у самца неясыти еще раз возьмут анализы, и лишь тогда будет ясно, можно ли отпускать его на волю.

В ноябре прошлого года волонтёры выхаживали сразу троих полярных сов. Чтобы добраться до Центра реабилитации диких животных, одной из сов пришлось преодолеть 1000 км.