5 февраля среда
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 1/10
usd 63.43
eur 70.13
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 1/10
usd 63.43
eur 70.13

Все новости

Все новости
Милота

«Самая настоящая большая и злая сова»: новосибирские волонтёры выхаживают самца неясыти

Птица врезалась в окно и была атакована воронами

897
9 Обсудить

Поделиться

У неясыти была черепно-мозговая травма и небольшая травма глаза, но птица быстро от них оправилась

У неясыти была черепно-мозговая травма и небольшая травма глаза, но птица быстро от них оправилась

К новосибирским волонтёрам из Центра реабилитации диких животных поступила «самая настоящая большая и злая сова» — молодой самец длиннохвостой неясыти. Птица врезалась в окно и была атакована воронами. Если от внешних травм сова довольно быстро оправилась, то результаты анализов оставляли желать лучшего.

— Анализы у птицы раскрыли ее «внутренний мир» с неожиданной стороны. У нее оказались не только внешние, но и внутренние паразиты в большом количестве, которые как раз негативно и влияли на общее состояние ее здоровья. Паразиты не только питаются животным, но и размножаются и отравляют организм продуктами жизнедеятельности, — пояснила корреспонденту НГС пресс-секретарь центра Алиса Богомолова.

Специалисты отметили, что из-за паразитов у самца неясыти возникли проблемы с дыхательной системой и ЖКТ.

— Благо мужчина у нас оказался весьма упитанный и крайне боевой. Но, будь он истощён и ослаблен, шансов на спасение было бы куда меньше, — добавили волонтёры. 

Сову уже обработали от паразитов, но ест она пока только с рук. Через две недели у самца неясыти еще раз возьмут анализы, и лишь тогда будет ясно, можно ли отпускать его на волю. 

В ноябре прошлого года волонтёры выхаживали сразу троих полярных сов. Чтобы добраться до Центра реабилитации диких животных, одной из сов пришлось преодолеть 1000 км.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

сованеясытьЦРХПволонтёрыпомощь животным
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
4 фев 2020 в 23:46

В стрелковый ТИР нужно её запустить, прикольно будет)))

4 фев 2020 в 23:43

Какая всё-таки красивая птица!

Горский
5 фев 2020 в 00:11

Рассказать, куда этот Центр посылает тех, кто приносит не птицу, которая стоит денег и/или на которой можно попиариться, а какого-нибудь обычного подраненного дрозда, стрижа или ежа?