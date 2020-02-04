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Новосибирская область попала в «красную» зону свободы Интернета в 2019 году

К этому выводу пришли эксперты правозащитной группы «Агора» и организации «РосКомСвобода»

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По данным этих организаций, за 2019 год в России 4 млн ресурсов заблокировано без причины, 1 млн рублей взыскали&nbsp;за неуважение к Владимиру Путину, судьям и силовикам, 270 тысяч сайтов внесено&nbsp;в черные списки

По данным этих организаций, за 2019 год в России 4 млн ресурсов заблокировано без причины, 1 млн рублей взыскали за неуважение к Владимиру Путину, судьям и силовикам, 270 тысяч сайтов внесено в черные списки

Во вторник, 4 февраля, Международная правозащитная группа «Агора» и общественная организация «РосКомСвобода» подготовили доклад, в котором оценили уровень свободы интернета в России в 2019 году. По данным их мониторинга, Новосибирская область находится в «красной» зоне — здесь часто фиксировали вмешательства в свободу интернета.

«Агора» ведет мониторинг&nbsp;вмешательства в свободу интернета в России с 2008 года

«Агора» ведет мониторинг вмешательства в свободу интернета в России с 2008 года

В регионе авторы доклада зафиксировали 91 случай ограничения цифровой свободы, один случай насилия, два случая лишения свободы за активность в онлайне и два случая вмешательства в работу СМИ.

— Результаты мониторинга, лежащие в основе доклада, включают в себя все случаи вмешательства в свободу получения и распространения информации в интернете, ставшие известными авторам из открытых источников: официальные отчеты о деятельности государственных органов, экспертные заключения, публикации в СМИ, посты в блогах, заявления пользователей и владельцев интернет-ресурсов, — рассказал глава информационной службы Международной правозащитной группы «Агора» Вадим Мещеряков.

В целом по России зафиксирован 438 981 отдельный случай вмешательства в свободу интернета — меньше, чем за предыдущий год. Большинство из них — ограничения доступа к интернет-сайтам и сервисам и запреты информации по различным основаниям.

В своем совместном докладе «Агора» и «РосКомСвобода» отметили ключевые события, которые повлияли на контроль, цензуру и изоляцию российского сегмента интернета. Это закон Клишаса, подписание закона о ратификации Конвенции ШОС по противодействию экстремизму, закон «О суверенном Рунете» и публикация закона о «Физических лицах — иностранных агентах».

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интернетсвобода интернета
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КОММЕНТАРИИ (3)

знаток
4 фев 2020 в 23:09

Да у нас вся страна давно уже красная зона.
Стабильность, чо...

Ира
4 фев 2020 в 23:11

Меня тоже один раз чуть виртуально не изнасиловали.