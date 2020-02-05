О новой Skoda Karoq, мутных автосалонах и цене красивых номеров — в блоге Артема Краснова

michell 5 фев 2020 в 10:11

Никто не катался, никто не сидел в машине, но уже суммирует мнения??? ОБС одним словом - одна женщина сказала... мнения подобных людей меня интересует меньше всего, мне важно мое мнение о машине, а оно появится только после тест драйва, и тогда я уже сам решу покупать мне этот авто или нет... " А что отец, невесты в городе есть? - Кому и кобыла невеста..." так же и с машинами.