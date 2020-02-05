О новой Skoda Karoq, мутных автосалонах и цене красивых номеров — в блоге Артема Краснова

Если вы интересуетесь автомобилями, но не отслеживаете все материалы по теме, вам понравится новый видеоблог Артема Краснова, редактора рубрики «Авто». На нашем YouTube-канале он будет рассказывать о самых любопытных событиях недели, делиться впечатлениями от новых машин и разбирать спорные ситуации. А если хотите предложить свою тему или задать вопрос — смело пишите на электронную почту редакции «Авто».
В России стартуют продажи новой Skoda Karoq: автомобиль пока недоступен для тест-драйва в России, поэтому Артем суммировал мнения других коллег о новом кроссовере. Кстати, его стоимость уже известна: цена стартует от 1,5 миллиона рублей.