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Авто

О новой Skoda Karoq, мутных автосалонах и цене красивых номеров — в блоге Артема Краснова

Рассказываем о главных автособытиях недели

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Главная автопремьера февраля — Skoda Karoq, которая меняет в модельном ряду чешской марки некогда популярный Yeti

Главная автопремьера февраля — Skoda Karoq, которая меняет в модельном ряду чешской марки некогда популярный Yeti

Если вы интересуетесь автомобилями, но не отслеживаете все материалы по теме, вам понравится новый видеоблог Артема Краснова, редактора рубрики «Авто». На нашем YouTube-канале он будет рассказывать о самых любопытных событиях недели, делиться впечатлениями от новых машин и разбирать спорные ситуации. А если хотите предложить свою тему или задать вопрос — смело пишите на электронную почту редакции «Авто».

В России стартуют продажи новой Skoda Karoq: автомобиль пока недоступен для тест-драйва в России, поэтому Артем суммировал мнения других коллег о новом кроссовере. Кстати, его стоимость уже известна: цена стартует от 1,5 миллиона рублей.

Хотите предложить свою тему или задать вопрос? Пишите на электронную почту редакции «Авто».

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Skodaавтозаконавтоблог Артема Краснова
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КОММЕНТАРИИ (7)

5 фев 2020 в 10:03

Еще один блохер?

5 фев 2020 в 10:11

Никто не катался, никто не сидел в машине, но уже суммирует мнения??? ОБС одним словом - одна женщина сказала... мнения подобных людей меня интересует меньше всего, мне важно мое мнение о машине, а оно появится только после тест драйва, и тогда я уже сам решу покупать мне этот авто или нет... " А что отец, невесты в городе есть? - Кому и кобыла невеста..." так же и с машинами.

Горожанин
5 фев 2020 в 10:05

Да что же Шкода даже на Карок не устранила запотевание фар. Нонсенс.