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УАЗ показал самую дорогую «буханку» для бездорожья. Она стоит почти миллион

Она дороже обычного уазика на 250 тысяч, и вот почему

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Особую «буханку» можно купить только в двух цветах: оранжевом или темно-зеленом<br>

Особую «буханку» можно купить только в двух цветах: оранжевом или темно-зеленом

Микроавтобус УАЗ СГР, более известный под именем «буханка», обзавелся новой особой комплектацией «Экспедиция». От обычных версий такой автомобиль отличается дополнительным внедорожным оснащением, а его начальная цена составляет внушительные 975 тысяч рублей. А ведь «буханка» — это самый возрастной серийный автомобиль России, который (пусть и с модификациями) выпускается аж с 1965 года — АВТОВАЗа в те годы ещё даже не существовало.

Новая версия «Экспедиция» создана на базе семиместной грузо-пассажирской модификации «Комби», которая стоит на 250 тысяч рублей дешевле. За эту разницу в цене покупатель получит силовые бамперы с буксировочными проушинами, электрическую лебедку спереди, а также кронштейн под запаску и тягово-сцепное устройство сзади. На крыше появится экспедиционный багажник, доступ к которому обеспечит лестница.

Кроме того, особая «буханка» получила шины BF Goodrich All Terrain, трубчатую защиту днища и водоотталкивающую обивку сидений.

В комплектацию&nbsp;«Экспедиция» включены опции, за которые обычно нужно доплачивать<br>

В комплектацию «Экспедиция» включены опции, за которые обычно нужно доплачивать

Среди базовых опций уже присутствуют подогрев передних сидений, раздвижные форточки в салоне и новые дверные ручки с таким же ключом, как в замке зажигания. На стандартных версиях за это нужно доплачивать 12 тысяч рублей.

Мотор и трансмиссию оставили без изменений. Здесь стоят те же 2,7-литровый мотор (112 л. с.), 5-ступенчатая механическая коробка передач, мосты «Спайсер» с блокировкой заднего дифференциала и подключаемый полный привод с 2-ступенчатой «раздаткой».

Как вам новая экспедиционная «буханка»?

    Как отмечает УАЗ, внедорожное оборудование устанавливалось в заводских условиях и поэтому не требует дополнительной сертификации в ГИБДД. Если то же самое сделать самостоятельно, то легализация доработок может отнять много времени и средств.

    Примерно за те же деньги, что просят за особую «буханку», можно взять УАЗ Patriot с автоматической коробкой передач. Недавно он был у нас на тесте.

    Любителям подержанных иномарок можно приглядеться к Toyota Land Cruiser или даже Hummer. Следующий список — для тех, кто хочет купить внедорожник за полмиллиона рублей

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    УАЗвнедорожник
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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    4 фев 2020 в 19:01

    ГРамотные люди инвестируют средства, а не покупают автомобили. Автомобиль - экономически нецелесообразен.

    Фото пользователя
    4 фев 2020 в 18:59

    И откуда у простого человека может быть миллион? Такую сумму невозможно заработать.

    4 фев 2020 в 19:02

    Вечный автомобиль. Умели в СССР делать машины. Еще ГАЗ-66 хорош. И ЗиЛ-157. В СССР, что бы дороги не строить, выпускали взамен дорог отличные автомобили. Вспомним тогда еще и "Ниву".