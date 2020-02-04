УАЗ показал самую дорогую «буханку» для бездорожья. Она стоит почти миллион

Микроавтобус УАЗ СГР, более известный под именем «буханка», обзавелся новой особой комплектацией «Экспедиция». От обычных версий такой автомобиль отличается дополнительным внедорожным оснащением, а его начальная цена составляет внушительные
Новая версия «Экспедиция» создана на базе семиместной грузо-пассажирской модификации «Комби», которая стоит на
Кроме того, особая «буханка» получила шины BF Goodrich All Terrain, трубчатую защиту днища и водоотталкивающую обивку сидений.
Среди базовых опций уже присутствуют подогрев передних сидений, раздвижные форточки в салоне и новые дверные ручки с таким же ключом, как в замке зажигания. На стандартных версиях за это нужно доплачивать
Мотор и трансмиссию оставили без изменений. Здесь стоят те же 2,7-литровый мотор (
Как вам новая экспедиционная «буханка»?
Как отмечает УАЗ, внедорожное оборудование устанавливалось в заводских условиях и поэтому не требует дополнительной сертификации в ГИБДД. Если то же самое сделать самостоятельно, то легализация доработок может отнять много времени и средств.
Примерно за те же деньги, что просят за особую «буханку», можно взять УАЗ Patriot с автоматической коробкой передач. Недавно он был у нас на тесте.
Любителям подержанных иномарок можно приглядеться к Toyota Land Cruiser или даже Hummer. Следующий список — для тех, кто хочет купить внедорожник за полмиллиона рублей.