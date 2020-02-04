УАЗ показал самую дорогую «буханку» для бездорожья. Она стоит почти миллион

Микроавтобус УАЗ СГР, более известный под именем «буханка», обзавелся новой особой комплектацией «Экспедиция». От обычных версий такой автомобиль отличается дополнительным внедорожным оснащением, а его начальная цена составляет внушительные 975 тысяч рублей. А ведь «буханка» — это самый возрастной серийный автомобиль России, который (пусть и с модификациями) выпускается аж с 1965 года — АВТОВАЗа в те годы ещё даже не существовало.

Новая версия «Экспедиция» создана на базе семиместной грузо-пассажирской модификации «Комби», которая стоит на 250 тысяч рублей дешевле. За эту разницу в цене покупатель получит силовые бамперы с буксировочными проушинами, электрическую лебедку спереди, а также кронштейн под запаску и тягово-сцепное устройство сзади. На крыше появится экспедиционный багажник, доступ к которому обеспечит лестница.