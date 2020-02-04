«Слой снега достигал полутора метров»: мэр рассказал о нагрузке на рухнувшую крышу в Академгородке

4 февраля на совещании в мэрии Анатолий Локоть рассказал о том, сколько снега было на крыше, которая обрушилась во время вечеринки в Академгородке. Тогда пять человек оказались под завалами, одна девушка погибла.

Глава города поручил управляющим компаниям более ответственно относиться к своей работе.



— То, что произошло у нас в выходные дни, всех нас насторожило. Это серьёзная очень проблема. Не надо думать, что «со мной не случится» и «меня пронесёт». Не пронесёт. За неделю до этого крыша сложилась в Калининском районе. И я считаю, что здесь полностью ответственность управляющей организации. Разбирать этот случай я не собираюсь, но я поручаю главам районов разобраться подробнее в этой ситуации. Каждый случай — это ЧП, это значит, что система не работает. Снега выпало много. Слой снега, который посчитали, который был, под которым прогнулась и сломалась эта пристройка в Академгородке, достигал полутора метров. Посчитали, сколько осталось на бетонных перекрытиях, которые выдержали — до полутора метров снега, вот столько было, и местами лежит. Вы представьте себе, какую нагрузку испытывает, — сказал Анатолий Локоть.

