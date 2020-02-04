«Слой снега достигал полутора метров»: мэр рассказал о нагрузке на рухнувшую крышу в Академгородке

4 февраля на совещании в мэрии Анатолий Локоть рассказал о том, сколько снега было на крыше, которая обрушилась во время вечеринки в Академгородке. Тогда пять человек оказались под завалами, одна девушка погибла.
Глава города поручил управляющим компаниям более ответственно относиться к своей работе.
— То, что произошло у нас в выходные дни, всех нас насторожило. Это серьёзная очень проблема. Не надо думать, что «со мной не случится» и «меня пронесёт». Не пронесёт. За неделю до этого крыша сложилась в Калининском районе. И я считаю, что здесь полностью ответственность управляющей организации. Разбирать этот случай я не собираюсь, но я поручаю главам районов разобраться подробнее в этой ситуации. Каждый случай — это ЧП, это значит, что система не работает. Снега выпало много. Слой снега, который посчитали, который был, под которым прогнулась и сломалась эта пристройка в Академгородке, достигал полутора метров. Посчитали, сколько осталось на бетонных перекрытиях, которые выдержали — до полутора метров снега, вот столько было, и местами лежит. Вы представьте себе, какую нагрузку испытывает, — сказал Анатолий Локоть.
Мэр Новосибирска отметил, что скоро начнётся оттепель и «всё потечёт на головы новосибирцам». Поэтому Локоть поручил главам администраций, департаменту ЖКХ и энергетики, а также управляющим компаниям разобраться с проблемой.
— За сутки невозможно сделать всё, это понятно. Все опасные места должны быть обозначены. Это ответственность, конечно, прежде всего муниципалитета, но это и ваша ответственность. Вы (управляющие компании. — Прим. ред.) взялись за эту работу, и это надо выполнять, — добавил мэр.
Ранее НГС писал, как СО РАН сообщало, что избавилось от здания на Бульваре Молодёжи, 36, корп. 1. Минобрнауки также сообщило, что не владело этой пристройкой. Под домашний арест отправили организатора вечеринки. Погибшую девушку похоронят в конце недели в Улан-Удэ.