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Зима

Новосибирские синоптики рассказали, когда нулевая температура сменится похолоданием

В ближайшие дни город ждёт очередная порция облачности

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Синоптики вновь прогнозируют осадки, но уверяют, что они будут небольшими

Синоптики вновь прогнозируют осадки, но уверяют, что они будут небольшими

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — конец недели порадует жителей мягкой и комфортной погодой, однако в пятницу возможны снегопады.

— Сегодня днём в Новосибирске будет без осадков, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Ночные температуры составят 6–8 градусов мороза, днём ожидается 0… –2 градуса.

Завтра, 6 февраля, преимущественно без осадков, но во второй половине дня возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, днём — 3–8 м/с, ночью усилится — до 7–12 м/с. Ночные температуры составят 4–6 градусов мороза, дневные — около ноля.

В пятницу, 7 февраля, по словам Марины Виноградовой, «подойдёт очередная порция облачности», в связи с этим ночью ожидается умеренный снег, а днём снегопад ослабнет. В это же время усилится ветер — 7–12 м/с, в порывах до 17 м/с, однако дневная температура останется такой же — 0 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 5–7 градусов мороза.

— Нулевые температуры задержатся в городе до конца недели точно, то есть до 6–7 февраля, а к концу декады мы прогнозируем похолодание, — добавила синоптик.

НГС изучил прогнозы синоптиков и различных погодных сервисов на февраль — оказалось, что последний месяц выдастся таким же тёплым, как и январь. Подробнее о том, что нас ждёт в феврале, читайте тут.

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КОММЕНТАРИИ (13)

Академовец
5 фев 2020 в 08:30

Было бы прекрасно,если больше никогда не было бы проклятого холода!0-....+5 самая комфортная погода для зимы,а если без снега,то ещё лучше.

,,,
5 фев 2020 в 07:48

и пусть потом энергетики скажут про холодную зиму, про расходы, несопоставимые с доходами, про необходимость повышения тарифов... про недоделанные ремонты теплортасс в связи с нехваткой денег..

Гыгыгы
5 фев 2020 в 07:46

Ага, прогнозируют... Предсказывают они!
Предсказывают по моделям и при помощи мощных компов. А наши на магических шарах гадают