Новосибирские синоптики рассказали, когда нулевая температура сменится похолоданием

Синоптики вновь прогнозируют осадки, но уверяют, что они будут небольшими

Завтра, 6 февраля , преимущественно без осадков, но во второй половине дня возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, днём — 3–8 м/с, ночью усилится — до 7–12 м/с. Ночные температуры составят 4–6 градусов мороза, дневные — около ноля.

— Сегодня днём в Новосибирске будет без осадков, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Ночные температуры составят 6–8 градусов мороза, днём ожидается 0… –2 градуса.

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — конец недели порадует жителей мягкой и комфортной погодой, однако в пятницу возможны снегопады.

В пятницу, 7 февраля, по словам Марины Виноградовой, «подойдёт очередная порция облачности», в связи с этим ночью ожидается умеренный снег, а днём снегопад ослабнет. В это же время усилится ветер — 7–12 м/с, в порывах до 17 м/с, однако дневная температура останется такой же — 0 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 5–7 градусов мороза.



— Нулевые температуры задержатся в городе до конца недели точно, то есть до 6–7 февраля, а к концу декады мы прогнозируем похолодание, — добавила синоптик.



НГС изучил прогнозы синоптиков и различных погодных сервисов на февраль — оказалось, что последний месяц выдастся таким же тёплым, как и январь. Подробнее о том, что нас ждёт в феврале, читайте тут.

