Богатство, бывшее в употреблении: новосибирцы купили 8 поезженных «Майбахов» и 3 «Феррари»

За 2019 год на вторичном рынке в Новосибирской области продали 19 автомобилей сегмента люкс, все машины с пробегом. Наибольшей популярностью пользовалась модель Mercedes-Maybach S-класса — новосибирцы купили 8 машин против двух в 2018 году. На втором месте по популярности — британская марка Bentley.



— Bentley Bentayga продано 3 штуки, Bentley Continental GT — 3 штуки, Bentley Mulsanne — 1 штука, — сообщил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

Далее идут модели Ferrari (все по 1 штуке): California, FF, GTC4Lusso. Замыкает список еще одна итальянская модель — Maserati 3200 GT, проданная в количестве 1 штуки.