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Богатство, бывшее в употреблении: новосибирцы купили 8 поезженных «Майбахов» и 3 «Феррари»

Старый люксовый автомобиль можно купить всего за пару миллионов рублей

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Mercedes-Maybach S-класса

Mercedes-Maybach S-класса

За 2019 год на вторичном рынке в Новосибирской области продали 19 автомобилей сегмента люкс, все машины с пробегом. Наибольшей популярностью пользовалась модель Mercedes-Maybach S-класса — новосибирцы купили 8 машин против двух в 2018 году. На втором месте по популярности — британская марка Bentley. 

— Bentley Bentayga продано 3 штуки, Bentley Continental GT — 3 штуки, Bentley Mulsanne — 1 штука, — сообщил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов. 

Далее идут модели Ferrari (все по 1 штуке): California, FF, GTC4Lusso. Замыкает список еще одна итальянская модель — Maserati 3200 GT, проданная в количестве 1 штуки. 

В целом по России за год куплено 2038 люксовых автомобилей, бывших в употреблении. Большая часть приходится на Москву и Подмосковье — 876 и 211 штук. В Санкт-Петербурге купили 177 автомобилей, в Краснодарском крае — 87, в Ростовской области — 39. 

Здесь вы можете увидеть, сколько стоят и как обесцениваются бывшие в употреблении «Майбахи». Какова цена на «Феррари» с пробегом — смотрите тут

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MaybachFerrariАвто с пробегом
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КОММЕНТАРИИ (20)

Гость
4 фев 2020 в 19:56

Брать такую машину поношенной? Да нафиг не надо.Впалить миллионы в машину, на которой вполне возможно гоняли кадры типа Миры, пусть и после всех ТО, не уважать себя.

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4 фев 2020 в 20:33

Какие-то нищеброды в Новосибирске живут. 3-ий город России, а всего 8 Lux авто

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4 фев 2020 в 20:30

Всё поезженное и БУшное - полный отстой. Лучше быть скромнее, но иметь новое.