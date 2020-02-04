В заложниках у коронавируса. Наши туристы застряли на Филиппинах — им предложили жить там до марта

Российские туристы фактически оказались заложниками вспышки коронавируса в Китае: рейсы с Филиппин в Новосибирск отменены Фото: Екатерина Башмакова

Сибиряки, отдыхавшие на Филиппинах, не могут вернуться обратно из-за вспышки коронавируса: самолёт филиппинской авиакомпании Cebu Pacific отменил рейсы из Манилы в Гонконг, через который туристы планировали вернуться в Новосибирск.

— Вылет из Манилы, где мы отдыхаем, должен быть 5 февраля, но несколько дней назад мне на почту прислали сообщение, что рейс отменён, но предложили перерегистрироваться на другой рейс. Что мы и сделали. Но вчера пришло уведомление, что и этот рейс тоже отменили. Мы сегодня приехали в аэропорт, чтобы разобраться в ситуации, отстояли огромную очередь, так как улететь отсюда не могут очень многие, и нам вернули половину стоимости билетов — у нас был недорогой промобилет, за который не возвращался сервисный сбор. Еще в Cebu Pacific нам предложили улететь из Манилы 1 марта, — рассказывает Екатерина Башмакова.



Тогда туристы решили улететь в Гонконг другой авиакомпанией — Hong Kong Airlines, которая единственная не отменила рейс из Манилы. Правда, у неё очень высокие цены — отмененные билеты на двоих стоили 6 тысяч рублей, а у них Hong Kong Airlines — около 40 тысяч. Но тут сибиряки столкнулись с другой проблемой. Из Гонконга они собирались улетать в Новосибирск рейсом авиакомпании S7, в которой ранее сообщали, что для граждан России, возвращающихся из Азии на родину, проблем с перелётом не будет. — И вот сегодня я узнаю, что все рейсы S7 из Гонконга отменены. Это было неожиданностью, потому что никакого письма, никакого сообщения на почту об отмене этого рейса я не получала, — недоумевает Екатерина Башмакова.

После этого туристы обратились в российское посольство на Филиппинах. Но, по словам Башмаковой, там им отказались помочь.

— Позвонили на горячую линию посольства. Хотели узнать, что делать в этой ситуации и, может, у них какая-то поддержка для российских туристов организована, но там нам практически прямым текстом сказали, что им в общем-то всё равно, они нам билеты покупать не собираются, мол, разбирайтесь сами. Конечно, мы всё объяснили, что у нас отменились вылеты из-за коронавируса, и спросили, что делать. В ответ услышали: это ваши проблемы, я ничем помочь не могу, до свидания. Я была сильно удивлена, что на нас плевать: есть у нас деньги на билет или нет денег, — возмущается Екатерина Башмакова.

