В заложниках у коронавируса. Наши туристы застряли на Филиппинах — им предложили жить там до марта

Сибиряки, отдыхавшие на Филиппинах, не могут вернуться обратно из-за вспышки коронавируса: самолёт филиппинской авиакомпании Cebu Pacific отменил рейсы из Манилы в Гонконг, через который туристы планировали вернуться в Новосибирск.
— Вылет из Манилы, где мы отдыхаем, должен быть 5 февраля, но несколько дней назад мне на почту прислали сообщение, что рейс отменён, но предложили перерегистрироваться на другой рейс. Что мы и сделали. Но вчера пришло уведомление, что и этот рейс тоже отменили. Мы сегодня приехали в аэропорт, чтобы разобраться в ситуации, отстояли огромную очередь, так как улететь отсюда не могут очень многие, и нам вернули половину стоимости билетов — у нас был недорогой промобилет, за который не возвращался сервисный сбор. Еще в Cebu Pacific нам предложили улететь из Манилы 1 марта, — рассказывает Екатерина Башмакова.
Тогда туристы решили улететь в Гонконг другой авиакомпанией — Hong Kong Airlines, которая единственная не отменила рейс из Манилы. Правда, у неё очень высокие цены — отмененные билеты на двоих стоили 6 тысяч рублей, а у них Hong Kong Airlines — около 40 тысяч. Но тут сибиряки столкнулись с другой проблемой. Из Гонконга они собирались улетать в Новосибирск рейсом авиакомпании S7, в которой ранее сообщали, что для граждан России, возвращающихся из Азии на родину, проблем с перелётом не будет.
— И вот сегодня я узнаю, что все рейсы S7 из Гонконга отменены. Это было неожиданностью, потому что никакого письма, никакого сообщения на почту об отмене этого рейса я не получала, — недоумевает Екатерина Башмакова.
После этого туристы обратились в российское посольство на Филиппинах. Но, по словам Башмаковой, там им отказались помочь.
— Позвонили на горячую линию посольства. Хотели узнать, что делать в этой ситуации и, может, у них какая-то поддержка для российских туристов организована, но там нам практически прямым текстом сказали, что им в общем-то всё равно, они нам билеты покупать не собираются, мол, разбирайтесь сами. Конечно, мы всё объяснили, что у нас отменились вылеты из-за коронавируса, и спросили, что делать. В ответ услышали: это ваши проблемы, я ничем помочь не могу, до свидания. Я была сильно удивлена, что на нас плевать: есть у нас деньги на билет или нет денег, — возмущается Екатерина Башмакова.
Позже в S7 российским туристам пообещали посмотреть варианты отправки российских туристов вместо Гонконга из Сеула или Бангкока. Но ответ пока не поступил. Стоимость перелёта из этих двух городов до Новосибирска будет стоить около 60 тысяч на двоих. Плюс туристам придётся самостоятельно искать вариант перелёта из Манилы до Сеула или Бангкока. Стоимость прежних билетов авиакомпании S7 до Гонконга и обратно ранее обошлась двум сибирякам всего в 40 тысяч рублей.
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