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Еда

Яблоки из ниоткуда: торговые сети ищут замену фруктам и овощам из Китая

Но в некоторых торговых сетях страну поставки можно найти не на всех ценниках

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Потребители с подозрением относятся к любым китайским продуктам, даже если они выращены за тысячу километров от Ухани

Потребители с подозрением относятся к любым китайским продуктам, даже если они выращены за тысячу километров от Ухани

Из-за сообщений о распространении коронавируса ритейлеры начали искать новых поставщиков и новые способы торговли уже поставленными товарами.

Первым из крупных ритейлеров о решении временно отказаться от поставок из Китая объявил «Магнит». В официальном сообщении компании говорится, что поставки фруктов и овощей из этой страны приостановлены «из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики».

Потребители стали пристальней вглядываться в ценники, где указана страна происхождения продукта

Потребители стали пристальней вглядываться в ценники, где указана страна происхождения продукта

«Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 0,9% оборота "Магнита" по итогам 2019 г.», — отмечается в сообщении.

0,9% от общего оборота, впрочем, оказываются куда более значительной потерей, если взять только фрукты и овощи (на которые приходится большая часть китайского импорта). В «Магните» говорят, что с начала года уже частично переключились на поставки из Марокко, Израиля и Турции.

Понять, откуда привезены фрукты или овощи в новосибирских магазинах «Магнита», может быть непросто. Часть их выставлена в коробках компании «Сад-Гигант» из Краснодара (где расположена штаб-квартира сети), но происхождение самих плодов на них не указано. Они могут быть выращены в России, а могут быть просто упакованы этим предприятием. 

«Магнит» объявил об отказе от поставок из Китая. Но понять, что конкретные яблоки или мандарины в магазинах сети — китайские, покупателю всё равно затруднительно

«Магнит» объявил об отказе от поставок из Китая. Но понять, что конкретные яблоки или мандарины в магазинах сети — китайские, покупателю всё равно затруднительно

В магазинах сети «Пятёрочка» происхождение товара на ценниках фруктов и овощей тоже не указывается. Что касается поставок из Китая, то в компании X5 Retail Group (которой принадлежит эта сеть) ситуацию комментируют обтекаемо.

— Сложностей с логистикой пока не испытываем, однако мы ищем возможность поставок из других стран, чтобы заменить товары из Китая аналогичными по качеству и ценам, — сообщили в пресс-службе X5.

В магазинах «Мария Ра» (у неё самое большое количество торговых точек в Новосибирске) большая часть фруктов и овощей тоже не имеет указания страны происхождения. И только на ценнике мандаринов почему-то указан Пакистан. 

Происхождение фруктов и овощей в «Марии Ра», как правило, не указывается, но для мандаринов решили сделать исключение

Происхождение фруктов и овощей в «Марии Ра», как правило, не указывается, но для мандаринов решили сделать исключение

В Новосибирском «Ашане» страна, откуда привезены фрукты, не просто указывается, но и выделяется флагом этого государства. В новосибирском офисе компании сообщили, что пока никаких ограничений на китайскую продукцию в этой сети нет.

— Все товары проверяем очень тщательно — начиная от документов, далее контроль при поставке на распределительный центр и контроль при поставке в магазин, включая лабораторные исследования продукции, — говорит представитель компании.

В гипермаркете сети «ОКей» корреспондент НГС обнаружил целый ряд продуктов, где вместо страны происхождения указано Empty («пустой» — англ.). Среди стран происхождения на других ценниках есть Марокко, Израиль, Узбекистан, Сербия, Россия и т. д. 

То, что товар привезён из Китая, можно заметить на некоторых упаковках. Например, нашлось помело в упаковке с иероглифами и точным адресом места производства. Но рядом лежало помело, которое представлено как «российское» на ценнике. В самом магазине корреспонденту НГС ситуацию объяснили сбоем в компьютере. Помело в России просто упаковали.

Пресс-служба сети на запрос НГС (выслан вчера) во время подготовки материала не ответила.

На некоторых ценниках в графе «Страна происхождения» указано Empty

На некоторых ценниках в графе «Страна происхождения» указано Empty

Но при этом на упаковке товаров указано, что страна — Китай

Но при этом на упаковке товаров указано, что страна — Китай

Помело в «ОКее» есть в упаковке с китайскими иероглифами

Помело в «ОКее» есть в упаковке с китайскими иероглифами

В «Пятерочке» на ценниках происхождение фруктов просто не указано. Здесь тоже есть помело, но на его упаковке на лицевой стороне всё написано по-русски. В качестве страны производство на стикере сзади, впрочем, честно указано, что фрукт приехал из китайской провинции Фуцзян.

На помело в «Пятёрочке» китайское происхождение указано на стикере на упаковке

На помело в «Пятёрочке» китайское происхождение указано на стикере на упаковке

Опасения заразиться коронавирусом через китайские фрукты, впрочем, выглядит чрезмерным. Ранее в федеральном Роспотребнадзоре рассказали, что новосибирцы могут спокойно получать посылки из Китая — заразиться через почтовые отправления не получится. И подобные случаи не были зафиксированы.

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китайский коронавирусфрукты
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КОММЕНТАРИИ (5)

Фото пользователя
5 фев 2020 в 16:01

Из Краснодара везите яблоки. Вкусные очень.

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5 фев 2020 в 16:00

Хорошо, что у меня есть дача. Спущусь в погреб и наберу полное ведро своих яблочек. Китайские и правда покупать опасаюсь.

Гость
5 фев 2020 в 16:01

Да всё брехня.Будут вести из Китая за копейки, а здесь продавать как турецкие.Выручка будет не хуже, чем торговля нефтью.