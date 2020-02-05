Яблоки из ниоткуда: торговые сети ищут замену фруктам и овощам из Китая

Из-за сообщений о распространении коронавируса ритейлеры начали искать новых поставщиков и новые способы торговли уже поставленными товарами.
Первым из крупных ритейлеров о решении временно отказаться от поставок из Китая объявил «Магнит». В официальном сообщении компании говорится, что поставки фруктов и овощей из этой страны приостановлены «из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики».
«Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 0,9% оборота "Магнита" по итогам 2019 г.», — отмечается в сообщении.
0,9% от общего оборота, впрочем, оказываются куда более значительной потерей, если взять только фрукты и овощи (на которые приходится большая часть китайского импорта). В «Магните» говорят, что с начала года уже частично переключились на поставки из Марокко, Израиля и Турции.
Понять, откуда привезены фрукты или овощи в новосибирских магазинах «Магнита», может быть непросто. Часть их выставлена в коробках компании «Сад-Гигант» из Краснодара (где расположена штаб-квартира сети), но происхождение самих плодов на них не указано. Они могут быть выращены в России, а могут быть просто упакованы этим предприятием.
В магазинах сети «Пятёрочка» происхождение товара на ценниках фруктов и овощей тоже не указывается. Что касается поставок из Китая, то в компании X5 Retail Group (которой принадлежит эта сеть) ситуацию комментируют обтекаемо.
— Сложностей с логистикой пока не испытываем, однако мы ищем возможность поставок из других стран, чтобы заменить товары из Китая аналогичными по качеству и ценам, — сообщили в пресс-службе X5.
В магазинах «Мария Ра» (у неё самое большое количество торговых точек в Новосибирске) большая часть фруктов и овощей тоже не имеет указания страны происхождения. И только на ценнике мандаринов почему-то указан Пакистан.
В Новосибирском «Ашане» страна, откуда привезены фрукты, не просто указывается, но и выделяется флагом этого государства. В новосибирском офисе компании сообщили, что пока никаких ограничений на китайскую продукцию в этой сети нет.
— Все товары проверяем очень тщательно — начиная от документов, далее контроль при поставке на распределительный центр и контроль при поставке в магазин, включая лабораторные исследования продукции, — говорит представитель компании.
В гипермаркете сети «ОКей» корреспондент НГС обнаружил целый ряд продуктов, где вместо страны происхождения указано Empty («пустой» — англ.). Среди стран происхождения на других ценниках есть Марокко, Израиль, Узбекистан, Сербия, Россия и т. д.
То, что товар привезён из Китая, можно заметить на некоторых упаковках. Например, нашлось помело в упаковке с иероглифами и точным адресом места производства. Но рядом лежало помело, которое представлено как «российское» на ценнике. В самом магазине корреспонденту НГС ситуацию объяснили сбоем в компьютере. Помело в России просто упаковали.
Пресс-служба сети на запрос НГС (выслан вчера) во время подготовки материала не ответила.
В «Пятерочке» на ценниках происхождение фруктов просто не указано. Здесь тоже есть помело, но на его упаковке на лицевой стороне всё написано по-русски. В качестве страны производство на стикере сзади, впрочем, честно указано, что фрукт приехал из китайской провинции Фуцзян.
Опасения заразиться коронавирусом через китайские фрукты, впрочем, выглядит чрезмерным. Ранее в федеральном Роспотребнадзоре рассказали, что новосибирцы могут спокойно получать посылки из Китая — заразиться через почтовые отправления не получится. И подобные случаи не были зафиксированы.