Библиотека ждёт инвестиций: участок земли на Восходе попросили вернуть ГПНТБ

Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ обратилось в АО «ДОМ.РФ» с письмом (копия имеется в распоряжении НГС) с просьбой вернуть ГПНТБ СО РАН участок на Восходе, 15 — тогда проект второй очереди библиотеки смогут включить в федеральную программу.
Письмо датировано 20 января 2020 года и подписано заместителем министра Натальей Бочаровой.
Как следует из документа, сейчас Аппарат правительства и ДОМ.РФ (финансовый институт развития в жилищной сфере, созданный Правительством РФ. — Прим. ред.) ещё решают вопрос о дальнейшем использовании участка за зданием ГПНТБ, который забрали у библиотеки в прошлом году.
По информации Минобрнауки, у проекта второго корпуса ГПНТБ, который презентовали в декабре, есть возможность попасть в федеральную инвестиционную программу: для этого уже подготовлены документы, техническое задание, сметы на проектирование и инженерно-геологические изыскания, разработан эскизный проект. Но ведомство не может инвестировать новосибирскую библиотеку без земли.
— Одним из критериев включения объекта в федеральную адресную инвестиционную программу является наличие прав на земельный участок под строительство объекта, — подчёркивают в письме Минобрнауки с просьбой пересмотреть решение относительно земли.
В пресс-службе ГПНТБ подтвердили, что в поддержку библиотеки в ДОМ.РФ были направлены письма в том числе из Минобрнауки.
— Пора бы и услышать, — заметили в учреждении. — Мы в библиотеке чувствуем поддержку общества и властей на местах. И, хотя пауза затянулась, верим в справедливый финал этой истории. Мы не сидим сложа руки — регулярно возвращаемся к теме развития территории, обсуждаем архитектурные, социальные и библиотечные задачи второй очереди ГПНТБ СО РАН.
О том, что участок, предназначенный для строительства второй очереди ГПНТБ, решили изъять и выставить на торги, стало известно в начале апреля 2019 года. Как объяснили в ДОМ.РФ, участок решили забрать, потому что он использовался не по назначению.
8 февраля, в День российской науки, в библиотеке планируют провести круглый стол о развитии территории Октябрьского района, в частности — ГПНТБ.
В конце января в мэрии Новосибирска представили масштабную концепцию развития площади Маркса: долгострой на ней хотят заменить многофункциональным центром.