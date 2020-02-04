Библиотека ждёт инвестиций: участок земли на Восходе попросили вернуть ГПНТБ

В библиотеке не теряют надежды, что смогут отстоять участок и построить на нём второй корпус Фото: Ольга Бурлакова

Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ обратилось в АО «ДОМ.РФ» с письмом (копия имеется в распоряжении НГС) с просьбой вернуть ГПНТБ СО РАН участок на Восходе, 15 — тогда проект второй очереди библиотеки смогут включить в федеральную программу.

Письмо датировано 20 января 2020 года и подписано заместителем министра Натальей Бочаровой. Как следует из документа, сейчас Аппарат правительства и ДОМ.РФ (финансовый институт развития в жилищной сфере, созданный Правительством РФ. — Прим. ред.) ещё решают вопрос о дальнейшем использовании участка за зданием ГПНТБ, который забрали у библиотеки в прошлом году.

По информации Минобрнауки, у проекта второго корпуса ГПНТБ, который презентовали в декабре, есть возможность попасть в федеральную инвестиционную программу: для этого уже подготовлены документы, техническое задание, сметы на проектирование и инженерно-геологические изыскания, разработан эскизный проект. Но ведомство не может инвестировать новосибирскую библиотеку без земли.

— Одним из критериев включения объекта в федеральную адресную инвестиционную программу является наличие прав на земельный участок под строительство объекта, — подчёркивают в письме Минобрнауки с просьбой пересмотреть решение относительно земли.

В пресс-службе ГПНТБ подтвердили, что в поддержку библиотеки в ДОМ.РФ были направлены письма в том числе из Минобрнауки.

— Пора бы и услышать, — заметили в учреждении. — Мы в библиотеке чувствуем поддержку общества и властей на местах. И, хотя пауза затянулась, верим в справедливый финал этой истории. Мы не сидим сложа руки — регулярно возвращаемся к теме развития территории, обсуждаем архитектурные, социальные и библиотечные задачи второй очереди ГПНТБ СО РАН.

