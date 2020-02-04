В Новосибирске выдали разрешение на строительство четвёртого моста

Согласно проекту, длина нового моста составит 1553,63 метра Фото: Александр Ощепков

В Новосибирске выдано разрешение на один из этапов строительства четвертого моста через реку Обь. Согласно информации, появившейся на муниципальном сайте Новосибирска, разрешение на строительство выдано входящей в группу компаний «ВИС» «Сибирской концессионной компании» в минувший понедельник, 3 февраля. — Мостовой переход через реку Обь (ПК37+30,60 до ПК48+25,40) — 1.1.3 этап строительства мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской Новосибирска, — говорится в графе наименования будущего объекта на Муниципальном портале Новосибирска.



Согласно сайту компании «Трансэкопроект», заказчиком строительства выступило ОАО «Центральный мост». «Мостовой переход включает в себя мост через реку Обь с подходами, транспортные развязки на правом и левом берегах (на Южной площади и на площади Труда), путепровод тоннельного типа под насыпью Транссибирской ж/д, здания и сооружения инфраструктуры пункта взимания платы. Длина моста через реку Обь составляет 1553,63 м. Со стороны правого берега на подходе к русловой части мостового перехода расположено двухпролётное вантовое пролётное строение с одним пилоном. Высота пилона — 114 м. Визуально пилон напоминает букву «Н» — начальную букву названия города Новосибирска», — говорится на сайте.

Четвёртый мост пройдёт над Обью рядом с железнодорожным мостом Фото: transecoproject.ru

Корреспондент НГС выслал запрос в правительство Новосибирской области на получение подробной информации о грядущем строительстве.



В мае прошлого года стало известно, что государственное казённое учреждение «Мост», подведомственное правительству Новосибирской области, заказало снос 719 зданий для строительства нового моста через Обь.