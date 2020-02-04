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В Новосибирске выдали разрешение на строительство четвёртого моста

Документ подписали вчера, 3 февраля

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Согласно проекту, длина нового моста составит 1553,63 метра

Согласно проекту, длина нового моста составит 1553,63 метра

В Новосибирске выдано разрешение на один из этапов строительства четвертого моста через реку Обь. 

Согласно информации, появившейся на муниципальном сайте Новосибирска, разрешение на строительство выдано входящей в группу компаний «ВИС» «Сибирской концессионной компании» в минувший понедельник, 3 февраля. 

— Мостовой переход через реку Обь (ПК37+30,60 до ПК48+25,40) — 1.1.3 этап строительства мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской Новосибирска, — говорится в графе наименования будущего объекта на Муниципальном портале Новосибирска. 

Согласно сайту компании «Трансэкопроект», заказчиком строительства выступило ОАО «Центральный мост».

«Мостовой переход включает в себя мост через реку Обь с подходами, транспортные развязки на правом и левом берегах (на Южной площади и на площади Труда), путепровод тоннельного типа под насыпью Транссибирской ж/д, здания и сооружения инфраструктуры пункта взимания платы. Длина моста через реку Обь составляет 1553,63 м. Со стороны правого берега на подходе к русловой части мостового перехода расположено двухпролётное вантовое пролётное строение с одним пилоном. Высота пилона — 114 м. Визуально пилон напоминает букву «Н» — начальную букву названия города Новосибирска», — говорится на сайте.

Четвёртый мост пройдёт над Обью рядом с железнодорожным мостом

Четвёртый мост пройдёт над Обью рядом с железнодорожным мостом

Корреспондент НГС выслал запрос в правительство Новосибирской области на получение подробной информации о грядущем строительстве.

В мае прошлого года стало известно, что государственное казённое учреждение «Мост», подведомственное правительству Новосибирской области, заказало снос 719 зданий для строительства нового моста через Обь.

В сентябре «Сибирская концессионная компания» подписала соглашение об открытии кредитной линии на организацию работы над проектом четвёртого моста в Новосибирске. Тогда же мэрия Новосибирска выдала этой компании разрешение на реконструкцию трамвайного моста на улице Зыряновской.

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четвёртый мост
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КОММЕНТАРИИ (23)

Фыва Йцyкен
4 фев 2020 в 18:34

мне платный мост не нужен, если он нужен локтю, пусть выкупает земли за свой счет и строит....достал уже этот "экспериментатор"

4 фев 2020 в 18:33

Плашмя пускай забьют себе платный мост! Просто интересно, сколько найдется в день людей, кто будет готов за плату проехать полтора километра???

4 фев 2020 в 18:33

Т.е. я теперь, заплатив денежку, смогу на целых пять минут раньше врюхаться в пробку на Станционной? Вот красота-то...