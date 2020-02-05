Жительница Франции заявила о возможном родстве с известным художником после публикации НГС

Переехавшая во Францию Ирина Сакалкина в поисках родственников узнала, что, возможно, она родственница известного советского художника Василия Хлынова Фото: Ирина Сакалкина; скриншот «Сибирь на экране»

Жительница Франции Ирина заявила о возможном родстве с известным новосибирским художником после публикации НГС. В середине января НГС опубликовал архивный сюжет киножурнла «Сибирь на экране» 1971 года, где новосибирцы занимаются подлёдным дайвингом, а художник Василий Хлынов плавает в проруби.

Как Ирина решила найти своих предков Ирина в нулевых переехала во Францию, где вышла замуж. Недавно её ребёнку задали на дом составить генеалогическое древо своей семьи — Ирина решила изучить своих предков из Мордовии, где она сама родилась.

— Моя девичья фамилия Сакалкина — мордовская фамилия, ничего необычного в ней нет. В 1901 году мой прадедушка Хлынов взял фамилию своей жены. Меня заинтересовало, почему мужчина сменил фамилию, в мордовских селениях так не было принято. Я начала поиски, — рассказала Ирина. Где жили Хлыновы Как она узнала, Хлыновы проживали в Екатеринбурге, Тобольске, Перми. Ирина нашла информацию практически о начале династии Хлыновых. Ветвь свердловских и пермских Хлыновых хорошо прослеживается с 1580-х годов — Хлыновы были белым духовенством. Во многом из-за работы в церкви сохранились все записи о семье. — У меня не достаёт одного поколения, чтобы связать мою семью и священников Хлыновых. Я стала смотреть, где живут Хлыновы. Мой дед — Аким Никитич Хлынов, он переехал из одного селения в другое, в село Морга (Мордовии. — Прим. ред.), — рассказывает Ирина. Но, по её словам, информации о том, что в этом селе жили Хлыновы из династии священнослужителей, не нашлось.



Но известно, что туда (в село Морга. — Прим. ред.) приезжал художник Василий Павлович Хлынов. Ирина Сакалкина

— Там снимали исторический сюжет о каких-то колодцах, и журналист спрашивал у местных, чем ещё известно село. Мордвин рассказал, что около 10 лет до 1994-го там жил Василий Хлынов. Получается, он провёл там последние годы жизни. В музее села Дубёнки есть несколько его картин, — по словам Ирины, поиски превратились в настоящую детективную историю.

Что известно о другом предполагаемом родственнике Ирины — священнике Владимире Хлынове Род священников Хлыновых был большим, на Урале жило множество священнослужителей с такой фамилией — один из них даже был последним священником императорской семьи, когда их держали под Арестом в Екатеринбурге. — Владимир Александрович Хлынов был последним священником императора Николая II. Когда императорскую семью арестовали и держали в Ипатьевском доме, не разрешали посещать службы. Все службы велись на дому, Владимир Александрович был его духовником. Родственник ли он нам и Василию Павловичу, пока не можем сказать, — говорит Ирина. Ирина ищет родственников художника Василия Хлынова Сейчас Ирина хотела бы найти всех родственников. В комментариях к новости одна из читательниц НГС по имени Яна написала, что Василий Хлынов — её двоюродный дедушка. — На видео мой дед, а если точнее, брат моей бабушки, Хлынов Василий Павлович. Мозаичное панно на станции «Инская», сейчас уже, к сожалению, уничтожено, — одна из его работ. Было очень приятно увидеть эти кадры. Спасибо! — написала читательница по имени Яна.

