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Жительница Франции заявила о возможном родстве с известным художником после публикации НГС

Ещё один возможный родственник женщины был духовником Николая II

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Переехавшая во Францию Ирина Сакалкина в поисках родственников узнала, что, возможно, она родственница известного советского художника Василия Хлынова

Переехавшая во Францию Ирина Сакалкина в поисках родственников узнала, что, возможно, она родственница известного советского художника Василия Хлынова

Жительница Франции Ирина заявила о возможном родстве с известным новосибирским художником после публикации НГС. 

В середине января НГС опубликовал архивный сюжет киножурнла «Сибирь на экране» 1971 года, где новосибирцы занимаются подлёдным дайвингом, а художник Василий Хлынов плавает в проруби. 

Как Ирина решила найти своих предков

Ирина в нулевых переехала во Францию, где вышла замуж. Недавно её ребёнку задали на дом составить генеалогическое древо своей семьи — Ирина решила изучить своих предков из Мордовии, где она сама родилась.

— Моя девичья фамилия Сакалкина — мордовская фамилия, ничего необычного в ней нет. В 1901 году мой прадедушка Хлынов взял фамилию своей жены. Меня заинтересовало, почему мужчина сменил фамилию, в мордовских селениях так не было принято. Я начала поиски, — рассказала Ирина.

Где жили Хлыновы

Как она узнала, Хлыновы проживали в Екатеринбурге, Тобольске, Перми. Ирина нашла информацию практически о начале династии Хлыновых. Ветвь свердловских и пермских Хлыновых хорошо прослеживается с 1580-х годов — Хлыновы были белым духовенством. Во многом из-за работы в церкви сохранились все записи о семье.

— У меня не достаёт одного поколения, чтобы связать мою семью и священников Хлыновых. Я стала смотреть, где живут Хлыновы. Мой дед — Аким Никитич Хлынов, он переехал из одного селения в другое, в село Морга (Мордовии. — Прим. ред.), — рассказывает Ирина. 

Но, по её словам, информации о том, что в этом селе жили Хлыновы из династии священнослужителей, не нашлось. 

Но известно, что туда (в село Морга. — Прим. ред.) приезжал художник Василий Павлович Хлынов.

Ирина Сакалкина

— Там снимали исторический сюжет о каких-то колодцах, и журналист спрашивал у местных, чем ещё известно село. Мордвин рассказал, что около 10 лет до 1994-го там жил Василий Хлынов. Получается, он провёл там последние годы жизни. В музее села Дубёнки есть несколько его картин, — по словам Ирины, поиски превратились в настоящую детективную историю.

Что известно о другом предполагаемом родственнике Ирины — священнике Владимире Хлынове

Род священников Хлыновых был большим, на Урале жило множество священнослужителей с такой фамилией — один из них даже был последним священником императорской семьи, когда их держали под Арестом в Екатеринбурге.

— Владимир Александрович Хлынов был последним священником императора Николая II. Когда императорскую семью арестовали и держали в Ипатьевском доме, не разрешали посещать службы. Все службы велись на дому, Владимир Александрович был его духовником. Родственник ли он нам и Василию Павловичу, пока не можем сказать, — говорит Ирина.

Ирина ищет родственников художника Василия Хлынова

Сейчас Ирина хотела бы найти всех родственников. В комментариях к новости одна из читательниц НГС по имени Яна написала, что Василий Хлынов — её двоюродный дедушка.

 — На видео мой дед, а если точнее, брат моей бабушки, Хлынов Василий Павлович. Мозаичное панно на станции «Инская», сейчас уже, к сожалению, уничтожено, — одна из его работ. Было очень приятно увидеть эти кадры. Спасибо! — написала читательница по имени Яна.

НГС просит родственников Василия Хлынова связаться с редакцией через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8 923 157–00–00, либо напишите на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте, но не забывайте указывать свой номер телефона.

В начале года в Новосибирске нашли героев архивного новогоднего видео после публикации НГС. В конце прошлого года кинохроник Анатолий Антонов передал редакции редкую запись с праздничной площади Маркса ориентировочно 1976 года.

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КОММЕНТАРИИ (20)

:))
5 фев 2020 в 14:20

После этой статьи мне стало казаться, что мой родственник один очень известный человек.Звать его Владимир. А фамилия начинается на П.
А так как мне удалось выяснить, что мой прапрапрадедушка внебрачный сын Петра1, то я имею полное право претендовать на трон Российский империи по праву крови и по тенденции которая наметилась у нас в государстве.

+++
5 фев 2020 в 14:26

Где пост Ака? Где? Здесь же РСПешка привязывается к знаменитому мужчине, а значит хочет дом и деньги отобрать.

5 фев 2020 в 14:18

Типичный пример мании величия
Аз есьм сын царя, а значит царь