Жительница Франции заявила о возможном родстве с известным художником после публикации НГС

Жительница Франции Ирина заявила о возможном родстве с известным новосибирским художником после публикации НГС.
В середине января НГС опубликовал архивный сюжет киножурнла «Сибирь на экране» 1971 года, где новосибирцы занимаются подлёдным дайвингом, а художник Василий Хлынов плавает в проруби.
Как Ирина решила найти своих предков
Ирина в нулевых переехала во Францию, где вышла замуж. Недавно её ребёнку задали на дом составить генеалогическое древо своей семьи — Ирина решила изучить своих предков из Мордовии, где она сама родилась.
— Моя девичья фамилия Сакалкина — мордовская фамилия, ничего необычного в ней нет. В 1901 году мой прадедушка Хлынов взял фамилию своей жены. Меня заинтересовало, почему мужчина сменил фамилию, в мордовских селениях так не было принято. Я начала поиски, — рассказала Ирина.
Где жили Хлыновы
Как она узнала, Хлыновы проживали в Екатеринбурге, Тобольске, Перми. Ирина нашла информацию практически о начале династии Хлыновых. Ветвь свердловских и пермских Хлыновых хорошо прослеживается с 1580-х годов — Хлыновы были белым духовенством. Во многом из-за работы в церкви сохранились все записи о семье.
— У меня не достаёт одного поколения, чтобы связать мою семью и священников Хлыновых. Я стала смотреть, где живут Хлыновы. Мой дед — Аким Никитич Хлынов, он переехал из одного селения в другое, в село Морга (Мордовии. — Прим. ред.), — рассказывает Ирина.
Но, по её словам, информации о том, что в этом селе жили Хлыновы из династии священнослужителей, не нашлось.
Но известно, что туда (в село Морга. — Прим. ред.) приезжал художник Василий Павлович Хлынов.
Ирина Сакалкина
— Там снимали исторический сюжет о каких-то колодцах, и журналист спрашивал у местных, чем ещё известно село. Мордвин рассказал, что около 10 лет до 1994-го там жил Василий Хлынов. Получается, он провёл там последние годы жизни. В музее села Дубёнки есть несколько его картин, — по словам Ирины, поиски превратились в настоящую детективную историю.
Что известно о другом предполагаемом родственнике Ирины — священнике Владимире Хлынове
Род священников Хлыновых был большим, на Урале жило множество священнослужителей с такой фамилией — один из них даже был последним священником императорской семьи, когда их держали под Арестом в Екатеринбурге.
— Владимир Александрович Хлынов был последним священником императора Николая II. Когда императорскую семью арестовали и держали в Ипатьевском доме, не разрешали посещать службы. Все службы велись на дому, Владимир Александрович был его духовником. Родственник ли он нам и Василию Павловичу, пока не можем сказать, — говорит Ирина.
Ирина ищет родственников художника Василия Хлынова
Сейчас Ирина хотела бы найти всех родственников. В комментариях к новости одна из читательниц НГС по имени Яна написала, что Василий Хлынов — её двоюродный дедушка.
— На видео мой дед, а если точнее, брат моей бабушки, Хлынов Василий Павлович. Мозаичное панно на станции «Инская», сейчас уже, к сожалению, уничтожено, — одна из его работ. Было очень приятно увидеть эти кадры. Спасибо! — написала читательница по имени Яна.
НГС просит родственников Василия Хлынова связаться с редакцией через WhatsApp, Viber и Telegram на номер
В начале года в Новосибирске нашли героев архивного новогоднего видео после публикации НГС. В конце прошлого года кинохроник Анатолий Антонов передал редакции редкую запись с праздничной площади Маркса ориентировочно 1976 года.