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Происшествия

Под Новосибирском обрушилась крыша старого дома — из него эвакуировались 10 человек

По предварительной версии, причина обрушения — снеговая нагрузка

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В старом доме проживали 10 человек

В старом доме проживали 10 человек

Сегодня днём, 4 февраля, в городе Оби под Новосибирском обрушилась крыша старого здания, расположенного по адресу улица Заводская, 33. По данным спасателей, пострадавших нет.

Информация об инциденте поступила в службу 112 в 15:28.

— В 15:33 пожарно-спасательные подразделения города Оби Новосибирской области среагировали на происшествие в частном жилом доме по улице Заводской. В 15:47 на месте были первые пожарно-спасательные силы, — рассказал руководитель пресс-службы МЧС Павел Винаков.

В этом доме жили 10 человек, в том числе дети. Все они эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Как рассказали в МЧС, по предварительной версии, произошло проседание кровли, а также частичное разрушение стен. На данный момент пожарные эвакуировали газовый баллон, потушили топившуюся печь, проверили здание на наличие людей.


— Наиболее вероятной причиной проседания кровли и частичного разрушения стен послужила снеговая нагрузка, — пояснил Павел Винаков.

На месте работает администрация города Оби, а также спасатели для оценки дальнейшего обрушения.

В конце января в редакцию НГС обратились жильцы дома № 31/1 на улице Народной с информацией, что в их доме просела кровля. Также на днях всю страну потрясло обрушение кровли раздевалки кафе в Академгородке, пристроенной к основному зданию — там находились сотни людей.

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обрушение крыши
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КОММЕНТАРИИ (6)

Старушенция
4 фев 2020 в 17:13

Тут уж сами виноваты.

Фото пользователя
4 фев 2020 в 17:12

в городе Оби

&??
4 фев 2020 в 17:10

началось...