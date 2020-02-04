Под Новосибирском обрушилась крыша старого дома — из него эвакуировались 10 человек

Сегодня днём, 4 февраля, в городе Оби под Новосибирском обрушилась крыша старого здания, расположенного по адресу улица Заводская, 33. По данным спасателей, пострадавших нет.
Информация об инциденте поступила в службу 112 в 15:28.
— В 15:33 пожарно-спасательные подразделения города Оби Новосибирской области среагировали на происшествие в частном жилом доме по улице Заводской. В 15:47 на месте были первые пожарно-спасательные силы, — рассказал руководитель пресс-службы МЧС Павел Винаков.
В этом доме жили 10 человек, в том числе дети. Все они эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Как рассказали в МЧС, по предварительной версии, произошло проседание кровли, а также частичное разрушение стен. На данный момент пожарные эвакуировали газовый баллон, потушили топившуюся печь, проверили здание на наличие людей.
— Наиболее вероятной причиной проседания кровли и частичного разрушения стен послужила снеговая нагрузка, — пояснил Павел Винаков.
На месте работает администрация города Оби, а также спасатели для оценки дальнейшего обрушения.
В конце января в редакцию НГС обратились жильцы дома