Под Новосибирском обрушилась крыша старого дома — из него эвакуировались 10 человек

В старом доме проживали 10 человек

Сегодня днём, 4 февраля, в городе Оби под Новосибирском обрушилась крыша старого здания, расположенного по адресу улица Заводская, 33. По данным спасателей, пострадавших нет.



Информация об инциденте поступила в службу 112 в 15:28.

— В 15:33 пожарно-спасательные подразделения города Оби Новосибирской области среагировали на происшествие в частном жилом доме по улице Заводской. В 15:47 на месте были первые пожарно-спасательные силы, — рассказал руководитель пресс-службы МЧС Павел Винаков.



В этом доме жили 10 человек, в том числе дети. Все они эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

