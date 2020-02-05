«Будем бороться чаем с лимоном»: почему коронавирус станет для нас приговором — вот несколько примеров

В России уже официально зарегистрировали два случая заболевания коронавирусом Фото: Александр Ощепков

Сообщения о том, что у кого-то в Новосибирске заподозрили коронавирус, появляются в последнее время регулярно. Анализы не подтверждаются, но обстановка все равно остается нервной. Тем более в России уже официально зарегистрированы два случая заболевания. Новосибирец Ростислав Антонов рассуждает, что будет, если нам не удастся сдержать вирус на границе, почему сейчас так сложно купить медицинскую маску и насколько мы готовы к возможной эпидемии. Публикуем его авторскую колонку. Далее от первого лица.



Эпизодически народ (впрочем и я сам иногда) забавляется фотографиями китайцев, которые надевают всё, что можно, вместо медицинских масок. А тут, что называется, сам столкнулся с такой проблемой. Попытался вчера в Пулково маску приобрести — а негде. И мой знакомый активист «Гражданского патруля» в Чите на выходных прошёлся по аптекам города с точно таким же результатом. Медицинских масок там нет и неизвестно когда будут.

По работе достаточно часто летаю на самолётах и езжу на поездах и, конечно, смотрю, как ведут себя люди. Сейчас, когда летишь вместе с гостями из Китая, которые сидят без масок, чувствуешь некоторое беспокойство. И так не только у меня. Во время последнего полета, например, в самолете было много граждан Китая. И я подумал: хорошо, возьму сам маску и надену. Но я просто не нашёл, где её достать. А в самолёте ещё и замкнутое пространство. Люди в салоне подвергаются риску, если рядом находятся больные пассажиры. И больший риск у самого экипажа, который также во время этого полёта был без масок.

Маска — не такой товар, который можно реализовывать исключительно в аптеках. И сейчас, я считаю, их должны продавать на каждом углу. Почему бы не поставить на улицах и в общественных местах, например, автоматы по продаже масок? Но у нас масок нет ни в аптеках, ни в аэропортах, ни на железной дороге. И это ещё, что называется, не началось. А теперь давайте поговорим о том, что будет, когда начнётся. По идее, при первых симптомах заболевания больной должен обратиться к участковому врачу. Легко ли к нему попасть? Вопрос риторический. Ни к профильным специалистам сейчас не попадёшь, ни к терапевту — и это у нас ещё нет никакой серьёзной вспышки заболевания. Получается, что во время эпидемии в медицинских учреждениях может начаться коллапс. Люди просто не попадут к врачу. Нам говорят — вот в том-то регионе создан штаб по борьбе с коронавирусом. Простите, а чем он занимается? Первое, что должны были сделать, — провести ревизию, а сколько у нас боксов. Сколько можем принять человек — 2, 3, 15... А если их будет 150 или 500? Где мы их будем размещать? И на эти вопросы нужно было отвечать ещё вчера.

Есть случаи, когда люди только на первичный приём к терапевту неделями пытаются попасть. Можно, конечно, по скорой в больницу уехать, но все ли наши скорые оборудованы необходимыми боксами для транспортировки подобных больных, и вообще, какое количество таких больных способны экстренно транспортировать и могут принять наши больницы? И хорошо ещё, если болезнь случится в городе. В деревне никто даже до врача-то не пойдёт. Да и нет его там... Следовательно, в случае массового распространения заболевания основная масса населения будет лечиться дома. Сможет ли Минздрав изменить это и планируют ли там вообще этим заниматься, мне не очень понятно. И непонятно людям, чем этот коронавирус лечить. Мы будем бороться с ним чаем с лимоном. И человек, если у него крепкий организм, через неделю сам справится — радует, что смертность от вируса не 100% и даже не 50%. Но если вирус начнёт активно циркулировать, то у нас всё равно будет высокая смертность.

Если Минздрав сейчас не доведёт до людей информацию о методике лечения этого заболевания — что должно быть в аптечке в обязательном порядке, какая профилактика должна быть, — то ничего хорошего нас не ждет. Хотя бы оповестите население, чем лечиться. Сейчас должна быть максимальная открытость перед людьми.

Хочется верить, что наши санитарные меры остановят вирус на границе. Очень хочется верить. У нас всегда какой-то расчет на авось в таких ситуациях. Как-то повезло нам в своё время со свиным гриппом, с птичьим гриппом. И надеемся, видимо, что повезёт и на этот раз. Но, учитывая масштаб беды в Китае (а реальные цифры, скорее всего, выше, чем в официальной статистике), не избежать нам в этот раз серьезных последствий. Так что те, кто заболеет потом, ещё могут позавидовать тем, кто переболел сейчас.

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