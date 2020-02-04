KIA Seltos оказался дешевле ожиданий: все подробности о корейском претенденте на бестселлер

Компания KIA раскрыла всю информацию о новом кроссовере Seltos, выпуск которого уже налажен на заводе «Автотор» в Калининграде. Автомобиль появится в продаже 2 марта 2020 года, а диапазон цен составит 1,1–2 миллиона рублей. Это дороже, чем у бестселлера Hyundai Creta (от
Новинку предложат с тремя моторами на выбор и четырьмя вариантами трансмиссии. Базовым будет атмосферник
Далее идет еще один атмосферный агрегат объемом
На выбор станут доступны шесть комплектаций: Classic, Comfort, Luxe, Style, Prestige и Premium. Уже в «базе» вседорожник оснащается иммобилайзером с центральным замком, передними и боковыми подушками безопасности, системой контроля давления в шинах, ABS и ESC, подогревом боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя, а также аудиосистемой с USB и многофункциональным рулевым колесом.
Список опций также обширен: в богатых комплектациях появляются датчики дождя и света, парктроники, камера заднего вида, цветной экран мультимедийной системы на 8 или 10 дюймов, боковые шторки безопасности, светодиодная оптика, бесключевой доступ, сиденья с вентиляцией и электроприводом, беспроводная зарядка для смартфона.
Также топовая Premium комплектуется пакетом систем безопасности Drive Wise. Он включает в себя проекционный дисплей, круиз-контроль с функцией автоматической остановки и начала движения, систему экстренного торможения, контроль «слепых зон», систему распознавания усталости водителя, помощника при выезде с парковки задом, автоматический дальний свет, а также систему предупреждения о машинах сзади при открытии дверей.
Основным конкурентом KIA Seltos будет кроссовер SKODA Karoq, о котором мы недавно рассказывали. Чешская новинка появится у дилеров чуть раньше —
Из других конкурентов можно вспомнить Nissan Qashqai, но он также дороже «Селтоса»: цена стартует от
Любители японского качества могут также присмотреться к Suzuki Vitara, который стоит от
Желающим взять машину подешевле может подойти Changan CS35PLUS, цена соответствует — от 1 миллиона рублей с учетом спецпредложений.