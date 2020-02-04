KIA Seltos оказался дешевле ожиданий: все подробности о корейском претенденте на бестселлер

KIA Seltos выходит чуть позже своего конкурента SKODA Karoq Фото: KIA

Компания KIA раскрыла всю информацию о новом кроссовере Seltos, выпуск которого уже налажен на заводе «Автотор» в Калининграде. Автомобиль появится в продаже 2 марта 2020 года, а диапазон цен составит 1,1–2 миллиона рублей. Это дороже, чем у бестселлера Hyundai Creta (от 972 тысяч ), но Seltos крупнее и в целом позиционируется как машина чуть более высокого класса.

Новинку предложат с тремя моторами на выбор и четырьмя вариантами трансмиссии. Базовым будет атмосферник 1,6 литра , который сочетается с механикой либо автоматом. В переднеприводной модификации двигатель развивает 123 л. с. , а в полноприводной — на две «лошади» меньше.



Далее идет еще один атмосферный агрегат объемом 2,0 литра ( 149 л. с. ) — ему в пару полагается новый для российского рынка вариатор. На вершине моторной гаммы стоит турбомотор объемом 1,6 литра ( 177 л. с. ), сочетающийся с 7-ступенчатым «роботом». В последнем случае привод может быть только полным.

В топовых комплектациях установлен экран мультимедийной системы на 10 дюймов Фото: KIA

На выбор станут доступны шесть комплектаций: Classic, Comfort, Luxe, Style, Prestige и Premium. Уже в «базе» вседорожник оснащается иммобилайзером с центральным замком, передними и боковыми подушками безопасности, системой контроля давления в шинах, ABS и ESC, подогревом боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя, а также аудиосистемой с USB и многофункциональным рулевым колесом.

Список опций также обширен: в богатых комплектациях появляются датчики дождя и света, парктроники, камера заднего вида, цветной экран мультимедийной системы на 8 или 10 дюймов, боковые шторки безопасности, светодиодная оптика, бесключевой доступ, сиденья с вентиляцией и электроприводом, беспроводная зарядка для смартфона.

Также топовая Premium комплектуется пакетом систем безопасности Drive Wise. Он включает в себя проекционный дисплей, круиз-контроль с функцией автоматической остановки и начала движения, систему экстренного торможения, контроль «слепых зон», систему распознавания усталости водителя, помощника при выезде с парковки задом, автоматический дальний свет, а также систему предупреждения о машинах сзади при открытии дверей.

У KIA Seltos будут варианты с двухцветным кузовом Фото: KIA

Основным конкурентом KIA Seltos будет кроссовер SKODA Karoq, о котором мы недавно рассказывали. Чешская новинка появится у дилеров чуть раньше — 14 февраля . Первое время ее будут продавать только с турбомотором 1.4 TSI ( 150 л. с. ), классическим 8-ступенчатым автоматом и передним приводом за 1,5 миллиона рублей. Затем появятся атмосферник 1,6 литра , механика, четыре ведущих колеса и «робот» DSG.

Из других конкурентов можно вспомнить Nissan Qashqai, но он также дороже «Селтоса»: цена стартует от 1,29 миллиона рублей. Любители японского качества могут также присмотреться к Suzuki Vitara, который стоит от 1,25 миллиона рублей без учета скидок. Вот здесь посмотрите предложения дилеров.

