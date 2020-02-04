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KIA Seltos оказался дешевле ожиданий: все подробности о корейском претенденте на бестселлер

Кроссовер одновременно получил вариатор, «робот», автомат и механику

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KIA Seltos выходит чуть позже своего конкурента SKODA Karoq

KIA Seltos выходит чуть позже своего конкурента SKODA Karoq

Компания KIA раскрыла всю информацию о новом кроссовере Seltos, выпуск которого уже налажен на заводе «Автотор» в Калининграде. Автомобиль появится в продаже 2 марта 2020 года, а диапазон цен составит 1,1–2 миллиона рублей. Это дороже, чем у бестселлера Hyundai Creta (от 972 тысяч), но Seltos крупнее и в целом позиционируется как машина чуть более высокого класса. 

Новинку предложат с тремя моторами на выбор и четырьмя вариантами трансмиссии. Базовым будет атмосферник 1,6 литра, который сочетается с механикой либо автоматом. В переднеприводной модификации двигатель развивает 123 л. с., а в полноприводной — на две «лошади» меньше.

Далее идет еще один атмосферный агрегат объемом 2,0 литра (149 л. с.) — ему в пару полагается новый для российского рынка вариатор. На вершине моторной гаммы стоит турбомотор объемом 1,6 литра (177 л. с.), сочетающийся с 7-ступенчатым «роботом». В последнем случае привод может быть только полным.

В топовых комплектациях установлен экран мультимедийной системы на 10 дюймов

В топовых комплектациях установлен экран мультимедийной системы на 10 дюймов

На выбор станут доступны шесть комплектаций: Classic, Comfort, Luxe, Style, Prestige и Premium. Уже в «базе» вседорожник оснащается иммобилайзером с центральным замком, передними и боковыми подушками безопасности, системой контроля давления в шинах, ABS и ESC, подогревом боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя, а также аудиосистемой с USB и многофункциональным рулевым колесом.

Список опций также обширен: в богатых комплектациях появляются датчики дождя и света, парктроники, камера заднего вида, цветной экран мультимедийной системы на 8 или 10 дюймов, боковые шторки безопасности, светодиодная оптика, бесключевой доступ, сиденья с вентиляцией и электроприводом, беспроводная зарядка для смартфона.

Также топовая Premium комплектуется пакетом систем безопасности Drive Wise. Он включает в себя проекционный дисплей, круиз-контроль с функцией автоматической остановки и начала движения, систему экстренного торможения, контроль «слепых зон», систему распознавания усталости водителя, помощника при выезде с парковки задом, автоматический дальний свет, а также систему предупреждения о машинах сзади при открытии дверей.

У KIA Seltos будут варианты с двухцветным кузовом&nbsp;

У KIA Seltos будут варианты с двухцветным кузовом 

Основным конкурентом KIA Seltos будет кроссовер SKODA Karoq, о котором мы недавно рассказывали. Чешская новинка появится у дилеров чуть раньше — 14 февраля. Первое время ее будут продавать только с турбомотором 1.4 TSI (150 л. с.), классическим 8-ступенчатым автоматом и передним приводом за 1,5 миллиона рублей. Затем появятся атмосферник 1,6 литра, механика, четыре ведущих колеса и «робот» DSG.

Из других конкурентов можно вспомнить Nissan Qashqai, но он также дороже «Селтоса»: цена стартует от 1,29 миллиона рублей. 

Любители японского качества могут также присмотреться к Suzuki Vitara, который стоит от 1,25 миллиона рублей без учета скидок. Вот здесь посмотрите предложения дилеров.

Желающим взять машину подешевле может подойти Changan CS35PLUS, цена соответствует — от 1 миллиона рублей с учетом спецпредложений.

Как вам кроссовер KIA Seltos?

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    KIASeltosкроссовер
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    КОММЕНТАРИИ (7)

    4 фев 2020 в 16:38

    "Новинку предложат с тремя моторами на выбор и четырьмя вариантами трансмиссии. Базовым будет атмосферник 1,6 литра, который сочетается с механикой либо автоматом. В переднеприводной модификации двигатель развивает 123 л. с., а в полноприводной — на две «лошади» меньше.
    Далее идет еще один атмосферный агрегат объемом 2,0 литра (149 л. с.) — ему в пару полагается новый для российского рынка вариатор. На вершине моторной гаммы стоит турбомотор объемом 1,6 литра (177 л. с.), сочетающийся с 7-ступенчатым «роботом». В последнем случае привод может быть только полным." - нормальный "автомат" только с самым дохлым мотором. Купил бы с 2,0 двигателем и с полным приводом, но вариатор не нужен, а "робот" тем более.

    Гость
    4 фев 2020 в 16:17

    Как говорят хохлы- треба побачить.

    4 фев 2020 в 17:17

    С грядущими штрафами чем машина слабей тем лучше, а ещё если поставить во все новые автомобили ограничители до 60 вообще красота будет.