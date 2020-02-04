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Город Из аквапарка на скорой увезли подростка

В новосибирском аквапарке демонтировали лавочку, в которой застрял захлебнувшийся подросток

Лавочка потребовалась для производства следственных действий

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Так лавочка выглядела под водой

Так лавочка выглядела под водой

В новосибирском аквапарке демонтировали лавочку, в которой в начале января под водой застрял 16-летний подросток.

Посетитель скончался в больнице через несколько дней, а сейчас следователи ведут расследование по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей».

— По запросу следственных органов, да, она была демонтирована эта лавочка. Она им нужна для производства следственных действий, — рассказали корреспонденту НГС в аквапарке «Аквамир».

Трагедия в аквапарке «Аквамир» произошла в последний выходной день январских каникул. Семья с двумя детьми приехала из Кемерово в Новосибирск, чтобы отдохнуть и развлечься в аквапарке. 16-летний подросток нырнул под воду и сам выбраться на поверхность уже не смог. Он скончался в реанимации 13 января.

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аквапаркследователи
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КОММЕНТАРИИ (18)

4 фев 2020 в 16:32

Может, звучит и цинично, но мне одна из басен в прозе Михалкова вспомнилась
Росло посреди полянки молодое, красивое деревцо.
Бежал через полянку Осел, зазевался и налетел со всего хода на это деревцо, да так, что искры из глаз посыпались.
Обозлился Осел. Пошел к реке, позвал Бобра.
- Бобр! Знаешь полянку, на которой одно деревцо растет?
- Как не знать!
- Свали, Бобр, это деревцо! У тебя зубы Это еще зачем?
- Да я об него лоб расшиб - шишку себе набил!
- Куда ж ты смотрел?
- "Куда, куда"... Зазевался - и все тут... Свали деревцо!
- Жалко валить. Оно полянку украшает.
- А мне бегать мешает. Свали, Бобр, деревцо!
- Не хочу.
- Что тебе, трудно, что ли?
- Не трудно, но не стану.
- Почему?
- А потому, что, если я его свалю, ты на пенек налетишь!
- А ты пенек выкорчуй!
- Пенек выкорчую, ты в яму свалишься - ноги переломаешь!
- Почему?
- Потому, что ты Осел! - сказал Бобр.

color
4 фев 2020 в 16:16

ну, потом же её вернут на место, правильно?

Гость
4 фев 2020 в 16:34

Закрыть этот лягушатник. Помойка большая