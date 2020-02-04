В новосибирском аквапарке демонтировали лавочку, в которой застрял захлебнувшийся подросток

В новосибирском аквапарке демонтировали лавочку, в которой в начале января под водой застрял 16-летний подросток.

Посетитель скончался в больнице через несколько дней, а сейчас следователи ведут расследование по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей».

— По запросу следственных органов, да, она была демонтирована эта лавочка. Она им нужна для производства следственных действий, — рассказали корреспонденту НГС в аквапарке «Аквамир».