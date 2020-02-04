В новосибирском аквапарке демонтировали лавочку, в которой застрял захлебнувшийся подросток

В новосибирском аквапарке демонтировали лавочку, в которой в начале января под водой застрял 16-летний подросток.
Посетитель скончался в больнице через несколько дней, а сейчас следователи ведут расследование по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей».
— По запросу следственных органов, да, она была демонтирована эта лавочка. Она им нужна для производства следственных действий, — рассказали корреспонденту НГС в аквапарке «Аквамир».
Трагедия в аквапарке «Аквамир» произошла в последний выходной день январских каникул. Семья с двумя детьми приехала из Кемерово в Новосибирск, чтобы отдохнуть и развлечься в аквапарке. 16-летний подросток нырнул под воду и сам выбраться на поверхность уже не смог. Он скончался в реанимации 13 января.