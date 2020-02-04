Погибшую на гаражной вечеринке девушку похоронят в конце недели в Улан-Удэ

Девушка уточнила, что её семья пока не готова разговаривать про гибель Туяны — родственники тяжело переживают трагедию. По словам Надежды, сейчас в Новосибирск приехал отец девушек.

— Кто-то скидывает на карту, кто-то скидывает на счёт, — рассказала корреспонденту НГС сестра Туяны Надежда Прушенова. — Нам в принципе хорошо помогают.

В пятницу, 7 февраля, пройдут похороны Туяны Прушеновой, погибшей при обрушении крыши в Академгородке — тело студентки перевезут на родину, в Улан-Удэ.

Туяна родом из Улан-Удэ. В Новосибирск она приехала вместе с родной сестрой Надеждой — девушки вместе учились в НГМУ, до выпуска Туяне оставалось всего полгода.

Ночью 2 февраля в кафе Новосибирска обрушилась крыша. Из-под завалов извлекли пятерых человек. Под завалами погибла 22-летняя студентка медицинского вуза Туяна Прушенова. Владелец здания уже установлен, по информации прокуратуры, оно стояло на балансе в СО РАН. При этом постройка считалась заброшенной и аварийной. Кому и каким образом сдавалось здание неизвестно. В эту ночь тут проводилась модная вечеринка — гараж-пати.

Всё, что известно о трагедии, мы рассказывали в онлайн-репортаже. Также мы публиковали видео, как спасатели разгребали завалы и искали людей.



Вчера в Новосибирске суд отправил под домашний арест одного из организаторов вечеринки Антона Шматова. Подробности судебного заседания читайте тут. Как стало известно во время суда, во время обыска дома у Антона Шматова нашли марихуану. В ходе судебного процесса Антон Шматов очень эмоционально отвечал на вопросы своего адвоката и кратко рассказал, что произошло в тот трагический день и как вытаскивал из-под завалов собственного брата. Дословную расшифровку читайте тут.