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Происшествия Обрушение крыши в Академгородке

Погибшую на гаражной вечеринке девушку похоронят в конце недели в Улан-Удэ

НГС связался с сестрой погибшей Туяны Прушеновой — родственники тяжело переживают трагедию

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Туяна будет похоронена на родине, в Улан-Удэ

Туяна будет похоронена на родине, в Улан-Удэ

В пятницу, 7 февраля, пройдут похороны Туяны Прушеновой, погибшей при обрушении крыши в Академгородке — тело студентки перевезут на родину, в Улан-Удэ. 

Сейчас семья погибшей собирает деньги на похороны — их скидывают сестре Туяны знакомые и друзья погибшей студентки. 

— Кто-то скидывает на карту, кто-то скидывает на счёт, — рассказала корреспонденту НГС сестра Туяны Надежда Прушенова. — Нам в принципе хорошо помогают. 

Девушка уточнила, что её семья пока не готова разговаривать про гибель Туяны — родственники тяжело переживают трагедию. По словам Надежды, сейчас в Новосибирск приехал отец девушек.

Туяна родом из Улан-Удэ. В Новосибирск она приехала вместе с родной сестрой Надеждой — девушки вместе учились в НГМУ, до выпуска Туяне оставалось всего полгода. 

Ночью 2 февраля в кафе Новосибирска обрушилась крыша. Из-под завалов извлекли пятерых человек. Под завалами погибла 22-летняя студентка медицинского вуза Туяна Прушенова. Владелец здания уже установлен, по информации прокуратуры, оно стояло на балансе в СО РАН. При этом постройка считалась заброшенной и аварийной. Кому и каким образом сдавалось здание неизвестно. В эту ночь тут проводилась модная вечеринка — гараж-пати. 

Всё, что известно о трагедии, мы рассказывали в онлайн-репортаже. Также мы публиковали видео, как спасатели разгребали завалы и искали людей

Вчера в Новосибирске суд отправил под домашний арест одного из организаторов вечеринки Антона Шматова. Подробности судебного заседания читайте тут. Как стало известно во время суда, во время обыска дома у Антона Шматова нашли марихуану. В ходе судебного процесса Антон Шматов очень эмоционально отвечал на вопросы своего адвоката и кратко рассказал, что произошло в тот трагический день и как вытаскивал из-под завалов собственного брата. Дословную расшифровку читайте тут.

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КОММЕНТАРИИ (21)

:))
4 фев 2020 в 16:45

Зачем журналисты лезут с разговорами к родственниками у которых горе?

Фото пользователя
4 фев 2020 в 17:01

Нам, новосибирцам, крайне необходимо знать о месте захоронения погибшей девушки. Нам абсолютно не интересно знать, что 3 февраля, входящая в ГК «ВИС» «Сибирская концессионная компания» получила разрешение на строительство моста через Обь в Новосибирске. Так же нас не интересует, что Новосибирская область вошла в число худших в России по уровню ограничения свободы в интернете.
НГС займитесь уж реальными городскими новостями.

Фото пользователя
4 фев 2020 в 16:52

Зачем это постоянно на НГС? Зачем?

Я знаю зачем.

Чтобы вражду и ненависть, между нами - новосибирцами-сибиряками, посеять. Вот зачем. Вражду между нами горожанами осуществить. Чтобы мы против своего государства пошли.
А не будет этого. Мы не скакуны укрнаци! Мы нормальные россияне.