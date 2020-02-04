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Криминал

В больнице на Трикотажной обнаружен конверт с надписью «Сибирская язва»: один человек изолирован

В Минздраве прокомментировали эвакуацию в больнице № 12 — конверт уже направлен на экспертизу

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Коридор городской клинической больницы <nobr class="_">№&nbsp;12</nobr>

Коридор городской клинической больницы № 12

Сегодня, 4 февраля, из городской клинической больницы №12 на улице Трикотажной в Новосибирске эвакуировали посетителей и сотрудников. В минздраве НСО сообщили, что в здании нашли конверт с надписью «Сибирская язва».

Как пояснили в министерстве здравоохранения, персонал больницы сразу же сообщил о находке оперативным дежурным полиции, Росгвардии, ФСБ и областного управления Роспотребнадзора. Доступ в здание перекрыли, спецслужбы приехали на место в течение пяти минут. 

— Согласно инструкции, был определен круг лиц, контактировавших с конвертом. Это один человек. Его изолировали, по рекомендациям специалистов Роспотребнадзора предприняли необходимые меры профилактики, — рассказали в Минздраве. 

Конверт уже доставлен в лабораторию центра гигиены и эпидемиологии области. По мнению специалистов, результаты исследования будут готовы в течение 12 часов. Здание больницы продезинфицировано, сейчас оно работает в обычном режиме. 

В прошлом году работникам и посетителям торгового центра «Холидей Family» на проспекте Дзержинского пришлось эвакуироваться из здания из-за пожарной тревоги: на кухне загорелось масло.

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КОММЕНТАРИИ (19)

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4 фев 2020 в 15:12

идиоты, думают, что славно пошутили....выловить и наказать бестолочей

4 фев 2020 в 15:07

Может, это адрес ? А внутри- просто письмо тёще....

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4 фев 2020 в 15:06

еще не весна,а уже обострения начались....😂