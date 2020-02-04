В больнице на Трикотажной обнаружен конверт с надписью «Сибирская язва»: один человек изолирован

Сегодня, 4 февраля, из городской клинической больницы №12 на улице Трикотажной в Новосибирске эвакуировали посетителей и сотрудников. В минздраве НСО сообщили, что в здании нашли конверт с надписью «Сибирская язва».



Как пояснили в министерстве здравоохранения, персонал больницы сразу же сообщил о находке оперативным дежурным полиции, Росгвардии, ФСБ и областного управления Роспотребнадзора. Доступ в здание перекрыли, спецслужбы приехали на место в течение пяти минут.

— Согласно инструкции, был определен круг лиц, контактировавших с конвертом. Это один человек. Его изолировали, по рекомендациям специалистов Роспотребнадзора предприняли необходимые меры профилактики, — рассказали в Минздраве.

