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«Росгосстрах» готов выкупить с торгов свой офис в центре Новосибирска

Страховая компания — один из кредиторов обанкротившегося владельца помещений

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Помещения, которые сегодня занимает дирекция «Росгосстраха» на улице Октябрьской, оценили в 62 миллиона рублей

Помещения, которые сегодня занимает дирекция «Росгосстраха» на улице Октябрьской, оценили в 62 миллиона рублей

В страховой компании «Росгосстрах» прокомментировали продажу имущества московского банкрота «РГС Недвижимость» — компания, в частности, владеет одним из офисов страховщика в Новосибирске.

3 февраля стало известно, что имущество банкрота выставили на продажу, в том числе и два помещения в центре Новосибирска. Одно из них — на 1-м, 2-м и 3-м этажах с выходом на крышу здания по улице Октябрьской, 34 — сегодня занимает дирекция СК «Росгосстрах» в Новосибирске. За него рассчитывают выручить больше 60 миллионов рублей.

Как пояснили в страховой компании, «Росгосстрах» — один из кредиторов обанкротившейся «РГС Недвижимость». Компания будет следить за ходом торгов, а также, возможно, участвовать в них: потенциал зданий и помещений, которые сегодня арендует компания, они проанализировали заранее.

— Некоторые помещения представляют интерес, а некоторые в силу разных причин уже утратили свое значение для филиала, либо не удовлетворяют в полной мере стандартам работы и обслуживания клиентов, принятым сегодня в «Росгосстрахе», — рассказал член Правления страховой компании Алексей Печенкин. — Мы готовы участвовать в торгах, но будем внимательно следить за их ходом, чтобы цена приобретения была действительно справедливой. От части объектов нам проще отказаться и сменить локацию своих подразделений на более удобную для сотрудников и комфортную для клиентов.

Самой громкой и дорогой продажей имущества банкрота стала продажа бизнес-центра «Кронос» в тихом центре — за него выручили 1,8 миллиарда рублей. В конце прошлого года федеральному агентству ДОМ.РФ удалось продать старое кафе на улице Дуси Ковальчук за 12 миллионов.

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Банкротствоаукционы«Росгосстрах»
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КОММЕНТАРИИ (8)

4 фев 2020 в 15:43

Плохая компания, хоть бы их выгнали!

4 фев 2020 в 15:36

Похоже на перекладывание денег из одного кармана в другой.

Фото пользователя
4 фев 2020 в 15:31

Это хорошо, значит новые рабочие места будут.