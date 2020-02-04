4 февраля вторник
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 5/10
usd 63.91
eur 70.79
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 5/10
usd 63.91
eur 70.79

Все новости

Все новости
Происшествия

Пожарные не смогли подъехать к горящим автомобилям во дворе дома на Горском

Жители дома считают, что причина — в плохой уборке снега. У МЧС и управляющей компании другая версия

6 972
59 Обсудить

Поделиться

Огонь перекинулся на вторую машину за несколько минут&nbsp;

Огонь перекинулся на вторую машину за несколько минут 

В воскресенье, 2 февраля, во дворе жилого дома в Горском микрорайоне, 61 сгорели две машины. По словам жителей микрорайона, машины МЧС долго не могли подъехать к месту пожара из-за того, что дворы были завалены снегом.

— Рано утром загорелся кроссовер Hyundai, потом пламя перекинулось на Mercedes-Benz. Из-за того что дороги не были расчищены, пожарная машина очень долго ехала и в итоге даже не доехала до горящих авто. Пришлось тянуть шланги, чтобы потушить огонь. Ладно, машина сгорела. А если квартира загорится, то как пожарные проедут? Обидно, что счета выставляют, в которые входит уборка снега, но при этом его не чистят. А если чистят, то не вывозят, просто складируют во дворе, — рассказал житель микрорайона Максим. 

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт пожара, но сказали, что проезд был затруднен из-за машин, которые стояли во дворе.

— Была такая заявка, поступила в 8:31, прибыли в 8:41, полностью потушили в 9:07. На момент прибытия горели два автомобиля. У Hyundai более 6 квадратных метров [сгорело], у Mercedes — 2 квадрата. Указано, что дворы заставлены автомобилями, двигаемся медленно, искали место подъезда, — рассказали в МЧС.

В КЖЭК «Горский» подтвердили информацию о том, что пожарные машины не могли проехать из-за того, что дворы были заставлены автомобилями.

— Дворы заставлены машинами, узкие проезды. А так к этому дому с двух сторон есть подъезды. Почему двор заставлен машинами — хороший вопрос, жители ставят автомобили, проезды узкие. Снег постоянно вывозим со двора. Парковочные места мы не заваливаем, — рассказали в управляющей компании. 

По словам жителя дома на Горском, в этот же день УК провела уборку снега, не предупредив об этом никого из жильцов. 

Поздно вечером 20 января на улице Фрунзе, 67/1 в Новосибирске загорелся похоронный дом «Некрополь», принадлежащий семье Якушиных. Несколько месяцев назад владельцы «Некрополя» сообщали о переделе похоронного рынка.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

мчспожаргорский
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (59)

Горский
4 фев 2020 в 14:38

К ночи дворы забивают машинами так, что пешеходу трудно протиснуться, а потом валят всю вину на КЖЭК.

4 фев 2020 в 14:32

машины бросают во дворах так что легковая имеет зазоры на длину зеркала. Куда там грузовику-пожарке проехать? А чуть царапнет - хай поднимется .
Дворы должны быть свободны от автомобилей.
Некуда ставить? - продавай.

4 фев 2020 в 14:31

Горский - то ещё гетто. Не проехать, не пройти.