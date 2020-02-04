Пожарные не смогли подъехать к горящим автомобилям во дворе дома на Горском

Огонь перекинулся на вторую машину за несколько минут Фото: читатель НГС

В воскресенье, 2 февраля, во дворе жилого дома в Горском микрорайоне, 61 сгорели две машины. По словам жителей микрорайона, машины МЧС долго не могли подъехать к месту пожара из-за того, что дворы были завалены снегом. — Рано утром загорелся кроссовер Hyundai, потом пламя перекинулось на Mercedes-Benz. Из-за того что дороги не были расчищены, пожарная машина очень долго ехала и в итоге даже не доехала до горящих авто. Пришлось тянуть шланги, чтобы потушить огонь. Ладно, машина сгорела. А если квартира загорится, то как пожарные проедут? Обидно, что счета выставляют, в которые входит уборка снега, но при этом его не чистят. А если чистят, то не вывозят, просто складируют во дворе, — рассказал житель микрорайона Максим.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт пожара, но сказали, что проезд был затруднен из-за машин, которые стояли во дворе. — Была такая заявка, поступила в 8:31, прибыли в 8:41, полностью потушили в 9:07. На момент прибытия горели два автомобиля. У Hyundai более 6 квадратных метров [сгорело], у Mercedes — 2 квадрата. Указано, что дворы заставлены автомобилями, двигаемся медленно, искали место подъезда, — рассказали в МЧС.

Видео: читатель НГС

В КЖЭК «Горский» подтвердили информацию о том, что пожарные машины не могли проехать из-за того, что дворы были заставлены автомобилями.

— Дворы заставлены машинами, узкие проезды. А так к этому дому с двух сторон есть подъезды. Почему двор заставлен машинами — хороший вопрос, жители ставят автомобили, проезды узкие. Снег постоянно вывозим со двора. Парковочные места мы не заваливаем, — рассказали в управляющей компании. По словам жителя дома на Горском, в этот же день УК провела уборку снега, не предупредив об этом никого из жильцов.

Видео: читатель НГС

Видео: читатель НГС

Видео: читатель НГС