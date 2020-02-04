4 февраля вторник
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 5/10
usd 63.91
eur 70.79
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 5/10
usd 63.91
eur 70.79

Все новости

Все новости
Происшествия

В больницу на Трикотажной съехались спецслужбы — очевидцы говорят о подозрительном пакете

В больнице отмечают, что учреждение работает

293
3 Обсудить

Поделиться

Коридор городской клинической больницы <nobr class="_">№&nbsp;12</nobr>&nbsp;

Коридор городской клинической больницы № 12 

Сегодня, 4 февраля, в здание городской клинической больницы № 12 на улице Трикотажной в Новосибирске приехала полиция. 

— Обращайтесь в спецслужбы, которые на территории больницы находятся, — пояснила корреспонденту НГС заместитель главного врача клинической больницы № 12 Надежда Казакова. — Больница работает. Комментарии, пожалуйста, у спецслужб получайте. Любые комментарии.

По словам очевидцев в социальных сетях, полиция приехала из-за странного пакета — терапевтический корпус закрыли, внутрь никого не пускают. 

В прошлом году работникам и посетителям торгового центра «Холидей Family» на проспекте Дзержинского пришлось эвакуироваться из здания из-за пожарной тревоги: на кухне загорелось масло.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
4 фев 2020 в 13:19

Это охранник сменку забыл.

Гость
4 фев 2020 в 13:17

Мааамочки.Пакет с короновирусом!!!!!!