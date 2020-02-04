В больницу на Трикотажной съехались спецслужбы — очевидцы говорят о подозрительном пакете

Сегодня, 4 февраля, в здание городской клинической больницы
— Обращайтесь в спецслужбы, которые на территории больницы находятся, — пояснила корреспонденту НГС заместитель главного врача клинической больницы
По словам очевидцев в социальных сетях, полиция приехала из-за странного пакета — терапевтический корпус закрыли, внутрь никого не пускают.
В прошлом году работникам и посетителям торгового центра «Холидей Family» на проспекте Дзержинского пришлось эвакуироваться из здания из-за пожарной тревоги: на кухне загорелось масло.