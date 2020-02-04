Откроют до 2024 года: в Новосибирской области появятся 16 центров амбулаторной онкологической помощи

— С прошлого года в Новосибирской области, как и по всей стране, стартовал региональный национальный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Конечно, он был инициирован президентом РФ в связи с тем, что в большинстве регионов, и наш регион не исключение, складываются цифры по смертности от онкологических заболеваний и по своевременному выявлению, диагностике и их лечению. Национальным приоритетным проектом был поставлен ряд целей и задач.

Она добавила, что в том числе была разработана региональная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями. К важным профилактическим мероприятиям относятся диспансеризация, профилактические медосмотры. Кроме того, развивается сеть центров амбулаторной онкологической помощи при поликлиниках. Если их нет, то пациент должен попасть в первичный онкологический кабинет при подозрении во время профилактических осмотров. Всё это делается в сжатые сроки.



— Для обеспечения доступности данного вида помощи у нас планируется до 2024 года открыть 16 центров амбулаторной онкологической помощи как в Новосибирске, так и в районах Новосибирской области, — сказала Аксёнова.



Первый такой центр уже был открыт в горбольнице, второй — в городской клинической больнице № 2 (сегодня на НГС выйдет репортаж из этого центра. — Прим. ред.), третий — № 11 , четвёртый — при Ордынской ЦРБ. В этом году откроют ещё три — в Татарской центральной больнице, Карасукской и Искитимской.



Кроме того, около 100 наименований современного медицинского оборудования было закуплено в этом году по нацпроекту в горбольницу и онкодиспансер. И в области ввели новые схемы химиотерапии.