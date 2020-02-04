Откроют до 2024 года: в Новосибирской области появятся 16 центров амбулаторной онкологической помощи

В Новосибирской области откроют 16 центров амбулаторной онкологической помощи до 2024 года.
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова на пресс-конференции, посвящённой Всемирному дню борьбы против рака.
Елена Аксенова рассказала о стратегии борьбы с онкологическими заболеваниями:
— С прошлого года в Новосибирской области, как и по всей стране, стартовал региональный национальный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Конечно, он был инициирован президентом РФ в связи с тем, что в большинстве регионов, и наш регион не исключение, складываются цифры по смертности от онкологических заболеваний и по своевременному выявлению, диагностике и их лечению. Национальным приоритетным проектом был поставлен ряд целей и задач.
Она добавила, что в том числе была разработана региональная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями. К важным профилактическим мероприятиям относятся диспансеризация, профилактические медосмотры. Кроме того, развивается сеть центров амбулаторной онкологической помощи при поликлиниках. Если их нет, то пациент должен попасть в первичный онкологический кабинет при подозрении во время профилактических осмотров. Всё это делается в сжатые сроки.
— Для обеспечения доступности данного вида помощи у нас планируется до 2024 года открыть 16 центров амбулаторной онкологической помощи как в Новосибирске, так и в районах Новосибирской области, — сказала Аксёнова.
Первый такой центр уже был открыт в горбольнице, второй — в городской клинической больнице
Кроме того, около 100 наименований современного медицинского оборудования было закуплено в этом году по нацпроекту в горбольницу и онкодиспансер. И в области ввели новые схемы химиотерапии.
Главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров пояснил, что темп прироста заболеваемости и выявляемости за 10 лет на территории области составил 12,8%. По данным 2019 года, существует 474 случая на 100 тысяч населения.
Директор Регионального центра медицинской профилактики Марина Фомичева напомнила о значимости своевременного обращения к врачам и диагностирования заболевания и рассказала о массовых скринингах в рамках диспансеризации и профилактических осмотров:
— Ежегодно порядка полумиллиона человек в Новосибирской области проходит профилактический осмотр. Сейчас в рамках всероссийской диспансеризации поставлена задача к 2024 году достичь охвата населения с профилактическими осмотрами 70%, поэтому план профосмотров у нас ежегодно увеличивается.
Она уточнила, что за прошлый год в рамках диспансеризации было выявлено 297 пациентов с онкологическими заболеваниями, в 2018 году — 111 человек.
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