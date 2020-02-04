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Откроют до 2024 года: в Новосибирской области появятся 16 центров амбулаторной онкологической помощи

Сейчас в области работают уже 4 таких центра

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Подобные центры нужны, чтобы разгрузить онкодиспансер и оперативно помогать пациентам проходить все необходимые этапы диагностики и лечения<br>

Подобные центры нужны, чтобы разгрузить онкодиспансер и оперативно помогать пациентам проходить все необходимые этапы диагностики и лечения

В Новосибирской области откроют 16 центров амбулаторной онкологической помощи до 2024 года. 

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова на пресс-конференции, посвящённой Всемирному дню борьбы против рака.

Елена Аксенова рассказала о стратегии борьбы с онкологическими заболеваниями:

— С прошлого года в Новосибирской области, как и по всей стране, стартовал региональный национальный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Конечно, он был инициирован президентом РФ в связи с тем, что в большинстве регионов, и наш регион не исключение, складываются цифры по смертности от онкологических заболеваний и по своевременному выявлению, диагностике и их лечению. Национальным приоритетным проектом был поставлен ряд целей и задач.

Она добавила, что в том числе была разработана региональная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями. К важным профилактическим мероприятиям относятся диспансеризация, профилактические медосмотры. Кроме того, развивается сеть центров амбулаторной онкологической помощи при поликлиниках. Если их нет, то пациент должен попасть в первичный онкологический кабинет при подозрении во время профилактических осмотров. Всё это делается в сжатые сроки.

— Для обеспечения доступности данного вида помощи у нас планируется до 2024 года открыть 16 центров амбулаторной онкологической помощи как в Новосибирске, так и в районах Новосибирской области, — сказала Аксёнова.

Первый такой центр уже был открыт в горбольнице, второй — в городской клинической больнице № 2 (сегодня на НГС выйдет репортаж из этого центра. — Прим. ред.), третий — № 11, четвёртый — при Ордынской ЦРБ. В этом году откроют ещё три — в Татарской центральной больнице, Карасукской и Искитимской.

Кроме того, около 100 наименований современного медицинского оборудования было закуплено в этом году по нацпроекту в горбольницу и онкодиспансер. И в области ввели новые схемы химиотерапии. 

Главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров пояснил, что темп прироста заболеваемости и выявляемости за 10 лет на территории области составил 12,8%. По данным 2019 года, существует 474 случая на 100 тысяч населения.

Директор Регионального центра медицинской профилактики Марина Фомичева напомнила о значимости своевременного обращения к врачам и диагностирования заболевания и рассказала о массовых скринингах в рамках диспансеризации и профилактических осмотров:

— Ежегодно порядка полумиллиона человек в Новосибирской области проходит профилактический осмотр. Сейчас в рамках всероссийской диспансеризации поставлена задача к 2024 году достичь охвата населения с профилактическими осмотрами 70%, поэтому план профосмотров у нас ежегодно увеличивается.

Она уточнила, что за прошлый год в рамках диспансеризации было выявлено 297 пациентов с онкологическими заболеваниями, в 2018 году — 111 человек.

В ноябре 2019 года НГС опубликовал откровенные истории сибирячек, победивших рак груди.

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онкологияздоровьеминздравмедицина
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КОММЕНТАРИИ (49)

найденыш
4 фев 2020 в 14:11

Люди сами гробят свое здоровье поедая углеводы и насыщенные жиры в диких количествах. Среди детей почти половина с лишним весом, а это риски и патологии.

Фото пользователя
4 фев 2020 в 13:57

А как же обещанный и отстраненный губернатором онкоцентр, большой, современный, оснащенный всем необходимым оборудованием???

Царь просто Царь
4 фев 2020 в 14:19

в известно ныне Китайском городе Ухань за 10 дней !!! построили больницу на 10 000 мест . С нуля . в чистом поле . А тут целая программа аж до 2024 года....блин не иначе как прорыв века .