Какие дороги в Новосибирске отремонтируют в 2020 году — показываем на карте

В мэрии Новосибирска перечислили дороги, которые отремонтируют в 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ремонт обойдётся в 1 млрд 376 млн рублей.
— Участки по ремонту автомобильных дорог, включенные в перечень объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году, выбраны на основании проведённой диагностики нормативно-технического состояния асфальтобетонного покрытия проезжей части, а также обустройства автомобильной дороги. Включенные в объемы работ участки имеют множественные дефекты асфальтобетонного покрытия проезжей части (трещины, шелушение, колейность), превышающие нормативные показатели, — объяснили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
В Новосибирске продолжат капитальный ремонт Большевистской от дома
Бердское шоссе отремонтируют от перекрёстка с проспектом Строителей до границы города и от Матвеевки до Большевистской. Работы также проведут и на Владимировской от Дуси Ковальчук до остановки «Школа
Улицу Николая Островского отремонтируют на участке от Красина до Ипподромской, Залесского — от Дуси Ковальчук до территории Горбольницы, на улице Пархоменко ремонт выполнят от улицы Троллейной до Новосибирской. Также работы пройдут на улице Мичурина на участке от Гоголя до Крылова и на Селезнёва от Фрунзе до Гоголя.
Кроме этого, власти запланировали ремонт на улицах Северной, Объединения, Новоуральской, Герцена, Таймырской, Прокопьевской, Бронной, Забалуева, Толмачевского шоссе, Римского-Корсакова, Сакко и Ванцетти, Федосеева, Гурьевской, Нахимова, Вересаева, Ветлужской, Советской, Каменской, Николая Островского, Залесского, Тайгинской, Александра Невского, Громова, пер. 18-Бронный, Степной, Пархоменко, Мичурина и Селезнёва. Точные участки ремонта пока неизвестны.
На трёх улицах в 2020 году проведут первый этап реконструкции. Дорогу от 2-й Станционной до Большой отремонтируют на участке от Большой, 367/1 до Большой, 582/1. На Гусинобродском шоссе ремонт выполнят на участке от Коминтерна до Дегтярёва, 23. Улицу Кедровую реконструируют от Краузе до Охотской.
Деньги на ремонт выделят из областного и городского бюджетов. Кроме работ по нацпроекту БКАД мэрия планирует провести ремонт по муниципальной программе, однако её план пока не готов.
Правительство Новосибирской области сообщало, что на ремонт 173,4 км дорог в Новосибирской области потратят 10,5 млрд рублей.