Вон из электрички! Минтранс предложил высаживать пассажиров, которые плохо пахнут

Любителей громко слушать музыку, певцов, алкоголиков и бездомных могут начать высаживать из электричек. Соответствующие изменения Минтранс предложил ввести в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. Документ опубликован на портале нормативных актов, но на момент публикации сервис был недоступен.



Сейчас по правилам работники органов внутренних дел и так могут не пускать в электричку или высаживать по пути нарушителей спокойствия. Минтранс предложил конкретизировать, кто попадает под эту категорию. Это те, кто «осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.)». Публичные обсуждения продлятся до 21 февраля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.