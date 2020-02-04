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Дороги и транспорт

Вон из электрички! Минтранс предложил высаживать пассажиров, которые плохо пахнут

Под опалу попали также музыканты и меломаны

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Некоторым придется тысячу раз подумать, прежде чем сесть в электричку

Некоторым придется тысячу раз подумать, прежде чем сесть в электричку

Любителей громко слушать музыку, певцов, алкоголиков и бездомных могут начать высаживать из электричек. Соответствующие изменения Минтранс предложил ввести в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. Документ опубликован на портале нормативных актов, но на момент публикации сервис был недоступен.

Сейчас по правилам работники органов внутренних дел и так могут не пускать в электричку или высаживать по пути нарушителей спокойствия. Минтранс предложил конкретизировать, кто попадает под эту категорию. Это те, кто «осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.)». Публичные обсуждения продлятся до 21 февраля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, изменения дают пассажирам больше возможностей вернуть деньги за билет. Минтранс предлагает возвращать деньги в случае внезапной болезни пассажира, смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате несчастного случая, который можно подтвердить соответствующими документами.

А кто вам мешает в электричке больше всего?

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    электричкатранспортжелезная дорога
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    КОММЕНТАРИИ (75)

    color
    4 фев 2020 в 12:17

    Ну так то правильно. Еще, в этот список нужно тех баб, которые духами перед выходом из дома с головы до ног обливаются.

    Гость
    4 фев 2020 в 12:16

    С электричками понятно. Но как бороться в офисе с женщинами, которые не соблюдают личную гигиену? Надоело сидеть в этой вони с ними целый день.

    Алексей
    4 фев 2020 в 12:23

    больше всего мешают цыгане, особенно по направлению на Тогучин.
    За билеты не платят, к пассажирам пристают с попрошайничеством.