«Мы трижды отказывались от этого здания»: организаторы вечеринок — о трагедии и судьбе подобных тусовок

Одна из вечеринок Aktrue Fire Works под открытым небом в честь самой звёздной ночи Фото: Aktrue Fire Works

Aktrue Fire Works — творческое объединение из Академгородка. Они, как и 27-летний Антон Шматов, собирали тысячи молодых новосибирцев на своих вечеринках в необычных местах города, устраивая кинопоказы под открытым небом или развлекательные мероприятия на заброшенных объектах. Например, прошлым летом Aktrue Fire Works провели вечеринку в стиле «Олимпиада-80» в здании заброшенного бассейна СКА. Корреспондент НГС попросил творческое объединение высказаться о гараж-пати в Академгородке, которая закончилась трагедией, судьбе её организаторов, а также о том, на что теперь обращать внимание тем, кто проводит массовые мероприятия, и выгодно ли вообще устраивать их у нас в городе. Мы публикуем колонку представителя Aktrue Fire Works по связям с общественностью от первого лица.



Об истории здания

В первую очередь нужно понимать, что обрушилось не само здание, а пристройка к нему. Не стоит представлять кирпичное здание с обрушившейся крышей, как то продают некоторые СМИ на мутных снимках ночью. Это была пристройка из сэндвич-панелей, 25 квадратов от силы, где располагался дополнительный гардероб. В этом месте у ребят стояли тепловые пушки, воздух от которых подымался вверх, из-за чего на крыше таял неубранный снег, чего временная конструкция пристройки и не выдержала.

Данная пристройка находится на обратной стороне здания смежной с территорией ГУП ЖКХ ННЦ. То есть трагедия случилась фактически на территории этого государственного унитарного предприятия, буквально — на территории организации, ответственной за уборку снега. Скорая и полиция весь последующий день дежурили не где-то, а именно на территории ГУП ЖКХ ННЦ. Ирония в том, что организацией, ответственной за чистку снега, снег не был почищен на своей же территории. Это не оправдание организаторам случившегося, это уточнение для ясного представления.

Вот так выглядит сейчас рухнувшая пристройка. Чтобы сделать это фото, авторам колонки пришлось через шлагбаум зайти на территорию ГУП ЖКХ. Видите, сколько снега на основном здании? Фото: Aktrue Fire Works

Ранее в этом здании на протяжении нескольких лет параллельно располагались английский бар «Миссис Хадсон» и «Кинза». Это осенью там обосновался дядь Сергей с баром «Родня» — у него не пошло, и он через месяц съехал. Пару недель назад в разговоре с нами он обозначил, что помещение якобы было аварийное, поэтому он ретировался и переключился на другой проект.

Это важно — значит, информация о проблемах была, по крайней мере, у собственника.

Об организаторах гараж-пати

Мы знакомы с ребятами — выпускники НГУ, механико-математический факультет. Работают, насколько нам известно, в технопарке и в институте. Светлые ребята, с головой, не пьют и не курят. Ничего плохого даже близко не можем о них сказать.

Вечеринки они проводят давно, так что халатность можно исключить. Скорее, они недосмотрели, упустили, не подумали, сосредоточились на другом.

Избежать этого трагического происшествия они могли только при наличии каких-то суперсил.

Или в случае, когда то, что случилось сейчас с ними, произошло с кем-то только что до них.

Пристройка, как мы уже заметили, находится с обратной стороны здания, к которой у ребят не было доступа. Они даже не знали, что пристройка сделана из сэндвич-панелей и сколько на ней снега. Жаль, если, как предлагают некоторые, над ними устроят публичную расправу как урок другим. У них достаточно мозгов, чтобы сделать вывод и никогда больше не заниматься вечеринками. Смерть другого человека для них уже самое страшное наказание. Одного человека не стало, и загубить жизни ещё пары людей будет значить приумножить потери впустую.

Нужно любой ценой избежать серьёзного наказания для организаторов. Штраф — максимум.

О своём опыте проведения вечеринок

За последние три года мы трижды отказывались от проведения мероприятий в этом месте. Зимой мы проводим мероприятия в ДК и других местах, специально подготовленных для массовых мероприятий. Тем не менее это самый жесткий и действенный урок для нас в первую очередь. Вывод из случившегося — никаких заброшек, никаких крыш, самое главное — это безопасность. Кстати, перед минувшим летом мы обращались за поддержкой в администрацию Советского района с планом с полноценной развернутой презентацией мест намеченных мероприятий, однако ответа никакого не поступило.

Нельзя позволить одному случаю ввиду его скандальности забрать всю концентрацию внимания на себя. Дело не в вечеринке. Вечеринка — это уникальный случай, что делает его превосходным поводом для жара обсуждений в СМИ — в этом вся соль. Риск сосредоточиться на скандале и не обратить внимание на сотни потенциальных трагедий вокруг велик.

Вечеринки завтра не будет, а площадь крыш под снегом останется огромной. Вероятность обрушения ежесекундная.

И когда речь идет о жизни человека, разница невелика между студенткой и работягой на эстэошке из таких же сэндвич-панелей, которая сейчас обогревается тепловой пушкой где-нибудь на задворках, или одинокой бабушкой в частном секторе.



Пацанов-организаторов показательно растерзают и забудут, а сосредоточившись на этом, могут не обратить внимания на остальные крыши.

Следствием этого трагического инцидента должно стать не пресечение вечеринок. Это частный случай, и здесь просто нужно исключить их проведение в неподходящих местах. Мы это осознали, уяснили. Следствием происшествия должен быть рейд с проверкой крыш.

В свою очередь мы выражаем соболезнования родным и близким погибшей девушки, а также всем пострадавшим.

Согласны с автором?

Накануне своим мнением о происходящем в Академгородке поделилась журналист НГС Мария Тищенко — она была на одной из таких вечеринок и считает неправильным, что крайним в этой трагической истории делают одного из организаторов мероприятия.