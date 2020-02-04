«Мы трижды отказывались от этого здания»: организаторы вечеринок — о трагедии и судьбе подобных тусовок

Aktrue Fire Works — творческое объединение из Академгородка. Они, как и 27-летний Антон Шматов, собирали тысячи молодых новосибирцев на своих вечеринках в необычных местах города, устраивая кинопоказы под открытым небом или развлекательные мероприятия на заброшенных объектах. Например, прошлым летом Aktrue Fire Works провели вечеринку в стиле «Олимпиада-80» в здании заброшенного бассейна СКА. Корреспондент НГС попросил творческое объединение высказаться о гараж-пати в Академгородке, которая закончилась трагедией, судьбе её организаторов, а также о том, на что теперь обращать внимание тем, кто проводит массовые мероприятия, и выгодно ли вообще устраивать их у нас в городе. Мы публикуем колонку представителя Aktrue Fire Works по связям с общественностью от первого лица.
Об истории здания
В первую очередь нужно понимать, что обрушилось не само здание, а пристройка к нему. Не стоит представлять кирпичное здание с обрушившейся крышей, как то продают некоторые СМИ на мутных снимках ночью. Это была пристройка из сэндвич-панелей, 25 квадратов от силы, где располагался дополнительный гардероб. В этом месте у ребят стояли тепловые пушки, воздух от которых подымался вверх, из-за чего на крыше таял неубранный снег, чего временная конструкция пристройки и не выдержала.
Данная пристройка находится на обратной стороне здания смежной с территорией ГУП ЖКХ ННЦ. То есть трагедия случилась фактически на территории этого государственного унитарного предприятия, буквально — на территории организации, ответственной за уборку снега. Скорая и полиция весь последующий день дежурили не где-то, а именно на территории ГУП ЖКХ ННЦ. Ирония в том, что организацией, ответственной за чистку снега, снег не был почищен на своей же территории. Это не оправдание организаторам случившегося, это уточнение для ясного представления.
Ранее в этом здании на протяжении нескольких лет параллельно располагались английский бар «Миссис Хадсон» и «Кинза». Это осенью там обосновался дядь Сергей с баром «Родня» — у него не пошло, и он через месяц съехал. Пару недель назад в разговоре с нами он обозначил, что помещение якобы было аварийное, поэтому он ретировался и переключился на другой проект.
Это важно — значит, информация о проблемах была, по крайней мере, у собственника.
Об организаторах гараж-пати
Мы знакомы с ребятами — выпускники НГУ, механико-математический факультет. Работают, насколько нам известно, в технопарке и в институте. Светлые ребята, с головой, не пьют и не курят. Ничего плохого даже близко не можем о них сказать.
Вечеринки они проводят давно, так что халатность можно исключить. Скорее, они недосмотрели, упустили, не подумали, сосредоточились на другом.
Избежать этого трагического происшествия они могли только при наличии каких-то суперсил.
Или в случае, когда то, что случилось сейчас с ними, произошло с кем-то только что до них.
Пристройка, как мы уже заметили, находится с обратной стороны здания, к которой у ребят не было доступа. Они даже не знали, что пристройка сделана из сэндвич-панелей и сколько на ней снега. Жаль, если, как предлагают некоторые, над ними устроят публичную расправу как урок другим. У них достаточно мозгов, чтобы сделать вывод и никогда больше не заниматься вечеринками. Смерть другого человека для них уже самое страшное наказание. Одного человека не стало, и загубить жизни ещё пары людей будет значить приумножить потери впустую.
Нужно любой ценой избежать серьёзного наказания для организаторов. Штраф — максимум.
О своём опыте проведения вечеринок
За последние три года мы трижды отказывались от проведения мероприятий в этом месте. Зимой мы проводим мероприятия в ДК и других местах, специально подготовленных для массовых мероприятий. Тем не менее это самый жесткий и действенный урок для нас в первую очередь. Вывод из случившегося — никаких заброшек, никаких крыш, самое главное — это безопасность. Кстати, перед минувшим летом мы обращались за поддержкой в администрацию Советского района с планом с полноценной развернутой презентацией мест намеченных мероприятий, однако ответа никакого не поступило.
Нельзя позволить одному случаю ввиду его скандальности забрать всю концентрацию внимания на себя. Дело не в вечеринке. Вечеринка — это уникальный случай, что делает его превосходным поводом для жара обсуждений в СМИ — в этом вся соль. Риск сосредоточиться на скандале и не обратить внимание на сотни потенциальных трагедий вокруг велик.
Вечеринки завтра не будет, а площадь крыш под снегом останется огромной. Вероятность обрушения ежесекундная.
И когда речь идет о жизни человека, разница невелика между студенткой и работягой на эстэошке из таких же сэндвич-панелей, которая сейчас обогревается тепловой пушкой где-нибудь на задворках, или одинокой бабушкой в частном секторе.
Пацанов-организаторов показательно растерзают и забудут, а сосредоточившись на этом, могут не обратить внимания на остальные крыши.
Следствием этого трагического инцидента должно стать не пресечение вечеринок. Это частный случай, и здесь просто нужно исключить их проведение в неподходящих местах. Мы это осознали, уяснили. Следствием происшествия должен быть рейд с проверкой крыш.
В свою очередь мы выражаем соболезнования родным и близким погибшей девушки, а также всем пострадавшим.
Согласны с автором?
Накануне своим мнением о происходящем в Академгородке поделилась журналист НГС Мария Тищенко — она была на одной из таких вечеринок и считает неправильным, что крайним в этой трагической истории делают одного из организаторов мероприятия.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции