Массовая авария на Ватутина: недалеко от «МЕГИ» собралась огромная пробка

Утром 4 февраля на улице Ватутина в Кировском районе Новосибирска столкнулись 5 автомобилей. Один из участников аварии обратился за медицинской помощью.

Информация об этом поступила в службу 112, авария случилась в районе остановки «Тульский мост» в сторону СТЦ «МЕГА».

В пресс-службе новосибирской ГИБДД корреспонденту НГС подтвердили информацию об аварии — в ДТП попало 5 машин. На место выехал экипаж ДПС. Там же сказали, что один из участников обратился за медицинской помощью.

Сейчас на Ватутина собралась сложная пробка.