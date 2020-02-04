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Дороги и транспорт

Массовая авария на Ватутина: недалеко от «МЕГИ» собралась огромная пробка

Один из участников аварии обратился за медицинской помощью

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Авария произошла около 10 часов утра

Авария произошла около 10 часов утра

Утром 4 февраля на улице Ватутина в Кировском районе Новосибирска столкнулись 5 автомобилей. Один из участников аварии обратился за медицинской помощью. 

Информация об этом поступила в службу 112, авария случилась в районе остановки «Тульский мост» в сторону СТЦ «МЕГА».

В пресс-службе новосибирской ГИБДД корреспонденту НГС подтвердили информацию об аварии — в ДТП попало 5 машин. На место выехал экипаж ДПС. Там же сказали, что один из участников обратился за медицинской помощью. 

Сейчас на Ватутина собралась сложная пробка. 

На место выехал экипаж ГИБДД

На место выехал экипаж ГИБДД

В начале месяца огромная пробка сковала Коммунальный мост из-за дорожных работ. Заторы образовались из-за того, что дорогу в этом месте сузили для строительства пешеходного перехода

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КОММЕНТАРИИ (20)

color
4 фев 2020 в 11:54

Опять какая тетка за рулем виновата?

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4 фев 2020 в 11:49

Опять водятлы балуются и устраивают разборки.А виноваты у них опять мэрия и больной сустав 😁

Фото пользователя
4 фев 2020 в 11:47

Не плохо ещё минус 5 прулей...