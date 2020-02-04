Профессиональный хоккеист из Новосибирска выплатил алименты сыну после запрета на выезд за границу

Профессиональный хоккеист из Новосибирска полгода не выплачивал алименты своему сыну. Его задолженность составила 75 тысяч рублей и могла помешать игровой карьере

Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области. Там рассказали, что в конце прошлого года в отдел судебных приставов Калининского района поступило решение суда о взыскании алиментов за предыдущие полгода:

— В результате произведенного судебным приставом расчета задолженность неплательщика по алиментам составила порядка 75 тысяч рублей. В рамках исполнительных действий судебный пристав-исполнитель осуществил выход по адресу проживания должника, указанного в исполнительном документе. Самого мужчины дома не оказалось, однако благодаря соседям удалось получить информацию о его номере телефона, а также о его месте работы. Выяснилось, что парень является профессиональным хоккеистом, часто играет за рубежом, поэтому застать его дома практически невозможно. На телефонные звонки должник не отвечал, тогда судебный пристав попытался выйти на контакт с неплательщиком по WhatsApp — должник откликнулся, — говорится в сообщении приставов.