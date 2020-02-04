Новосибирцы встретили утро вторника в 10-балльных пробках

Новосибирск сегодня утром 4 февраля сковали десятибалльные пробки — такие показатели выдал сервис 2ГИС.
«Яндекс.Пробки» оценили дорожную ситуация в 9 баллов.
На левом берегу движение практически встало на улицах Немировича-Данченко, проспекте Карла Маркса, Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, Троллейной, Хилокской и Петухова. Кроме того, затруднено движение на дамбе ГЭСа.
На правом берегу стоят Большевистская, Добролюбова, Никитина, Танковая и Русская.
Пробки — постоянная проблема Новосибирска, особенно зимой. На прошлой неделе новосибирские автомобилисты тоже застряли в десятибалльных пробках. Тогда передвижение по городу на транспорте осложняли снег и многочисленные ДТП.