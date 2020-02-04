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Дороги и транспорт

Новосибирцы встретили утро вторника в 10-балльных пробках

Снегопад и аварии затрудняют движение

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Движение затруднено и на левом, и на правом берегу&nbsp;

Движение затруднено и на левом, и на правом берегу 

Новосибирск сегодня утром 4 февраля сковали десятибалльные пробки — такие показатели выдал сервис 2ГИС. 

Сервис 2ГИС оценивает дорожную ситуацию на 10 баллов

Сервис 2ГИС оценивает дорожную ситуацию на 10 баллов

«Яндекс.Пробки» оценили дорожную ситуация в 9 баллов. 

На левом берегу движение практически встало на улицах Немировича-Данченко, проспекте Карла Маркса, Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, Троллейной, Хилокской и Петухова. Кроме того, затруднено движение на дамбе ГЭСа. 

На правом берегу стоят Большевистская, Добролюбова, Никитина, Танковая и Русская. 

Пробки — постоянная проблема Новосибирска, особенно зимой. На прошлой неделе новосибирские автомобилисты тоже застряли в десятибалльных пробках. Тогда передвижение по городу на транспорте осложняли снег и многочисленные ДТП.

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пробкидтпснег
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КОММЕНТАРИИ (18)

Гость
4 фев 2020 в 09:20

Зачем нам новости про левый берег? Это же не Новосибирск ..!

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4 фев 2020 в 09:23

пробки это следствие, а проблема в том, что половина "водителей" по тем или иным причинам не способна управлять автомобилем.

4 фев 2020 в 09:21

Как объяснить балбесам,что если не уверен не можешь,или боишься,не садись за руль,не мешай другим.