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Происшествия

В районе клиники Мешалкина массовая авария: столкнулись 4 машины

Собралась большая пробка

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В аварии никто не пострадал

В аварии никто не пострадал

Утром 4 февраля в Советском районе Новосибирска на Бердском шоссе столкнулись 4 машины. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного 112 в 8:21.

— Бердское шоссе, недалеко от клиники Мешалкина 4 машины: Kia, Mitsubishi, Nissan и грузовичок Nissan. Пострадавших нет, — рассказали очевидцы дежурному.

По данным сервиса 2ГИС, на месте аварии собралась пробка. Затруднен проезд в обе стороны. Кроме того, замедлилось движение по улице Балтийской. 

Два дня назад на проспекте Маркса машина сбила пешехода. После этого второй автомобиль наехал на него ещё раз.

— Водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигался по проспекту Карла Маркса со стороны улицы Лыщинского по направлению к улице Геодезической и напротив указанного дома совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу. После этого второй участник ДТП, двигавшийся в попутном направлении водитель Toyota Mark II, тоже совершил наезд на данного пешехода, — рассказала корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места столкновения, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

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КОММЕНТАРИИ (13)

бабушка
4 фев 2020 в 09:04

Куда в такую рань едут?

Фото пользователя
4 фев 2020 в 09:04

Доездились голубчики? Говорила же пользуйтесь метро.

Фото пользователя
4 фев 2020 в 09:08

Со второй полосы на АЗС дамочка заезжала.