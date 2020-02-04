В районе клиники Мешалкина массовая авария: столкнулись 4 машины

Утром 4 февраля в Советском районе Новосибирска на Бердском шоссе столкнулись 4 машины. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного 112 в 8:21.
— Бердское шоссе, недалеко от клиники Мешалкина 4 машины: Kia, Mitsubishi, Nissan и грузовичок Nissan. Пострадавших нет, — рассказали очевидцы дежурному.
По данным сервиса 2ГИС, на месте аварии собралась пробка. Затруднен проезд в обе стороны. Кроме того, замедлилось движение по улице Балтийской.
Два дня назад на проспекте Маркса машина сбила пешехода. После этого второй автомобиль наехал на него ещё раз.
— Водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигался по проспекту Карла Маркса со стороны улицы Лыщинского по направлению к улице Геодезической и напротив указанного дома совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу. После этого второй участник ДТП, двигавшийся в попутном направлении водитель Toyota Mark II, тоже совершил наезд на данного пешехода, — рассказала корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.
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