В районе клиники Мешалкина массовая авария: столкнулись 4 машины

В аварии никто не пострадал

Утром 4 февраля в Советском районе Новосибирска на Бердском шоссе столкнулись 4 машины. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного 112 в 8:21.

— Бердское шоссе, недалеко от клиники Мешалкина 4 машины: Kia, Mitsubishi, Nissan и грузовичок Nissan. Пострадавших нет, — рассказали очевидцы дежурному.

По данным сервиса 2ГИС, на месте аварии собралась пробка. Затруднен проезд в обе стороны. Кроме того, замедлилось движение по улице Балтийской.

Два дня назад на проспекте Маркса машина сбила пешехода. После этого второй автомобиль наехал на него ещё раз.