Девушки рассказали, что планируют устроить концерт в Китае и надеются, что им не помещает коронавирус Фото: vk.com / silenzium

Известная новосибирская группа Silenzium дала интервью бразильскому журналу Artium. Об этом участницы группы сообщили на официальной странице группы «ВКонтакте».

Интервью вышло поздно ночью 3 февраля, в нем приняли участие три скрипачки: Наталья Григорьева, Мила Ройсс и Вероника Какышева. Девушки вспомнили историю создания группы и перечислили стили музыки, которые им нравятся. Скрипачки также рассказали, как они придумывают костюмы и танцы для выступлений. Кроме того, основатель группы Наталья Григорьева поделилась своем мнением о коммунизме, а Вероника Какышева рассказала о любви к природе.

На вопрос о концертах в других странах девушки ответили, что сейчас ведут переговоры с Китаем и надеются, что их планам не помешает коронавирус.

Интервью с сибирячками стоит на главной странице сайта Фото: revistaartium.com.br