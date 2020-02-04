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Страна и мир

Скрипачки из Новосибирска дали интервью бразильскому журналу — о музыке, коммунизме и коронавирусе

В интервью приняли участие три скрипачки: Наталья Григорьева, Мила Ройсс и Вероника Какышева

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Девушки рассказали, что планируют устроить концерт в Китае и надеются, что им не помещает коронавирус

Девушки рассказали, что планируют устроить концерт в Китае и надеются, что им не помещает коронавирус

Известная новосибирская группа Silenzium дала интервью бразильскому журналу Artium. Об этом участницы группы сообщили на официальной странице группы «ВКонтакте».

Интервью вышло поздно ночью 3 февраля, в нем приняли участие три скрипачки: Наталья Григорьева, Мила Ройсс и Вероника Какышева. 

Девушки вспомнили историю создания группы и перечислили стили музыки, которые им нравятся. Скрипачки также рассказали, как они придумывают костюмы и танцы для выступлений. Кроме того, основатель группы Наталья Григорьева поделилась своем мнением о коммунизме, а Вероника Какышева рассказала о любви к природе. 

На вопрос о концертах в других странах девушки ответили, что сейчас ведут переговоры с Китаем и надеются, что их планам не помешает коронавирус. 

Интервью с сибирячками стоит на главной странице сайта

Интервью с сибирячками стоит на главной странице сайта

В декабре струнное трио выпустило новый клип: скрипачки сыграли кавер на композицию «Шторм» Вивальди. 

«Мы хотим показать женщину как стихию, её природу, живое естество и красоту. Композиция у нас в репертуаре 15 лет и самая популярная, а клипа до сих пор нет», — рассказала тогда корреспонденту НГС лидер группы Silenzium Наталья Григорьева.

В апреле трио представило новый видеоклип — скрипачки сыграли кавер на композицию Enjoy the Silence британского коллектива Depeche Mode. 

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КОММЕНТАРИИ (14)

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4 фев 2020 в 08:33

О музыке, ладно, но наши скрипачки авторитеты в обрасти политэкономии и вирусологии?

Гость
4 фев 2020 в 08:27

И кузнечик вдруг запиликает на скрипке.

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4 фев 2020 в 08:27

Не рекомендовала бы ехать в Китай да и не выпустит их никто, границу ведь закрыли.