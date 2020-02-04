Известная новосибирская группа Silenzium дала интервью бразильскому журналу Artium. Об этом участницы группы сообщили на официальной странице группы «ВКонтакте».
Интервью вышло поздно ночью 3 февраля, в нем приняли участие три скрипачки: Наталья Григорьева, Мила Ройсс и Вероника Какышева.
Девушки вспомнили историю создания группы и перечислили стили музыки, которые им нравятся. Скрипачки также рассказали, как они придумывают костюмы и танцы для выступлений. Кроме того, основатель группы Наталья Григорьева поделилась своем мнением о коммунизме, а Вероника Какышева рассказала о любви к природе.
На вопрос о концертах в других странах девушки ответили, что сейчас ведут переговоры с Китаем и надеются, что их планам не помешает коронавирус.
В декабре струнное трио выпустило новый клип: скрипачки сыграли кавер на композицию «Шторм» Вивальди.
«Мы хотим показать женщину как стихию, её природу, живое естество и красоту. Композиция у нас в репертуаре 15 лет и самая популярная, а клипа до сих пор нет», — рассказала тогда корреспонденту НГС лидер группы Silenzium Наталья Григорьева.
В апреле трио представило новый видеоклип — скрипачки сыграли кавер на композицию Enjoy the Silence британского коллектива Depeche Mode.