Писатель из Новосибирска выпустил книгу добрых рассказов без мата

— «Чарли» (первая книга. — Прим. ред. ) очень хорошо стартовал. Когда книгу выпустили первым тиражом, сразу раскупили две трети книг. Для издательства это был классный показатель. Он в каком-то рейтинге в Крыму был на первом месте по продажам. Объяснило это издательство тем, что очень много людей поехало отдыхать, и на пляже мои короткие рассказы им, наверное, было по приколу, — рассказал корреспонденту НГС писатель. — И тогда, сразу после выхода «Чарли», меня спросили про вторую. И я насобирал [рассказов]. Я уже примерно понимал минусы первой книги и старался их избежать. Выбрал другую модель построения. И вообще практически никаких проблем не было. Я уже в июне знал, что будет вторая книга. Причём она должна была выйти в октябре, мы её уже собрали. Но из-за того, что издательство было загружено, её перенесли. И это хорошо, потому что в Новый год было трудно конкурировать.

По словам Александра, к составлению новой книге он подошёл, учитывая минусы прошлой. Так, в новом сборнике нет нецензурной лексики, поэтому его рейтинг 16+, а не 18+, как было с «Чарли».

— Когда издательство прислало первый экземпляр «Чарли», я пошёл к маме. Говорю: «Мама, твой сын не только математик, но ещё и писатель». Она не знала, что я пишу. Она открыла оглавление и увидела название рассказа, в котором был мат. И тогда она спросила, видело ли издательство то, что я написал? Мне так стыдно стало. Я пересмотрел своё поведение и понял, что надо от мата отходить. И ещё я понял, что одни из самых сильных рассказов, которые есть в книге, они очень трогательные, и там мат не нужен, — объясняет автор.

Александр Бессонов начал писать первые рассказы почти два года назад. Для этого он начал вставать на час раньше каждый день, чтобы уделять время творчеству. Вторая книга «Добрее» вышла тиражом 1500 экземпляров. На данный момент не продано всего 13 штук. Сборник можно найти почти во всех книжных интернет-магазинах.