Минобрнауки также открестилось от трагедии в Академгородке, где погибла девушка. Публикуем их ответ

Фотографии с места ЧП, сделанные 2 февраля Фото: Александр Ощепков

У обрушившейся под тяжестью снега постройки в Академгородке нет владельцев. Такой вывод можно сделать из заявлений Минобрнауки, СО РАН и прокуратуры. Ранее прокуратура сообщила, что здание, где произошла трагедия, «принадлежало на праве хозяйственного ведения ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН и использовалось предприятием в качестве хозяйственной постройки». После публикации этой информации СО РАН открестилось от помещения, разослав по СМИ пресс-релиз, что Сибирское отделение Российской академии наук «избавилось от здания в декабре» — его передали на баланс Министерства образования и науки.

В Минобрнауки на запрос НГС с просьбой прокомментировать, кто курировал здание и почему с крыши не чистили снег, также открестились от помещения, заявив, что они приняли на баланс капитальное здание, но не пристройку к нему — в акте-приеме передачи, указано в ответе, не было никакой пристройки к зданию (а именно она и обрушилась). — Объект «Здание вспомогательное (склад строительных материалов)», расположенный по адресу: город Новосибирск, ул. Бульвар Молодёжи, 36 корпус 1, площадью 777,6 квадратных метров, в соответствии с распоряжением ТУ Росимущества в Новосибирской области от 04.10.2019 № 681-р изъят из оперативного управления СО РАН и закреплён на праве хозяйственного ведения за ФГУП «ЖКХ ННЦ». Акт приёма-передачи утверждён руководителем ТУ Росимущества 31.10.2019. В данном акте приёма-передачи отсутствует информация о наличии третьих лиц в здании и о наличии пристройки к зданию. Регистрация права хозяйственного ведения осуществлена ФГУП «ЖКХ ННЦ» от 10.12.2019, — прокомментировали в Сибирском территориальном управлении Минобрнауки России.



В пресс-службе Минобрнауки добавили, что после принятия объекта в хозяйственное ведение он был отключён от теплоснабжения и электроснабжения, также ФГУП «ЖКХ ННЦ» ограничил доступ в здание третьих лиц. Договоры аренды ни с кем не заключались.

— Обрушившаяся пристройка была возведена без соответствующей разрешительной документации и предприятием по акту приёма-передачи не принималась. Правоустанавливающие на документы на пристройку отсутствуют, — уверяют в пресс-службе ведомства.

Сегодня организатора вечеринки Антона Шматова, во время которой рухнула крыша в Академгородке, отправили под домашний арест. А его ещё одного организатора, который пришёл поддержать Шматова, задержали в зале суда. С кем молодые люди заключали договор аренды для проведения вечеринки и кто все-таки возвел эту пристройку к зданию — предыдущие арендаторы (ранее здание неоднократно арендовали под кафе и бары) или кто-то из экс-владельцев, — по-прежнему непонятно. Во время допроса в суде Антон Шматов очень эмоционально отвечал на вопросы своего адвоката и в том числе заявил, что представители здания при заключении договора аренды не предупреждали их, что с крыши нужно убрать снег. Расшифровку его допроса читайте тут.