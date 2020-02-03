Обыграли в овертайме: хоккейная «Сибирь» победила екатеринбургский «Автомобилист»

Хоккей 3 фев 2020 в 22:57

Очередной очень напряженный и неровный матч.В первом периоде хоккеисты Сибири переигрывали Авто,а вот второй начисто выиграли екатеринбуржцы,да и в третьем поддавливали.В ОТ опять преимущество Сибири, имели два 100% шанса забить,но... Честно говоря, после этого подумалось,что сработает старая примета - не забиваешь сам,значит забьют тебе,тем более что молодой вратарь Авто Галкин явно поймал кураж и тащил казалось все,плюс у соперника на буллитах такие мастера как Доус и Дацюк. Но Руохомаа исправился за нереализованный выход 1 в 1 в ОТ,а Сяттери отбил все 5,плюс штанги помогли.Оказывается не только Красиков здорово отражает буллиты в Сибири.Удача на нашей стороне оказалась в этом матче,но без толики везения выиграть у сильных команд очень непросто,ну и старая истина - везет тому,кто сам везет.