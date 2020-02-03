Обыграли в овертайме: хоккейная «Сибирь» победила екатеринбургский «Автомобилист»

Вечером в понедельник, 3 февраля, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» победил екатеринбургский «Автомобилист». Игра закончилась со счетом 3:2.
Первую шайбу в ворота соперников на 7-й минуте забил новосибирский защитник Юрки Йокипакка. Спустя три минуты гости забили ответный гол. Однако в конце первого периода хоккеисты «Сибири» забросили третью шайбу.
В третьем периоде нападающий «Автомобилиста» Джефф Плэтт сумел сравнять счёт.
Итог игры решился в серии послематчевых буллитов, где победную шайбу забил нападающий «Сибири» Микаэль Руохомаа.
Предыдущая игра «Сибири» — против минского «Динамо» — прошла в минувшую субботу. 1 февраля. Тогда новосибирцам удалось обыграть соперников, матч закончился со счётом 3:2.
Следующая встреча состоится только 11 февраля. «Сибирь» сыграет против команды из Пекина.