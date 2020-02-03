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Обыграли в овертайме: хоккейная «Сибирь» победила екатеринбургский «Автомобилист»

Игра закончилась со счётом 3:2

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Игра проходила в ЛДС «Сибирь»

Игра проходила в ЛДС «Сибирь»

Вечером в понедельник, 3 февраля, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» победил екатеринбургский «Автомобилист». Игра закончилась со счетом 3:2.

Первую шайбу в ворота соперников на 7-й минуте забил новосибирский защитник Юрки Йокипакка. Спустя три минуты гости забили ответный гол. Однако в конце первого периода хоккеисты «Сибири» забросили третью шайбу.

Новосибирцы открыли счёт на седьмой минуте

Новосибирцы открыли счёт на седьмой минуте

В третьем периоде нападающий «Автомобилиста» Джефф Плэтт сумел сравнять счёт.

Ответную шайбу гости забили спустя три минуты

Ответную шайбу гости забили спустя три минуты

Итог игры решился в серии послематчевых буллитов, где победную шайбу забил нападающий «Сибири» Микаэль Руохомаа.

В третьем периоде «Авттомобилист» сравнял счёт

В третьем периоде «Авттомобилист» сравнял счёт

Предыдущая игра «Сибири» — против минского «Динамо» — прошла в минувшую субботу. 1 февраля. Тогда новосибирцам удалось обыграть соперников, матч закончился со счётом 3:2.

Исход игры решился в серии послематчевых буллитов

Исход игры решился в серии послематчевых буллитов

В овертайме гости не смогли забить в ворота «Сибири»

В овертайме гости не смогли забить в ворота «Сибири»

Решающее очко новосибирской команде принёс финский нападающий&nbsp;Микаэль Руохомаа

Решающее очко новосибирской команде принёс финский нападающий Микаэль Руохомаа

Следующая встреча состоится только 11 февраля. «Сибирь» сыграет против команды из Пекина.

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хоккейХК Сибирь
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КОММЕНТАРИИ (7)

Хоккей
3 фев 2020 в 22:57

Очередной очень напряженный и неровный матч.В первом периоде хоккеисты Сибири переигрывали Авто,а вот второй начисто выиграли екатеринбуржцы,да и в третьем поддавливали.В ОТ опять преимущество Сибири, имели два 100% шанса забить,но... Честно говоря, после этого подумалось,что сработает старая примета - не забиваешь сам,значит забьют тебе,тем более что молодой вратарь Авто Галкин явно поймал кураж и тащил казалось все,плюс у соперника на буллитах такие мастера как Доус и Дацюк. Но Руохомаа исправился за нереализованный выход 1 в 1 в ОТ,а Сяттери отбил все 5,плюс штанги помогли.Оказывается не только Красиков здорово отражает буллиты в Сибири.Удача на нашей стороне оказалась в этом матче,но без толики везения выиграть у сильных команд очень непросто,ну и старая истина - везет тому,кто сам везет.

asd
3 фев 2020 в 22:42

Первую шайбу в ворота соперников на 7-й минуте забил новосибирский защитник Юрки Йокипакка. Спустя три минуты гости забили ответный гол. Однако в конце первого периода хоккеисты «Сибири» забросили третью шайбу.

Что за бред написан?😭

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3 фев 2020 в 22:51

И фсиравно...Автоооо - чемпиооон!!!😁👍