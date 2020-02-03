Поправки Путина в Конституцию поддержали 80% россиян: вот самые популярные

Внести поправки в Конституцию президент предложил 15 января Фото: Илья Бархатов / 74.RU

Всероссийский центр изучения общественного мнения подвел итоги опроса россиян об отношении к поправкам в Конституцию, которые анонсировал Владимир Путин во время своего послания Федеральному Собранию. По данным ВЦИОМ, важным внесение предложенных изменений считают 79% россиян, чаще об этом говорят жители городов-миллионников.

Самой популярной поправкой стало предложение закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума — его поддержали 90% россиян.



Одобрение получило и предложение внести изменения в критерии кандидата на должность президента и увеличить для будущего главы государства ценз на проживание в стране до 25 лет — его поддержали 87% респондентов. А вот внесение запрета на иностранное гражданство для депутатов Госдумы, сенаторов и муниципальных служащих поддержали только 68%.

— Предложение наделить Конституционный суд функцией проверки законопроектов по запросу президента на соответствие Конституции воспринял положительно 81% процент россиян. Отрицательное отношение к этой идее выразили 14%, — сообщили эксперты ВЦИОМ.

66% опрошенных выступили за назначение президентом глав министерств, ведомств и прокуроров регионов и одобрили предложение убрать слово «подряд» из запрета одному человеку занимать пост президента более двух сроков. По данным ВЦИОМ, зафиксировать приоритет российской Конституции над международными договорами хотят 63% россиян. Также большинство выступило за расширение полномочий Совфеда и наделение Госдумы правом утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров.

