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Политика

Поправки Путина в Конституцию поддержали 80% россиян: вот самые популярные

Итоги опроса подвел Всероссийский центр изучения общественного мнения

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Внести поправки в Конституцию президент предложил 15 января

Внести поправки в Конституцию президент предложил 15 января

Всероссийский центр изучения общественного мнения подвел итоги опроса россиян об отношении к поправкам в Конституцию, которые анонсировал Владимир Путин во время своего послания Федеральному Собранию. По данным ВЦИОМ, важным внесение предложенных изменений считают 79% россиян, чаще об этом говорят жители городов-миллионников.

Самой популярной поправкой стало предложение закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума — его поддержали 90% россиян.

Одобрение получило и предложение внести изменения в критерии кандидата на должность президента и увеличить для будущего главы государства ценз на проживание в стране до 25 лет — его поддержали 87% респондентов. А вот внесение запрета на иностранное гражданство для депутатов Госдумы, сенаторов и муниципальных служащих поддержали только 68%.

— Предложение наделить Конституционный суд функцией проверки законопроектов по запросу президента на соответствие Конституции воспринял положительно 81% процент россиян. Отрицательное отношение к этой идее выразили 14%, — сообщили эксперты ВЦИОМ.

66% опрошенных выступили за назначение президентом глав министерств, ведомств и прокуроров регионов и одобрили предложение убрать слово «подряд» из запрета одному человеку занимать пост президента более двух сроков. По данным ВЦИОМ, зафиксировать приоритет российской Конституции над международными договорами хотят 63% россиян. Также большинство выступило за расширение полномочий Совфеда и наделение Госдумы правом утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров.

Внести изменения в Конституцию президент предложил 15 января во время своего ежегодного послания Федеральному Собранию. Тогда же он заявил о том, что уже с этого года появятся материнский капитал и новое пособие на детей до 7 лет. Подробнее о главных тезисах Владимира Путина можно прочитать в нашем материале.

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Владимир ПутинКонституция РФпослание президента
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КОММЕНТАРИИ (20)

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3 фев 2020 в 21:55

Собственно, так и предполагалось. Сами поправки вполне разумные, я вообще не вижу, почему такой сыр-бор вокруг этого. В США Конституцию много раз правили, там куча поправок, чем это повредило? Тем более народ потом проголосует по этим поправкам на референдуме

Тимур и Ко
3 фев 2020 в 21:56

Еще когда была та речь было понятно, что люди поддержут. Ни чего сверхъестественного же не предлогалось.

Фото пользователя
3 фев 2020 в 21:54

Приличный процент однако. Но мне интересно, что не устройство остальных? Нормальные ведь предложения.