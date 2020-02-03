В Новосибирске задержали ещё одного организатора гаражной вечеринки в Академгородке

Следователи изначально заявляли, что точное количество подозреваемых ещё не определено

В Новосибирске задержали второго подозреваемого по делу об обрушении крыши во время вечеринки в Академгородке — его вывели прямо из здания Советского районного суда.



— Двое мужчин в масках вывели его, посадили в машину и увезли, — рассказал корреспонденту НГС источник.

Произошло это, по его словам, уже после окончания суда над Антоном Шматовым — организатором вечеринки, которого отправили сегодня на два месяца под домашний арест. Предположительно, второй организатор гараж-пати пришел поддержать его на судебном процессе.