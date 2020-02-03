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Криминал Обрушение крыши в Академгородке

В Новосибирске задержали ещё одного организатора гаражной вечеринки в Академгородке

Его взяли под стражу прямо в здании Советского районного суда, куда он пришел поддержать своего напарника

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Следователи изначально заявляли, что точное количество подозреваемых ещё не определено

Следователи изначально заявляли, что точное количество подозреваемых ещё не определено

В Новосибирске задержали второго подозреваемого по делу об обрушении крыши во время вечеринки в Академгородке — его вывели прямо из здания Советского районного суда.

— Двое мужчин в масках вывели его, посадили в машину и увезли, — рассказал корреспонденту НГС источник.

Произошло это, по его словам, уже после окончания суда над Антоном Шматовым — организатором вечеринки, которого отправили сегодня на два месяца под домашний арест. Предположительно, второй организатор гараж-пати пришел поддержать его на судебном процессе.

Журналисты НГС вели онлайн-трансляцию с суда над Шматовым. Во время заседания стало известно, что дома у него нашли марихуану. В итоге судья решила вместо СИЗО отправить его под домашний арест.

На суде Антон Шматов очень эмоционально отвечал на вопросы своего адвоката и кратко рассказал, что произошло в тот трагический день и как вытаскивал из-под завалов собственного брата. Дословную расшифровку читайте тут.

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обрушение крышиАкадемгородокзадержание
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КОММЕНТАРИИ (28)

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3 фев 2020 в 18:57

Гаражные вечеринки - это новые забавы для тех, у кого богатые родители? Не слышала такого даже слова, до публикации этой.

С Богаткова
3 фев 2020 в 19:06

Всегда устраиваю корпоративы для своих сотрудников в гараже. Покупаю самой дешевой водки, а на закуску пару лещей. Теперь буду говорить что у нас гаражная вечеринка

cerb
3 фев 2020 в 19:00

..и он уже заранее плакал, да?