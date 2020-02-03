В Новосибирске задержали ещё одного организатора гаражной вечеринки в Академгородке

В Новосибирске задержали второго подозреваемого по делу об обрушении крыши во время вечеринки в Академгородке — его вывели прямо из здания Советского районного суда.
— Двое мужчин в масках вывели его, посадили в машину и увезли, — рассказал корреспонденту НГС источник.
Произошло это, по его словам, уже после окончания суда над Антоном Шматовым — организатором вечеринки, которого отправили сегодня на два месяца под домашний арест. Предположительно, второй организатор гараж-пати пришел поддержать его на судебном процессе.
Журналисты НГС вели онлайн-трансляцию с суда над Шматовым. Во время заседания стало известно, что дома у него нашли марихуану. В итоге судья решила вместо СИЗО отправить его под домашний арест.
На суде Антон Шматов очень эмоционально отвечал на вопросы своего адвоката и кратко рассказал, что произошло в тот трагический день и как вытаскивал из-под завалов собственного брата. Дословную расшифровку читайте тут.