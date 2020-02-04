Опыт не учит: вспоминаем пять крыш, которые рухнули в Новосибирске до трагедии в Академгородке

После трагедии в Академгородке вспоминаем, когда ещё в Новосибирске крыши обваливались из-за снега Фото: Александр Ощепков

Ночью 2 февраля в новосибирском Академгородке обрушилась крыша здания, в котором проходила вечеринка. Под завалы попали пять человек, одна девушка погибла. Трагедия произошла из-за того, что на крыше скопилось много снега, тяжести которого конструкция не выдержала.

Это уже не первый случай в Новосибирске, во время которого в здании рухнула крыша. Сегодня мы вспоминаем похожие происшествия, у которых были разные последствия, в том числе и трагичные. Крыша дома на улице Народной На прошлой неделе, 29 января, просела кровля дома на улице Народной, 31/1. Шифер провалился внутрь дома. В МЧС подтвердили, что это произошло, вероятнее всего, из-за снега.



Обвалившаяся крыша на Народной, 31/1 Фото: читатель НГС

— Несколько листов шифера просели, скорее всего, из-за снеговой нагрузки. На место прибыли коммунальные службы и убрали снег. В настоящий момент, насколько нам известно, крышу временно затянули баннером, а завтра восстановят кровельный материал. Никто не пострадал, коммуникации жилого многоквартирного дома не нарушены, жизнеобеспечение данного дома ничему не угрожает, — рассказывал на прошлой неделе руководитель пресс-службы МЧС Павел Винаков.

В управляющей компании «Регион» сообщили, что обрушение произошло из-за общей нагрузки, а не только из-за снега.

— Вчера МЧС приезжали, слой снега составил меньше 30 см, что считается нормой. Мы приехали сразу после звонка, минут через 10–15. Убрали снег, разобрали всё, что сложилось, затянули баннером, но не стали беспокоить жителей шумом, а сегодня уже с семи утра на месте работают 15 человек. Почти восстановили стропильную часть, делаем обрешетку, потом по ней будем выкладывать шифер. К полуночи можем закончить, — рассказал директор УК «Регион» Алексей Марченко.



Жители предполагали, что крыша могла упасть из-за некачественного ремонта, который сделали в 2007 году. Пока неизвестно, кто будет оплачивать ремонт. Возможно, расходы понесут сами жильцы.

Трагедия в конном клубе «Аллюр»

Незадолго до этого, 20 января, НГС вспоминал трагедию 2017 года, когда в бердском конном клубе «Аллюр» обрушилась крыша.



Из-за снега было сложно разбирать обломки Фото: Густаво Зырянов

О происшествии сообщили в МЧС 19 января 2017 года в 18:00. Позже следователи установили, что крыша упала на головы людей в 17:15. Четыре человека выбрались из-под завалов самостоятельно. После 20:00 спасатели вытащили двух девушек и мужчину. 46-летний тренер Вячеслав Базюра и 15-летняя спортсменка Анастасия Андреева умерли по дороге в больницу. Также погибли три лошади.

Руководителя клуба Римму Воротникову и её мужа Игоря допрашивали в административном здании клуба. Представитель Следственного комитета на месте трагедии заявил, что манеж построили самовольно.

Разбор завалов завершили в 23:30. На месте остались работать следователи.

Спустя почти два года суд вынес приговор владельцу клуба Игорю Воротникову. Мужчину судили за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Воротников получил 3 года условно с испытательным сроком 2 года.



Владелец клуба получил условный срок Фото: youtube.com, телеканал ОТС

— Хочу принести извинения семьям погибших и сказать, что я чувствую свою вину за случившееся, готов оказывать помощь пострадавшим и понести наказание, которое суд мне вынесет… Я считаю себя виновным, но не понимаю, какие именно мои действия или бездействие к этому привели. Я считал, что принимаю все меры для обеспечения безопасности, — говорил мужчина в январе 2017 года.

Одна из пострадавших, Анна, перенесла три операции, прежде чем вернуться в конный спорт.

Обрушение крыши на улице Планировочной

В конце января 2017 года потолок обрушился в доме на улице Планировочной, 36. Жительницу чуть не задело обломками. За год до этого на потолке обнаружили протечку, а летом управляющая компания сделала ремонт, но из-за него ситуация только усугубилась. Галина Шарикова, жившая в квартире, рассказывала, что с крыши практически не скидывали снег, поэтому там накопился почти полуметровый слой льда.



Жительница квартиры была совсем рядом с местом обрушения Фото: Вероника Грибукова

— В связи с тем, что квартира у нас теплая, я окна постоянно открывала. Видно, тепло шло, и образовывалась, и образовывалась эта наледь — описала тогда ситуацию Галина.



После потепления в декабре потолки в квартире начали сильно течь, это продолжалось всю зиму. 22 февраля муж женщины и плотник из ЖЭУ постелили на крыше полиэтиленовую плёнку. Но это не помогло, и 28 февраля потолок в зале обрушился рядом с женщиной, которая сидела за компьютером.

После этого работники ЖЭУ снова натянули на крышу плёнку и начали растапливать лёд.

— Мы будем периодически отчерпывать воду из целлофана, то есть постараемся больше уже не допустить такого, чтобы дальше обрушение продолжилось, — сообщила начальник ЖЭУ-24 Наталья Мякишева.

В ЖЭУ также пообещали подготовить гарантийное письмо о том, что оно отремонтирует кровлю и сделает в квартире ремонт.

Снег на улице Богдана Хмельницкого

Снег начали чистить после того, как крыша обвалилась Фото: читатель НГС

В том же феврале крыша обрушалась под тяжестью снега на улице Богдана Хмельницкого, 62. Об этом рассказала женщина из дома напротив.

— Шли мимо и увидели, что люди только начали сбрасывать снег. Половина крыши рухнула. Ни разу за всю зиму с этой крыши снег не скидывали в этом году. Сосульки сбивали, и всё, — говорила тогда свидетельница.

