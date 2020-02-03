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Криминал Обрушение крыши в Академгородке

«Там был мой брат»: расшифровка эмоционального допроса на суде организатора смертельной вечеринки

Антон Шматов проведёт два месяца под домашним арестом

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Кирилл Шматов признался на суде, что сильно раскаивается в произошедшем&nbsp;

Кирилл Шматов признался на суде, что сильно раскаивается в произошедшем 

Организатор вечеринки в Академгородке, во время которой рухнула крыша, два месяца проведет под домашним арестом. На сегодняшнем суде по избранию меры пресечения Антон Шматов очень эмоционально отвечал на вопросы своего адвоката и кратко рассказал, что произошло в тот трагический день и как вытаскивал из-под завалов собственного брата.

Приводим расшифровку его речи на суде. Вопросы задавала адвокат. 

— Намерен сотрудничать со следствием. Намерен сотрудничать. Искренне раскаиваюсь в содеянном. И сочувствую утрате... Людей. Простите. Прошу более мягкую меру пресечения.

— Готовы ли вы предпринимать меры, чтобы каким-то образом загладить вред, который был причинен в результате происшествия?

— Однозначно, да, любые меры, которые могут быть выполнены.

— Скрываться не намерены?

— Не намерен.

— По первому вызову следствия являться готовы?

— Однозначно, да.

— Ваш род деятельности профессиональной как-то связан с организацией развлекательных мероприятий?

— Нет, не связан. Это хобби. Не источник дохода.

— Когда вы договаривались по использованию помещения для организации этого развлекательного мероприятия, вы могли предполагать, что вообще конструкция не выдержит снежный покров?

— Совершенно нет.

— Когда вы организовывали это развлекательное мероприятие, то лица, которые предоставляли помещение, заверяли вас, что с помещением всё нормально, что оно пригодно для такого рода деятельности?

— В целом, да. Они даже упоминали о том, что раньше там было кафе и там уже проводились такого рода мероприятия. Я лично знаю, что так действительно было.

— Представители собственника каким-то образом подготавливали данное заведение к проведению мероприятия, оказывали вам какое-то содействие?

— Да, они провели в здание электричество, установили щиток.

— О необходимости убрать снег вам говорили?

— Лично нам никто ничего не говорил. Нам даже в голову это не пришло.

— Когда всё это случилось, вы оказывали помощь потерпевшим?

— Я с самого начала этого момента отходил только руки погреть. Всё остальное время я помогал, вытаскивал все эти конструкции, которые валились, расчищал снег.

— То есть вы помогали людям выбраться?

— Пытался.

— Может быть, кто-то из ваших знакомых тоже попал в эту ситуацию?

— Там был мой брат.

— Его тоже завалило?

— Завалило. Он мне звонил. Говорил, что любит меня (на этих словах Антон Шматов заплакал. — Прим. ред.). Прощался.

— Брата откопали?

— Откопали. К счастью.

— Опять же, всё-таки, судя по вашему поведению, вы очень раскаиваетесь в том, что произошло, очень сожалеете?

— Безумно.

НГС вёл онлайн-трансляцию из зала суда.

Все материалы о трагедии вы можете прочитать здесь.

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судСоветский район НовосибирскаАкадемгородок
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КОММЕНТАРИИ (79)

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3 фев 2020 в 18:49

Домашний арест не наказание, а оправдывается он потому что не хочет нести ответственности. Детская позиция, хотя инфантилизм это бич нашего времени.

3 фев 2020 в 19:03

— Лично нам никто ничего не говорил. Нам даже в голову это не пришло.А деньги собирать в голову пришло.?!

Гость
3 фев 2020 в 19:04

Ну по хорошему винить его не в чем т.к вина судя по всему на арендодателе, который обязан содержать имущество в надлежащем виде для того для чего он сдает в аренду.