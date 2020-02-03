«Там был мой брат»: расшифровка эмоционального допроса на суде организатора смертельной вечеринки

Кирилл Шматов признался на суде, что сильно раскаивается в произошедшем

Организатор вечеринки в Академгородке, во время которой рухнула крыша , два месяца проведет под домашним арестом. На сегодняшнем суде по избранию меры пресечения Антон Шматов очень эмоционально отвечал на вопросы своего адвоката и кратко рассказал, что произошло в тот трагический день и как вытаскивал из-под завалов собственного брата.

— Намерен сотрудничать со следствием. Намерен сотрудничать. Искренне раскаиваюсь в содеянном. И сочувствую утрате... Людей. Простите. Прошу более мягкую меру пресечения.

— Готовы ли вы предпринимать меры, чтобы каким-то образом загладить вред, который был причинен в результате происшествия?



— Однозначно, да, любые меры, которые могут быть выполнены.



— Скрываться не намерены?



— Не намерен.



— По первому вызову следствия являться готовы?



— Однозначно, да.



— Ваш род деятельности профессиональной как-то связан с организацией развлекательных мероприятий?



— Нет, не связан. Это хобби. Не источник дохода.



— Когда вы договаривались по использованию помещения для организации этого развлекательного мероприятия, вы могли предполагать, что вообще конструкция не выдержит снежный покров?



— Совершенно нет.



— Когда вы организовывали это развлекательное мероприятие, то лица, которые предоставляли помещение, заверяли вас, что с помещением всё нормально, что оно пригодно для такого рода деятельности?



— В целом, да. Они даже упоминали о том, что раньше там было кафе и там уже проводились такого рода мероприятия. Я лично знаю, что так действительно было.



— Представители собственника каким-то образом подготавливали данное заведение к проведению мероприятия, оказывали вам какое-то содействие?

