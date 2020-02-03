«Там был мой брат»: расшифровка эмоционального допроса на суде организатора смертельной вечеринки

Организатор вечеринки в Академгородке, во время которой рухнула крыша, два месяца проведет под домашним арестом. На сегодняшнем суде по избранию меры пресечения Антон Шматов очень эмоционально отвечал на вопросы своего адвоката и кратко рассказал, что произошло в тот трагический день и как вытаскивал из-под завалов собственного брата.
Приводим расшифровку его речи на суде. Вопросы задавала адвокат.
— Намерен сотрудничать со следствием. Намерен сотрудничать. Искренне раскаиваюсь в содеянном. И сочувствую утрате... Людей. Простите. Прошу более мягкую меру пресечения.
— Готовы ли вы предпринимать меры, чтобы каким-то образом загладить вред, который был причинен в результате происшествия?
— Однозначно, да, любые меры, которые могут быть выполнены.
— Скрываться не намерены?
— Не намерен.
— По первому вызову следствия являться готовы?
— Однозначно, да.
— Ваш род деятельности профессиональной как-то связан с организацией развлекательных мероприятий?
— Нет, не связан. Это хобби. Не источник дохода.
— Когда вы договаривались по использованию помещения для организации этого развлекательного мероприятия, вы могли предполагать, что вообще конструкция не выдержит снежный покров?
— Совершенно нет.
— Когда вы организовывали это развлекательное мероприятие, то лица, которые предоставляли помещение, заверяли вас, что с помещением всё нормально, что оно пригодно для такого рода деятельности?
— В целом, да. Они даже упоминали о том, что раньше там было кафе и там уже проводились такого рода мероприятия. Я лично знаю, что так действительно было.
— Представители собственника каким-то образом подготавливали данное заведение к проведению мероприятия, оказывали вам какое-то содействие?
— Да, они провели в здание электричество, установили щиток.
— О необходимости убрать снег вам говорили?
— Лично нам никто ничего не говорил. Нам даже в голову это не пришло.
— Когда всё это случилось, вы оказывали помощь потерпевшим?
— Я с самого начала этого момента отходил только руки погреть. Всё остальное время я помогал, вытаскивал все эти конструкции, которые валились, расчищал снег.
— То есть вы помогали людям выбраться?
— Пытался.
— Может быть, кто-то из ваших знакомых тоже попал в эту ситуацию?
— Там был мой брат.
— Его тоже завалило?
— Завалило. Он мне звонил. Говорил, что любит меня (на этих словах Антон Шматов заплакал. — Прим. ред.). Прощался.
— Брата откопали?
— Откопали. К счастью.
— Опять же, всё-таки, судя по вашему поведению, вы очень раскаиваетесь в том, что произошло, очень сожалеете?
— Безумно.
НГС вёл онлайн-трансляцию из зала суда.
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