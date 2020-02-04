Паучки в сахаре и кровавые глаза: Новосибирск захватывают магазины со странными сладостями

Вся продукция в магазине выложена в бочках в открытом виде Фото: Стас Соколов

В Новосибирске разом заработали сразу несколько магазинов нового формата: они торгуют фигурным мармеладом, который иногда имеет странную форму и непривычные добавки. Предприниматели, которые решили заняться этим бизнесом, говорят, что вдохновились похожими магазинами за границей.



Поскольку набор самого мармелада у торговых точек более или менее одинаков, магазины пытаются выделиться декором помещений Фото: Стас Соколов

В ТРЦ «Галерея Новосибирск» заработал по франшизе большой магазин столичного бренда Piratmarmelad. Торговая точка декорирована в морской тематике, в углу установлена большая фигура осьминога, а сам мармелад уложен в стилизованные бочки.



Часть мармеладок рассчитана на людей с большим запасом чувства юмора Фото: Стас Соколов

Продающийся в магазинах мармелад везут в основном из Испании, Германии, Великобритании и Италии. Производители пытаются произвести впечатление на покупателей не только вкусами, но и экзотической формой продукта. Здесь можно найти сладких червей, змей, пауков, лягушек, «кровавые глаза». Кроме того, в продаже есть мармелад с перцем, солью.



Халяльные сладости из Piratmarmelad Фото: Стас Соколов

Кроме мармелада разной формы и цвета, здесь есть и продукты, рассчитанные на покупателей со специальными требованиями к ингредиентам. Например, есть мармелад, который, как утверждают в магазине, является халяльным (кошерного нет), есть вид, пригодный для веганов (то есть лишенный добавок животного происхождения). Так по крайней мере заверяют в магазине.

Магазин Marmelab занял один из слотов, которые появились в гостинице «Центральная», после того как владелец здания разрезал на площадки поменьше помещение закрывшегося здесь гриль-бара «На углях». Этот магазин меньше, но здесь говорят, что предлагают не меньше 80 видов мармелада и ириса. Владелица Marmelab Александра Лобанова объясняет свое желание открыть магазин тем, что просто любит такой мармелад.

— Мы с мужем любим, всегда охотились за ним в отпуске за границей. А когда забрели в Праге в подобный магазин, то за раз попробовали столько вкусов, сколько не видели в России за всю жизнь, — говорит она.



Сладкие пауки в магазине Marmelab Фото: Стас Соколов

«Мармеладная бухта» открылась на Студенческой, на первом этаже жилого дома на Геодезической. Место не выглядит идеальным для торговли таким несерьезным товаром. Но именно здесь по соседству уже не один год работает магазин «Продукто», который делает ставку на «модную» еду. Неприветливая женщина, которая вышла из подсобки после просьбы позвать руководителя или владельца, разговаривать отказалась. — У нас свои маркетологи. Может, вас конкуренты подослали, — гордо ответила она.

В «Мармеладной бухте» предлагают непривычное сочетание солёной лакрицы Фото: Стас Соколов

Все мармеладные точки открыты местными индивидуальными предпринимателями и не связаны друг с другом. То, что они открылись практически одновременно, они сами считают совпадением. — Думаю, потому что люди стали больше путешествовать, не секрет, что аналогичные магазины популярны в Европе уже много лет, вот потихоньку и до нас добрались, — полагает Александра Лобанова.

Единая цена позволяет набирать в один пакет мармелад из разных бочек Фото: Стас Соколов