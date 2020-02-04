4 февраля вторник
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 5/10
usd 63.91
eur 70.79
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 5/10
usd 63.91
eur 70.79

Все новости

Все новости
Еда

Паучки в сахаре и кровавые глаза: Новосибирск захватывают магазины со странными сладостями

Меньше чем за месяц в городе открылись три большие торговые точки с фигурным мармеладом и карамелью

3 315
24 Обсудить

Поделиться

Вся продукция в магазине выложена в бочках в открытом виде

Вся продукция в магазине выложена в бочках в открытом виде

В Новосибирске разом заработали сразу несколько магазинов нового формата: они торгуют фигурным мармеладом, который иногда имеет странную форму и непривычные добавки. 

Предприниматели, которые решили заняться этим бизнесом, говорят, что вдохновились похожими магазинами за границей. 

Поскольку набор самого мармелада у торговых точек более или менее одинаков, магазины пытаются выделиться декором помещений

Поскольку набор самого мармелада у торговых точек более или менее одинаков, магазины пытаются выделиться декором помещений

В ТРЦ «Галерея Новосибирск» заработал по франшизе большой магазин столичного бренда Piratmarmelad. Торговая точка декорирована в морской тематике, в углу установлена большая фигура осьминога, а сам мармелад уложен в стилизованные бочки. 

Часть мармеладок рассчитана на людей с большим запасом чувства юмора&nbsp;

Часть мармеладок рассчитана на людей с большим запасом чувства юмора 

Продающийся в магазинах мармелад везут в основном из Испании, Германии, Великобритании и Италии. Производители пытаются произвести впечатление на покупателей не только вкусами, но и экзотической формой продукта. Здесь можно найти сладких червей, змей, пауков, лягушек, «кровавые глаза». Кроме того, в продаже есть мармелад с перцем, солью.

Халяльные сладости из&nbsp;Piratmarmelad

Халяльные сладости из Piratmarmelad

Кроме мармелада разной формы и цвета, здесь есть и продукты, рассчитанные на покупателей со специальными требованиями к ингредиентам. Например, есть мармелад, который, как утверждают в магазине, является халяльным (кошерного нет), есть вид, пригодный для веганов (то есть лишенный добавок животного происхождения). Так по крайней мере заверяют в магазине. 

Магазин Marmelab занял один из слотов, которые появились в гостинице «Центральная», после того как владелец здания разрезал на площадки поменьше помещение закрывшегося здесь гриль-бара «На углях». Этот магазин меньше, но здесь говорят, что предлагают не меньше 80 видов мармелада и ириса. 

Владелица Marmelab Александра Лобанова объясняет свое желание открыть магазин тем, что просто любит такой мармелад.

— Мы с мужем любим, всегда охотились за ним в отпуске за границей. А когда забрели в Праге в подобный магазин, то за раз попробовали столько вкусов, сколько не видели в России за всю жизнь, — говорит она.

Сладкие пауки в магазине Marmelab

Сладкие пауки в магазине Marmelab

«Мармеладная бухта» открылась на Студенческой, на первом этаже жилого дома на Геодезической. Место не выглядит идеальным для торговли таким несерьезным товаром. Но именно здесь по соседству уже не один год работает магазин «Продукто», который делает ставку на «модную» еду. Неприветливая женщина, которая вышла из подсобки после просьбы позвать руководителя или владельца, разговаривать отказалась.

— У нас свои маркетологи. Может, вас конкуренты подослали, — гордо ответила она. 

В «Мармеладной бухте» предлагают непривычное сочетание солёной лакрицы

В «Мармеладной бухте» предлагают непривычное сочетание солёной лакрицы

Все мармеладные точки открыты местными индивидуальными предпринимателями и не связаны друг с другом. То, что они открылись практически одновременно, они сами считают совпадением. 

— Думаю, потому что люди стали больше путешествовать, не секрет, что аналогичные магазины популярны в Европе уже много лет, вот потихоньку и до нас добрались, — полагает Александра Лобанова.

Единая цена позволяет набирать в один пакет мармелад из разных бочек

Единая цена позволяет набирать в один пакет мармелад из разных бочек

Сам по себе мягкий мармелад не является для рынка чем-то новым, его продают давно. На вес его можно купить в крупных супермаркетах и гипермаркетах, однако выбор там существенно меньше.

Любопытно, что все перечисленные магазины предлагают продукт по одной и той же цене — 130 рублей за 100 грамм. При этом мелкооптовые цены на такого рода сладости могут довольно сильно отличаться. Так, например, на сайте столичной компании Sweets, где можно выбрать и заказать большую часть мармелада, предлагаемого новосибирскими магазинами, цены колеблются от 300 до 600 рублей за килограмм. Правда, в эту цену не входит доставка, мармелад можно купить только килограммовыми коробками, а сумма заказа не может быть меньше 20 тысяч рублей. 

Предприниматели регулярно пытаются запустить какие-то форматы торговых точек, которые могли бы представить привычный продукт по-новому. Так, например, созданная в прошлом году сеть «Чебурек.Ми» сделала ставку на чебуреки с разными начинками. Сейчас у неё в Новосибирске уже шесть точек. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

мармеладнеобычные сладости
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (24)

ежик
4 фев 2020 в 14:49

и будут, редкие посетители, дышать своими грязными носами на эти открытые бочки 😎

Фото пользователя
4 фев 2020 в 14:20

мармелад - самая противная сладость из всех

Пышка
4 фев 2020 в 14:18

Какой замечательный магазин, спасибо за обзор Стас, я обязательно схожу. Люблю вкусно покушать и главное много, от того и добрая. Правда развелась не давно, не знаю из-за чего муж ушел. Осталась одна с ребенком(